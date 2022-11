Nowy flagowy model w gamie New Holland T7 z najcichszą kabiną w swojej klasie

New Holland poszerza gamę ciągników T7 o długim rozstawie osi, oferując nowy flagowy model o większej mocy przy zachowaniu wymiarów i zwrotności innych modeli. Dopełnieniem jego osiągów jest środowisko pracy operatora, jakie stanowi kabina Horizon Ultra, a także szereg innowacyjnych rozwiązań i funkcji zapewniających maksymalną wydajność i efektywność oraz czas pracy. Nowy ciągnik T7.300 pojawił się oficjalnie podczas targów SIMA 2022 w Paryżu.

– Nasi klienci oczekiwali ciągnika o wyższej mocy bez powiększania ramy i masy przy zachowaniu dotychczasowej zwrotności. Podjęliśmy wyzwanie i zaprojektowaliśmy nowy ciągnik T7.300 o długim rozstawie osi. Ma on wyższą moc silnika i większe opony bez żadnych zmian wymiarów – to szczyt możliwości i osiągów – powiedział Oscar Baroncelli, Head of Tractors New Holland

Wyższa moc, większe opony, te same wymiary

Nowy model T7.300 wyposażono w silnik FPT Industrial NEF 6, w którym wprowadzono cały szereg funkcji i ulepszeń. Generuje niezbędną podczas ciężkich prac polowych moc 280 KM i 300 KM w przypadku prac wykorzystujących WOM i podczas transportu. Dzięki nowej, sterowanej elektronicznie turbosprężarce o zmiennej geometrii silnik uzyskuje wysoki moment obrotowy i jest ekonomiczny przy niskich obrotach. Ciągnik spełnia wymagania normy emisji Stage V tylko z wykorzystaniem układu neutralizacji spalin High e-SCR. W nowym modelu zastosowano zmodernizowaną wersję popularnej skrzyni biegów New Holland Auto Command.

Dzięki zwiększeniu przez New Holland nacisku na oś oraz całkowitej masy pojazdu brutto rozszerzono także ogólne możliwości ciągnika. Opony o wysokości 2,05 m zwiększają trakcję i osiągi, nie niszcząc gleby, a wszystko to przy zachowaniu tych samych wymiarów ogólnych, jakimi dysponują oferowane obecnie modele T7.

Inteligentna innowacja: większa moc robocza, lepsza łączność i wyższa efektywność

Nowy ciągnik T7.300 jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy wymagają większej mocy roboczej, możliwości podłączenia osprzętu i automatyzacji, a także komfortu w kabinie. Zyskają dzięki najlepszym innowacjom marki New Holland w zakresie inteligentnego rolnictwa: zwiększającemu wydajność pracy systemowi PLM Intelligence i monitorowi IntelliView 12, a także w pełni regulowanemu podłokietnikowi SideWinder Ultra wpływającemu na ergonomię i intuicyjność obsługi. System zarządzania osprzętem ciągnika ułatwia podłączanie urządzeń oraz zapewnia jego dwukierunkową komunikację z podłączonym narzędziem.

Nowy model wyposażono także w nagradzane innowacje dotyczące automatyzacji pracy osprzętu ciągnika, dzięki którym klienci osiągną wymierne korzyści: zintegrowane sterowanie dużą prasą kostkującą optymalizujące współpracę ciągnika i prasy, przewidywanie poziomu ubicia materiału przez prasę zmniejszające ruchy kabiny o 15%, bardziej jednolita praca WOM-u oraz niższe o 12% zużycie paliwa podczas cyklu belowania. Unikalny wyświetlacz CentreView znajduje się bezpośrednio przed kierowcą, a inteligentny układ hamowania przyczepy zapewnia stabilność, gdy wymagają tego warunki.

Komfort i ergonomia w najcichszej kabinie na rynku

Nowy ciągnik T7.300 oferuje doskonały komfort w najcichszej na rynku kabinie Horizon Ultra, w której poziom hałasu to zaledwie 66 dBA. Wyposażony jest także w nowy system amortyzacji Comfort Ride. Jego aktywny układ elektrohydrauliczny oddziela ruch kabiny od podwozia za pomocą zapewniającego płynną jazdę układu logicznego sterowania „skyhook”.

