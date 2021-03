Nowy Claas Arion 400

Wraz z wprowadzeniem normy emisji spalin Stage V ciągniki Arion 400 firmy Claas zyskują nową stylistykę, nowy flagowy model, a od modelu Arion 440 także większą moc dzięki systemowi Claas Power Management (CPM). Kolejne zmiany w tej serii obejmują większą moc hydrauliki, większy udźwig i większą dopuszczalną masę całkowitą.

Nawet 155 KM z systemem CPM

Z okazji wprowadzenia normy emisji spalin Stage V firma Claas wyposaża swoje ciągniki serii Arion 400 w szereg nowych poprawiających osiągi parametrów. Od teraz siedem modeli oferuje zakres mocy maksymalnej od 90 do 155 KM z CPM zgodnie z normą ECE R120. Nowy okręt flagowy serii, ciągnik Arion 470, osiąga tym samym maksymalną moc 155 KM i maksymalny moment obrotowy 631 Nm z CPM.

Czterocylindrowy silnik FPT o pojemności 4,5 litra pracuje we wszystkich modelach serii – od najmniejszego Arion 410 do najmocniejszego Arion 470 – i wykorzystuje najnowocześniejszą technologię czterozaworową oraz turbosprężarki z chłodzeniem powietrza doładowania. Od modelu Arion 430 turbosprężarki są wyposażone w zawór Wastegate. Spaliny są oczyszczane zgodnie z normą Stage V dzięki efektywnemu połączeniu technologii SCRoF (SCR on Filters) i katalizatora oksydacyjnego. Tym samym silniki pracują nie tylko czysto, ale również bardzo wydajnie, wykazując niskie zużycie oleju napędowego i AdBlue. Zbiornik paliwa wynoszący od 140 do 190 litrów wystarczy nawet na długie dni pracy, a zbiornik AdBlue o pojemności od 17 do 22 litrów trzeba uzupełniać maksymalnie przy co drugim tankowaniu oleju napędowego.

Wszystkie silniki charakteryzują się dużą łatwością serwisowania. Okres między wymianami oleju wynosi 600 godzin pracy. Dzięki cyklonowemu separatorowi wstępnemu, który usuwa już z zasysanego powietrza około 90 procent zanieczyszczeń, łatwo dostępny przed pakietem chłodnic filtr powietrza rzadko wymaga czyszczenia. W celu łatwego przedmuchania chłodnic istnieje możliwość ich otwarcia.

Wydajna przekładnia

Od modelu Arion 430 Klienci mają do wyboru dwie sprawdzone i bardzo wydajne przekładnie przełączane pod obciążeniem. Przekładnia QUADRISHIFT (montowana seryjnie w Arion 410 i Arion 420) oferuje 16 biegów do przodu i 16 do tyłu z podziałem na cztery zakresy po cztery biegi pod obciążeniem. Opcjonalna przekładnia HEXASHIFT z sześcioma biegami pod obciążeniem posiada 24 biegi do przodu i do tyłu. Dla obu wariantów przekładni dostępna jest opcja biegów pełzających do 150 m/h. Prędkość maksymalną 40 km/h HEXASHIFT osiąga przy 1840 obr/min.

Dzięki automatyce QUADRACTIV lub HEXACTIV obie przekładnie można ustawić w taki sposób, aby automatycznie zmieniały się tylko biegi pod obciążeniem (tryb polowy) albo też biegi pod obciążeniem i zakresy (tryb drogowy), przy czym przy zmianie zakresów zawsze wybrany zostaje odpowiedni bieg pod obciążeniem. Jednocześnie możliwe jest zaprogramowanie trzech trybów pracy przekładni (tryb w pełni automatyczny, tryb WOM, tryb użytkownika) odpowiednio do różnego rodzaju prac. Wymaga to wyposażenia ciągnika Arion 400 w Claas Information System (CIS).

Zmiana kierunku jazdy poprzez rewerser REVERSHIFT odbywa się komfortowo przy użyciu dźwigni na konsoli kierownicy, a opcjonalnie także za pomocą dźwigni wielofunkcyjnej w prawym podłokietniku – to szczególnie praktyczne rozwiązanie w przypadku prac z ładowaczem czołowym. W CIS można łatwo i indywidualnie zaprogramować odpowiednie biegi do manewrów skręcenia podczas pracy z ładowaczem czołowym lub na uwrociach, a także dwa biegi startowe. Jeden przy ręcznej, drugi przy automatycznej zmianie przełożeń. Dodatkowo istnieje możliwość regulacji czułości rewersera w dziewięciu stopniach. Automatyka HEXACTIV umożliwia również zaprogramowanie prędkości tempomatu.

Dalszą poprawę komfortu zapewnia funkcja SMART STOP. Po wciśnięciu pedału hamulca aż do zatrzymania sprzęgło zostaje automatycznie rozłączone, a po jego puszczeniu na zaprogramowanym biegu dla ruszania automatycznie załączone.

