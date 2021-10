Nowy Claas Trion w oczach użytkowników

Obecny od niedawna na rynku kombajn Claas Trion zbiera pochlebne recenzje. Polski oddział Claas przetestował go na wielu gospodarstwach rolnych w ramach tzw. Demo Tour. Zobaczmy, jak najnowsza maszyna sprawdziła się w praktyce.

Kombajn Trion został stworzony z myślą o różnych gospodarstwach – od małych, rodzinnych po duże, wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolne oraz firmy usługowe. Głównym celem projektowym było zwiększenie wydajności, poprawa komfortu, zmniejszenie zarówno czasu na obsługę, jak i zużycia paliwa, zwiększenie jakości słomy oraz ułatwienie adaptacji do różnych roślin. Kombajn można skonfigurować na wiele sposobów, w zależności od potrzeb danego gospodarstwa.

Może to być maszyna bardzo prosta, pod zboże, ale da się ją przygotować również do kukurydzy, trawy, soi. Oferowane są ponadto różne warianty podwozia oraz różne systemy omłotowo-separujące. W ostatnim czasie Claas Polska przeprowadził demonstracje polowe modelu Trion 660 w trzech różnych gospodarstwach rolnych, w różnych warunkach i w różnych regionach Polski. Współuczestnikiem testów był znany youtuber Mateusz Misiak (Matheo780).

Po pierwsze – zwiększona efektywność

Nowa seria kombajnów Trion łączy wydajność z efektywnością i sprawdza się na każdym polu. Przezbrojenie maszyny z jednego rodzaju rośliny na drugi odbywa się w szybki i łatwy sposób. Młocarnia charakteryzuje się dużą przepustowością. Samoczynnie uczące się systemy wspomagania operatora pomagają w efektywnym i komfortowym zbiorze plonów. W trakcie testów polowych na polu rzepaku pana Łukasza Czupryn w woj. zachodniopomorskim kombajn Trion 660 został szczególnie doceniony za wysoką wydajność w rzepaku (od 17–18 ton na godzinę), bardzo dobrą jakość ziarna oraz niskie straty, nieprzekraczające 1%.

Wydajność serii Trion w każdych warunkach zbioru sprawia, że kompromisy pomiędzy efektywnością a produktywnością należą już do przeszłości. Przyczynia się do tego sprawdzona technologia omłotu APS w połączeniu z systemem czyszczenia JET STREAM, która znacznie wpływa na jakość pozyskiwanego ziarna i słomy. Docenił to szczególnie pan Jerzy Kubacki z woj. wielkopolskiego, który zwrócił uwagę na wysoką jakość słomy oraz równy i wąski pokos. W gospodarstwie pana Jerzego jakość słomy ma duże znaczenie, ponieważ jest wykorzystywana w hodowli 700 sztuk bydła.

Testujący docenili także wielkość zbiornika (dostępne są pojemności od 8000 do 12 000 litrów) oraz szybkość rozładunku – 130 litrów/sekundę. W oczach Mateusza Misiaka uznanie zyskała rura rozładunkowa wyposażona w ruchomą końcówkę, która pozwala na precyzyjne napełnianie przyczep i regulację strumienia.

Po drugie – precyzja i komfort

Podczas testów Trion 660 w województwie małopolskim na polach pana Marcina Zagała szczególnie doceniono znakomitą widoczność z nowej kabiny, która została całkowicie przeprojektowana, dzięki czemu jest teraz o wiele większa w porównaniu z kombajnami serii Tucano. W wyposażeniu standardowym znajdziemy nową klimatyzację z całkowicie nowym prowadzeniem powietrza, duże schowki, aktywnie chłodzony schowek na napoje o pojemności 30 litrów czy też jasny wyświetlacz CEBIS o wysokiej rozdzielczości. To właśnie na tym ekranie wyświetlają się wszystkie parametry dotyczące pracy kombajnu, a także samouczącego się systemu CEMOS AUTOMATIC.

