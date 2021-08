Nowy flagowiec wśród pługów Amazone: półzawieszany pług obrotowy Tyrok 400

Wraz z modelem Tyrok 400 niemiecki producent wprowadza na rynek całkowicie nowy, półzawieszany pług obrotowy z 7, 8 lub 9 korpusami do wyboru dla klasy ciągników 400 KM.

Nowy model pługa jak zapewnia producent wyróżnia się wyższą wydajnością nawet przy ciągłym obciążeniu, doskonałą jakością pracy i najwyższą stabilnością. Jednocześnie model Tyrok oferuje wysoki komfort dzięki bardzo prostej, bezpiecznej i precyzyjnej regulacji.

Korpus pługa przemyślany aż po detale

Nowy korpus pługa SpeedBlade z opatentowaną, bardzo dużą przednią częścią odkładnicy wyróżnia minimalne zużycie korpusu. Przy zwiększeniu prędkości roboczej np. z 6 km/h do 10 km/h główny punkt zużycia automatycznie przesuwa się w kierunku środka korpusu pługa. Główny punkt zużycia korpusu SpeedBlade, nawet przy dużych prędkościach, znajduje się na powiększonej przedniej części odkładnicy, a nie w obszarze listwy czy litego korpusu. W związku z tym podczas użytkowania modelu Tyrok przy większych prędkościach, w pierwszej kolejności należy wymienić tylko przednią część odkładnicy, gdy ulegnie ona zużyciu.

Kolejną zaletą jest fakt, iż czubek lemiesza przykrywa płat lemiesza i chroni połączenia. Dzięki temu rozwiązaniu nie dochodzi do gromadzenia się resztek roślin ani sznurka. Dodatkowo otwarty kadłub korpusu, ze względu na swój kształt, zapobiega wbijaniu się ziemi pod kadłub. Dzięki temu zachowany jest maksymalny uciąg korpusu pługa.

Szerokie oczyszczenie bruzdy to kolejna duża zaleta korpusów SpeedBlade, zwłaszcza przy coraz szerszym ogumieniu ciągników.

Stabilność bez kompromisów

Dzięki masywnej prostokątnej ramie wykonanej ze stali o wysokiej wytrzymałości o wymiarach 200x150x10 mm, model Tyrok wyróżnia się wyjątkową stabilnością. Rama nie wygina się podczas pracy, nawet przy dużych obciążeniach. Zapewnia to równomierną głębokość roboczą na całej długości i szerokości roboczej.

Model Tyrok wyróżnia również nowy system SmartTurn. Na poprzeczniaku szybki proces obrotu jest hydraulicznie dwukrotnie zwalniany na krótko przed końcem tego procesu. Zapewnia to efekt tłumienia, który oszczędza materiał przy wciąganiu cylindra. Proces obracania zapewniający niskie zużycie jest wykonywany w ciągu zaledwie 9 sekund.

W intensywnych warunkach eksploatacji dostępna opcjonalnie hydrauliczna ochrona przed przeciążeniami zapewnia spokojną pracę, która oszczędza materiał. Korpus pługa po ominięciu przeszkody jest delikatnie opuszczany do ziemi przez siłownik hydrauliczny, co oszczędza zużycie materiału. Nacisk wyzwalający maleje wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia korpusu. Siła wyzwalająca do 2000 kg może być bezstopniowo regulowana centralnie lub indywidualnie dla każdego korpusu z osobna, w zależności od warunków eksploatacji.

Bezpieczna, wygodna i precyzyjna regulacja

Model Tyrok standardowo wyposażono w mechaniczną regulację szerokości roboczej. Opcjonalnie można hydraulicznie i bezstopniowo dopasować szerokość roboczą do warunków bezpośrednio z kabiny ciągnika. Największa zaleta w zakresie komfortu i precyzji to nowa automatyczna regulacja pierwszego korpusu AutoAdapt. Oznacza to, że w pługach Tyrok z płynną regulacją szerokości roboczej, przy zmianie całkowitej szerokości roboczej również przedni korpus jest automatycznie ustawiany hydraulicznie. Dzięki temu można bezpiecznie i szybko radzić sobie ze zmieniającymi się warunkami glebowymi oraz konfiguracją terenu i wykonywać perfekcyjną orkę.

Regulacja głębokości roboczej odbywa się mechanicznie lub hydraulicznie za pomocą bardzo dobrze amortyzowanego układu jezdnego, który pochłania również duże drgania. Duże koło zapewnia nie tylko precyzyjne kopiowanie głębokości, ale także optymalną ochronę gleby. Ponadto standardowe hydropneumatyczne zawieszenie koła zapewnia maksymalny komfort jazdy i bezpieczeństwo podczas transportu.

Optymalną linię ciągu roboczego można ustawić za pomocą obracającego się o 180° zaczepu Tyrok. Dzięki zminimalizowaniu siły bocznej model zapewnia dodatkowe oszczędności w zakresie siły pociągowej i zużycia paliwa. Dzięki różnym opcjom połączenia zaczep oferuje również maksymalną elastyczność. Opcjonalnie model Tyrok można również wyposażyć we wzmacniacz trakcji w celu zmniejszenia poślizgu. Wówczas dodatkowy siłownik hydrauliczny przenosi ciężar pługa na tylną oś ciągnika. Zapewnia to maksymalną siłę pociągową i jeszcze większą oszczędność paliwa.

Wszystkie funkcje hydrauliczne można wygodnie manualnie kontrolować z przodu zaczepu za pomocą centrali regulacyjnej SmartCenter.

Kompletne wyposażenie dla pełnej wydajności

Opcjonalne narzędzia wstępne umożliwiają uniwersalne dostosowanie nowego półzawieszanego pługa obrotowego do wszystkich warunków pracy. Do czystej obróbki dużej ilości materii organicznej dostępne są np. różne przedpłużki lub ścinacze. Aby zapewnić lepsze prowadzenie pługa na zboczach, na lemieszach można zamontować dodatkowe osłony.

Opcjonalny krój płozowy jest bardzo przydatny w regionach o kamienistych i zwięzłych glebach. Chroni on przed zużyciem krawędzie przedniej części odkładnicy i pozwala uzyskać czystą bruzdę. Aby uzyskać szczególnie czyste bruzdy można zamontować na ostatnim korpusie krój tarczowy.

Do jednoczesnego zagęszczania firma Amazone oferuje model Tyrok 400 z wychylnym ramieniem chwytającym do pracy z wałem ugniatającym