Kompaktowe, zwrotne i wytrzymałe

Ciągniki serii Arion 400 wyróżniają się długim rozstawem osi wynoszącym 2,49 m (ARION 410 i Arion 420) lub 2,53 m (Arion 430 – Arion 470) przy niewielkiej długości całkowitej. W połączeniu z kątem skrętu kół przednich wynoszącym do 55 stopni pozwala to uzyskać niezwykłą zwrotność, którą wspiera nowy zależny od kąta skrętu kierownicy system załączania i rozłączania napędu na wszystkie koła oraz dostępne na życzenie zmienne przełożenie układu kierowniczego. Poza tym pomimo kompaktowych wymiarów zapewniony jest bezpieczny transport dołączanych narzędzi oraz wysoka stabilność podczas prac z ładowaczem czołowym. Przyczynia się do tego także statyczny rozkład masy wynoszący 50:50 bez balastu.

Dopuszczalna masa całkowita została zwiększona do 9 t, co pozwala na uzyskanie ładowności do 3,8 t. Do najwyższych obciążeń przystosowana jest także nowa opcjonalna pompa Load Sensing o wydatku 150 l/min. Już przy oszczędzającej paliwo prędkości silnika 1600 obr./min pompa oferuje przepływ 110 l/min. W sumie dostępne są zatem cztery opcje pomp, dwie z obiegiem otwartym z wydatkiem 60 lub 100 l/min, oraz Load Sensing z wydatkiem 110 l/min i 150 l/min. Oba warianty Load Sensing oferują również zwiększony udźwig z tyłu wynoszący do 6,25 t.

Kolejnym dużym plusem jest pełna integracja podnośnika przedniego i dostępny fabrycznie ładowacz czołowy. Oba urządzenia można wygodnie obsługiwać za pomocą dźwigni wielofunkcyjnej, przy czym dla ładowaczy czołowych możliwa jest obsługa przy użyciu joysticka ELECTROPILOT (CIS lub CIS+) lub FLEXPILOT. Obsługa nie wymaga zatem zmieniania uchwytu. Możliwe jest teraz indywidualne dopasowanie sposobu reagowania joysticka ELECTROPILOT do potrzeb operatora, a nowy system automatycznego wykrywania ładowacza czołowego eliminuje konieczność ręcznego przełączania funkcji hydraulicznych.

Komfort szyty na miarę

Podobnie jak poprzednia seria, także nowe ciągniki z serii Arion 400 Stage V mogą być specyfikowane w najróżniejszych konfiguracjach w zależności od życzeń Klienta i obszaru użytkowania. Dla zwiększenia komfortu opcjonalnie dostępna jest amortyzowana oś przednia PROACTIV, mechaniczna dwupunktowa amortyzacja kabiny oraz różne opcje foteli. Zarówno podnośniki, jak i ładowacze czołowe Claas są wyposażone w system tłumienia drgań.

Ponadto oprócz seryjnej kabiny z wysokim dachem i standardowym lub szklanym szyberdachem, ciągniki serii Arion 400 mogą zostać wyposażone w kabinę z niskim dachem lub w innowacyjną kabinę PANORAMIC. Ta ostatnia, jak deklaruje producent, oferuje nie tylko bezkonkurencyjną w tej klasie ciągników widoczność na wszystkie strony, ale również doskonały widok na uniesione narzędzia ładowacza czołowego dzięki panoramicznej szybie przedniej o powierzchni 2,41 m2. Drzwi o szerokim kącie otwarcia umożliwiają wygodne i bezpieczne wchodzenie i wychodzenie. Specjalnie do prac komunalnych w niektórych modelach dostępna jest kabina 5-słupkowa z odporną na pękanie szybą boczną z poliwęglanu. Opcjonalnie dla wszystkich wariantów kabiny można zamówić pakiet oświetlenia LED.

Wyposażenie standardowe kabiny może zostać wzbogacone o pakiety CIS i CIS+. Oba pakiety obejmują dźwignię wielofunkcyjną z 10 elementami obsługowymi w prawym podłokietniku oraz monitor roboczy w prawym słupku A, który w wyposażeniu CIS+ oferuje standardowo kolorowy wyświetlacz CIS o wysokim kontraście (opcjonalny dla wyposażenia CIS). W wyposażeniu CIS+ obecne są również elektrohydrauliczne zawory . Ponadto opcją wyposażenia CIS+ jest system zarządzania na uwrociach Claas SEQUENCE MANAGEMENT (CSM).

Dostępny fabrycznie system kierowania

Wszystkie ciągniki Arion 400 zgodne z normą emisji spalin Stage V można fabrycznie wyposażyć w system prowadzenia po śladzie Claas , który jest obsługiwany i wyświetlany na terminalu. Jako sygnały korekcyjne poza SATCOR i OMNISTAR dostępne są różne sygnały RTK. Dzięki funkcji AUTO TURN proces zawracania na uwrociach po zezwoleniu od operatora przebiega w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Dodatkowo ciągnik może zostać wyposażony w instalację ISOBUS, w tym celu z tyłu dostępne jest gniazdo ISOBUS a wewnątrz kabiny złącze IN CAB za pomocą którego można podpiąć dowolny terminal do obsługi maszyn ISOBUS. Dla wygody obsługi można dowolnie przypisać cztery przyciski funkcyjne co oferuje unikalną w tej klasie wygodę obsługi, szczególnie podczas obsługi maszyn towarzyszących z ISOBUS. Opcją zwiększają komfort jest możliwość zamówienia kamery montowanej na dachu oraz monitora do wyświetlenia obrazu z tyłu ciągnika.

Także dla serii Arion 400 zgodnej ze Stage V standardowo dostępna jest automatyczna dokumentacja za pośrednictwem TELEMATICS.

Źródło: Claas