Jego funkcje automatyki wspierają operatora na bieżąco podczas wykonywania wszystkich prac. Pan Jerzy Kubacki z Wielkopolski był pod wrażeniem płynnej pracy kombajnu TRION wyposażonego w CEMOS. Na podstawie wielkości docelowych – takich jak jakość ziarna, jakość omłotu, czystość, jakość słomy i przepustowość – system sprawdza czujniki i ustawienia. Optymalizuje maszynę na bieżąco aż do technicznych granic wydajności. Automatyczne przestrajanie ustawień w czasie pracy i dostosowywanie ich do warunków na polu docenił szczególnie pan Marcina Zagała podczas pracy na wzniesieniach w Małopolsce.

Dużym wsparciem dla operatora są systemy automatycznego prowadzenia. „Trion można wyposażyć w trzy automatyczne systemy kierowania, z których korzysta się zależnie od zastosowania: cyfrowy AUTO PILOT, sterowany satelitarnie GPS PILOT CEMIS 1200 oraz elektroniczno-optyczny LASER PILOT, który na życzenie można wyposażyć w FIELD SCANNER” – wyjaśnia Andrzej Kulczyński z Claas. Jak skwitował to Łukasz Czupryn z Gminy Rymań, testujący Claas Trion: „CEMOS AUTOMATIC powoduje, że w trakcie pracy prawie można odpocząć”.

Po trzecie – uniwersalność

Kombajny Trion można łączyć z wieloma przyrządami roboczymi Claas. Oprócz przyrządów żniwnych ze ślimakiem CERIO ze stałym stołem dostępne są również przyrządy żniwne VARIO, przyrządy żniwne taśmowe CONVIO oraz przyrządy żniwne składane. Do zbioru upraw rosnących blisko ziemi, takich jak groch czy soja, przeznaczona jest seria MAXLEX ze ślimakiem wciągającym oraz taśmowy CONVIO FLEX, oba z elastycznym stołem. Ofertę przyrządów żniwnych uzupełniają zrywacze CORIO i CORIO CONSPEED do zbioru kukurydzy na ziarno oraz SUNSPEED do zbioru słonecznika. Istnieje również możliwość dostarczenia podbieracza SWATH UP. Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu przyrządu roboczego Trion zawsze wie, jaki osprzęt jest zamontowany i automatycznie dostosowuje do niego wymagane ustawienia.

Przestawianie całej maszyny odbywa się komfortowo i wygodnie, a liczbę obrotów dostosowuje się nawet bez użycia narzędzi. Jednym chwytem można wymienić 63% powierzchni klepiska. „Przestawianie wysokości walca wciągającego odbywa się bez użycia narzędzi. Odpowiednie położenie jest zaznaczone nalepką” – wyjaśnia Andrzej Kulczyński. – „Zmiana segmentów klepiska wstępnego odbywa się łatwo poprzez chwytacz kamieni. Segment klepiska głównego stanowi 63% całego klepiska i daje się łatwo wyciągnąć z boku. I tak po zbiorze zbóż TRION jest już gotowy na kukurydzę” – dodaje.

Po czwarte – łatwe czyszczenie i szybka konserwacja

Na potrzeby zbioru materiału siewnego lub pod koniec sezonu konieczne jest całkowite wyczyszczenie maszyny. W tym celu TRION zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich komponentów. Na młocarni, po obu stronach maszyny, znajdują się duże otwory konserwacyjne. Wokół skrzyni sitowej, rotorów i zbiornika ziarna znajduje się również wystarczająca ilość wolnego miejsca dla wszystkich czynności związanych z czyszczeniem. Pan Marcin Zagała zwrócił szczególną uwagę na możliwość szybkiego (w pięć minut) oczyszczenia i przesmarowania maszyny. To jednak nie wszystko. Claas, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, wprowadził trzy poziomy usług serwisowo-gwarancyjnych MAXI CARE wraz z wydłużonymi i rozszerzonymi okresami obsługi.

Nowy Claas Trion można obecnie zamówić w ramach oferty Przedsmak 2022, gdzie na zainteresowanych czekają bardzo ciekawe warunki, jak finansowanie 0%, dodatkowe rabaty (nawet do 7%) czy pakiet kontroli pożniwnej za 1 zł.

