Nowy dyrektor w Agrii Polska

Kamil Skrobiszewski od 1 stycznia br. stanął na czele Działu Nawozów Dolistnych i Biostymulatorów Agrii Polska. Nowy Dyrektor odpowiedzialny jest za pracę oraz rozwój całego obszaru związanego z nawozami dolistnymi i biostymulatorami.

Objęcie przez niego stanowiska jest elementem strategii firmy mającym na celu rozwój produkowanych przez Agrii nawozów dolistnych „FoliQ”.

– Utworzenie nowego działu w firmie jest strategicznym sygnałem pokazującym, jak przyszłościowymi i ważnymi dla Agrii Polska są nawozy dolistne i biostymulatory, oferowane pod znakiem foliQ -opowiada Kamil Skrobiszewski, pytany o wyzwania, które stoją przed marką.

– Wiosną 2024 roku odbędzie się otwarcie dużego, nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Aleksandrowie Kujawskim wraz z nowym laboratorium spełniającym najwyższe normy światowe. Niesie to za sobą odpowiedzialność zarówno produkcyjną jak i dystrybucyjną. Wspólnie z zarządem jesteśmy świadomi zaufania, jakim obdarowali nas nasi klienci. Nowy zakład produkcyjny pozwoli świadomie i z pełnym zaangażowaniem dostarczać produkty innowacyjne, bezpieczne, ale przede wszystkim spełniające oczekiwania dzisiejszego rolnictwa w Polsce, jak i za granicą – dodaje nowy dyrektor.

Nowy zakład produkcyjny to olbrzymi krok Agrii Polska w stronę rozwoju nowoczesnych i wysoko wydajnych nawozów dolistnych. FoliQ jest wsparciem Rolnika, w które wpisuje się skuteczność i jakość, poparte wiedzą i doświadczeniem. To stabilna formulacja i powtarzalne efekty, za którymi stoi zaawansowana technologia oraz sztab ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. FoliQ to nawozy dolistne i biostymulatory, które cechuje wysoka efektywność, przyswajalność i szybkość wchłaniania.

W czasach, w których właściciele gospodarstw stają ciągle w obliczu zmiennych warunków klimatycznych, politycznych i gospodarczych, foliQ dostarcza rozwiązania, które pomagają przewidzieć efekty, zapewniając spokój i dając pewność jutra.

Kamil Skrobiszewski to doświadczony menadżer i agronom z zamiłowania. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku Rolnictwo. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Diagnozowania Stanu Upraw Rolnych i Integrowanej Produkcji i Ochrony Roślin. W roku 2019 otrzymał dyplom Uniwersytetu M. Kopernika na kierunku Budowanie Kompetencji Menadżerskich Liderów Biznesu. Doświadczenie produktowe zdobywał w renomowanych firmach branży agro, takich jak: Caldena i Agrochem Puławy, spółce należącej do Grupy Azoty.