Gama ciągników T7 o długim rozstawie osi zyskała uznanie dzięki wydajności układu hydraulicznego, a model T7.300 nie jest tu wyjątkiem. Nowe funkcje to między innymi elektrohydrauliczne zawory hydrauliki zewnętrznej o wysokim natężeniu przepływu, z możliwością odłączania pod ciśnieniem, w pełni konfigurowalnymi elementami sterowania i nowym obwodem hydraulicznym o zoptymalizowanej konstrukcji, który zmniejsza liczbę połączeń o 30% i jest wyposażony w zdalne porty testowe do szybkiego wykrywania usterek. Klienci mogą łatwo obsługiwać ciężki osprzęt dzięki nowym, samocentrującym stabilizatorom hydraulicznym z możliwością regulacji punktu blokady. Konfigurowalny zaawansowany dżojstik pozwala na sterowanie maksymalnie 6 zaworami hydrauliki zewnętrznej, dzięki czemu ergonomia pracy operatora jest bardzo wysoka.

PLM Intelligence i proaktywne wsparcie z myślą o maksymalnej efektywności i czasie pracy

W nowym ciągniku T7.300 zastosowano zaawansowane rozwiązania PLM Intelligence marki New Holland, łączące w sobie technologie cyfrowe, dzięki którym prace rolnicze realizowane są w sposób inteligentny i zintegrowany, co pozwala klientom na uzyskanie maksymalnej wydajności maszyny przy jednoczesnej optymalizacji kosztów produkcji i nakładów.

System PLM Intelligence umożliwia korzystanie z najlepszych w klasie aplikacji terenowych, na przykład automatycznego sterowania IntelliSteer z dokładnością do 1,5 cm, IntelliTurn i układu sterowania jazdą na uwrociu, a także funkcji zgodnych z magistralą ISOBUS do sterowania sekcjami i VRA, co zwiększa wydajność, obniża koszty oraz podnosi komfort.

Nowy model T7 to pierwszy w ofercie marki New Holland ciągnik z certyfikatem ISO potwierdzającym zastosowanie najnowszego w branży protokołu komunikacyjnego TIM (Tractor Implement Management).

Protokół TIM umożliwia dwukierunkową komunikację między ciągnikiem i osprzętem oraz sterowanie ciągnikiem z poziomu osprzętu.

Produkty PLM Intelligence są także połączone z rozwiązaniami używanymi przez rolnika i dealera za pośrednictwem aplikacji MYPLM Connect, co pozwala uzyskać informacje z pola w czasie rzeczywistym. Dealer może zapewnić aktywne wsparcie za pomocą diagnostyki zdalnej i przekazać poradę, korzystając z widoku wyświetlacza operatora w kabinie dzięki funkcji udostępniania ekranu.

Nowa funkcja IntelliField umożliwia udostępnienie informacji w czasie rzeczywistym maksymalnie 6 maszynom pracującym na tym samym polu, aby każdy kierowca miał pełny wgląd w prace prowadzone na polu z poziomu wyświetlacza IntelliView ciągnika.

Cała flota jest monitorowana z centrum sterowania, a wykwalifikowani technicy zapewniają konieczne wsparcie zdalne, wysyłając alerty dotyczące działań naprawczych, co umożliwia dealerom udzielenie niezbędnej pomocy.

Nowy ciągnik T7 to cały szereg wyjątkowych możliwości. Długi rozstaw osi pozwala zwiększyć wydajność i uzyskać maksymalny czas pracy.

– Rozbudowujemy nasze linie produktowe, aby obsłużyć każdego Klienta oraz każdy rodzaj upraw. Ciągniki o długim rozstawie osi to maszyny, w których New Holland historycznie ma silną tradycję i segment, w którym osiągnęliśmy ważne wyniki w ostatnich latach. Nowy model został opracowany w oparciu o to, co już oferowaliśmy w gamie T7, jednakże zmodernizowano go zgodnie z potrzebami i pragnieniami rolników i usługodawców. To krok naprzód w kierunku umocnienia pozycji w tym konkretnym segmencie ciągników – stwierdził Sean Lennon, Vice Prezydent marki New Holland w regionie EMEA.

Źródło: New Holland