Nowy Case Farmall C będzie cięższy, mocniejszy i bardziej precyzyjny

Odświeżona konstrukcja, lepsza widoczność i eleganckie linie uzupełniają zwiększoną wydajność hydrauliczną, wyższą masę całkowitą pojazdu, większe opcje doboru opon i zaktualizowaną oś przednią – wszystko to w połączeniu z pełną dostępnością Precision Technology. To główne udoskonalenia nowych Farmalli C.



W 2025 roku ciągniki marki Case IH Farmall C doczeka się szeregu ulepszeń. Co prawda nadal będziemy mieli do czynienia z tymi samymi silnikami i 24-biegową przekładnią

ActiveDrive 2 (Hi-Lo), jednak zwiększono m.on. wydajność pompy hydraulicznej 82 l/min, co ma przełożyć się na lepsze przystosowanie ciągnika m.in. do pracy z ładowaczem czołowym. W tym kontekście to jednak nie wszystko; nowo wprowadzona funkcja ActiveClutch umożliwia utrzymywanie ciągnika na pedale hamulca, co jeszcze bardziej ułatwi pracę z tego rodzaju osprzętem.

Jeszcze więcej komfortu dla operatora

Długie dni w polu wymagają ciągników, które nie tylko pracują ciężej, ale także ułatwiają pracę operatorowi za kierownicą. Sześciosłupkowa kabina ma zapewnić doskonałą widoczność, a zmieniona pozycja wydechu pozwolić zachować otwarty, niezakłócony widok. Podczas jazdy modelami wyposażonymi w dodatkowy, nowy system zawieszenia kabiny, operator natychmiast ma zauważyć różnicę w komforcie.

Dodatkową poprawę komfortu pracy operatora zapewniają nowo zainstalowane światła

LED, które zapewniają dobrą widoczność we wczesnych godzinach porannych, późną

nocą lub podczas długich przejazdów między polami. Pojemność zbiornika oleju

napędowego zwiększona do 130 litrów pozwoli na dłuższy czas pracy, a nowa

konstrukcja zbiornika zapewni większy prześwit.

Telematyka i rolnictwo precyzyjne

W modelach od 90C do 120C rolnicy będą mogli korzystać z technologii precyzyjnych, które kiedyś były zarezerwowane dla większych, bardziej zaawansowanych ciągników.

Dzięki opcjonalnej, fabrycznie dopasowanej telematyce, dostępnej w standardowych i zaawansowanych pakietach, rolnicy będą mogli teraz korzystać z funkcji geolokalizacji w czasie rzeczywistym, monitorowania maszyn i bezprzewodowego przesyłania plików — technologii, która daje im dostęp do ważnych danych operacyjnych, zarówno w kabinie, jak i zdalnie na urządzeniu mobilnym.

Ta precyzja jest dodatkowo zwiększona dzięki dostępności automatycznego prowadzenia hydraulicznego, zasilanego przez monitor Case IH Pro 1200 i odbiornik Case IH VectorPro. System ten zapewnia dokładność na poziomie centymetrów, zmniejszając nakładanie się i poprawiając wydajność, nawet w najtrudniejszym terenie.

Case IH stosuje teraz w Farmallu C zestaw inteligentnych rozwiązań do zarządzania na uwrociach, usprawniających pracę, dzięki czemu rolnicy mogą skupić się bardziej na swoich polach, a mniej na regulacji maszyn. Funkcja Auto PTO automatycznie włącza i wyłącza WOM podczas skrętów na uwrociach. W połączeniu z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego, która rozłącza przedni i tylny mechanizm różnicowy, gdy tylny podnośnik jest podniesiony i ponownie je załącza, gdy są opuszczone, system zapewnia płynną pracę podczas manewrów na uwrociach.

Nowy WOM, większa masa i mocniejszy podnośnik

Nowo zaprojektowany przedni WOM, teraz wyposażony w mokre sprzęgło, ma zapewnić cichszą i bardziej wydajną pracę.

Zwiększono również masa całkowitą ciągników do 7000 kg, co powinno przełożyć się na ich większy potencjał polowy. Zwiększono też udźwig tylnego podnośnika do 4,7 tony. Większe tylne opony (do 540/65 R38) dodatkowo poprawiają przyczepność, pomagając zminimalizować zagęszczanie gleby.

Modele Farmall C z 2025 r. po raz pierwszy pojawią się w Sommet de l’Élevage we

Francji (1-4 października), a następnie na EIMA International w Bolonii we Włoszech (6-10 listopada). W 2025 r. ma nastąpić dalszy rozwój innych modeli z linii Farmall C.

Źródło: Case IH