Nowy Case IH Optum AFS Connect jeszcze bardziej przyjazny dla operatora

Dziś, tj. 1.09.21 r., miała miejsce premiera nowego ciągnika spod znaku Case IH, modelu Optum ASF Connect, w którym zastosowano szereg nowych rozwiązań aby uczynić ciągnik jeszcze bardziej przyjaznym dla operatora. Nowa kabina, elementy sterowania i łączność to tylko niektóre z nich.

Wprowadzone w 2015 r. ciągniki doczekały się obecnie modernizacji. Najważniejszą zmianą jest nowa kabina, która zapewnia więcej miejsca, niższy poziom hałasu i lepszą widoczność. Nowe są także podłokietnik Multicontroller, konfigurowalne elementy sterowania umożliwiające dostosowanie ciągnika i jego osprzętu do potrzeb operatora oraz wykonywanych zadań i luksusowe materiały wykończeniowe.

Seria Optum AFS Connect, podobnie jak linia, którą zastępuje, obejmuje trzy modele o mocy znamionowej 250 KM, 270 KM i 300 KM, wszystkie wyposażone w przekładnię bezstopniową CVXDrive. Wiele jednak z pozostałych kluczowych elementów konstrukcyjnych ciągników jest nowych. Ich najważniejszym elementem jest nowa kabina, w której kilka kluczowych miejsc zupełnie przeprojektowano. Liczne cechy przejęto z większych kuzynów modeli Optum AFS Connect, czyli ciągników Magnum, które zmodernizowano pod kątem specyfikacji AFS Connect w 2019 roku.

Obejmują one podłokietnik Multicontroller i jego wielofunkcyjną dźwignię, większy monitor z ekranem dotykowym AFS Pro 1200 o większej funkcjonalności oraz służące do odczytu informacji o silniku/przekładni przyrządy na słupku A w formie tabletów. Nowe ciągniki są teraz standardowo wyposażone w pakiet telematyczny Case IH AFS Connect, umożliwiający natychmiastowe dwukierunkowe przesyłanie danych między ciągnikiem a portalem do zarządzania online, monitorowanie maszyny w czasie rzeczywistym i wiele innych funkcji.

Jedną z najbardziej wyróżniających się cech nowej serii Optum AFS Connect jest kabina. Operatorzy znajdą tu większe wnętrze o przestrzeni zwiększonej o 7,5 proc., lepszą widoczność dzięki szybom większym o 11 proc. oraz poziom hałasu wynoszący zaledwie 66 decybeli.

We wnętrzu największą innowacją jest całkowicie nowy podłokietnik Multicontroller, zawierający nową dźwignię Multicontroller z konfigurowalnymi przyciskami. Dzięki nowemu, większemu monitorowi AFS Pro 1200 umieszczonemu z przodu podłokietnika kluczowe elementy sterowania na Multicontrollerze i podłokietniku mogą zostać dostosowane do preferencji operatora i wykonywanej pracy, włącznie z przyciskami funkcyjnymi i przełącznikami łopatkowymi do obsługi zaworów hydrauliki zewnętrznej.

Za pośrednictwem terminala AFS Pro 1200 użytkownicy mogą zarządzać zautomatyzowanym układem kierowniczym ciągnika AccuGuide oraz – po raz pierwszy w tej klasie ciągników Case IH – pełnymi możliwościami telematycznymi AFS Connect, technologii, która jest już dobrze rozwinięta w ciągnikach Case IH Magnum, Steiger i Quadtrac AFS Connect.

Nowa stylistyka z przodu i z tyłu, czyli między innymi obniżone tylne błotniki, zapewnia operatorowi lepszą widoczność, a czterosłupkowa konstrukcja kabiny z drzwiami o pełnej długości poprawia ją jeszcze bardziej. Górna, zakrzywiona krawędź przedniej szyby pomaga zmaksymalizować dopływ naturalnego światła i poprawia widoczność, a nowa konstrukcja nisko zamontowanych wycieraczek zapewnia 27 proc. więcej czystej powierzchni. Widoczność w nocy można poprawić dzięki zestawowi drogowych i roboczych lamp LED obejmujących nawet 14 elementów na dachu, cztery z przodu kabiny, dwa na tylnych błotnikach i sześć na pokrywie silnika.