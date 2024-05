Nowy 8-karuzelowy przetrząsacz ProPel T8-1020 Mchale już dostępny. Ile kosztuje?

Tegoroczne Zielone Agro Show było jak zawsze miejscem, gdzie można było zobaczyć w pracy pełen pakiet maszyn do zbioru zielonek. Pomiędzy konstrukcjami już dobrze znanymi pojawiły się również nowości, takie jak np. nowy 8-karuzelowy przetrząsacz T8-1020 firmy Mchale.

Irlandzka firma Mchale znana jest na polskim rynku głównie z pras czy prasoowijarek i w nieco mniejszym stopniu z kosiarek, a od tego sezonu do oferty firmy wchodzi gama trzech przetrząsaczy ProPel w szerokościach roboczych od 7,7 do 12,6 m. W trakcie pracy w Ułężu można było zobaczyć przyczepiany model T8-1020 o szerokości roboczej 10,2 m.

Model ten wyposażono w 8 wirników roboczych o średnicy 1,58 m. Każda karuzela jest wyposażona w 7 ramion z podwójnie zagiętymi palcami, które zapewniać mają czyste i równomierne podnoszenie oraz rozprowadzanie pokosów. Oczywiście aby jak najlepiej dopasować maszynę do terenu na którym pracuje, możliwa jest regulacja wysokości i kąta wirników.

Tym, co jest bardzo charakterystyczne dla nowych przetrząsaczy Mchale, są z pewnością właśnie podwójne hakowe palce o średnicy 9 mm wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Zostały one skonstruowane właśnie w ten sposób, aby pracować jak najlepiej przy przetrząsaniu przede wszystkim mokrych i ciężkich pokosów, ponieważ mogą chwytać cały plon, rozrzucając go dalej, co powoduje, że ląduje on na wierzchu bardziej suchego plonu, znacząco poprawiając jakość paszy. Kształt ten również ma powodować jak najmniejsze uszkodzenie darni i zanieczyszczenie plonu.

Ponadto ta przyczepiana maszyna wyposażona jest długą ramę podwozia łączącą przetrząsacz z ciągnikiem podczas pracy, a w trakcie transportu służy jako nośnik. Jest ona mocowana za pomocą 2-punktowego układu zawieszenia i i może być łatwo składana, opuszczana i podnoszona za pomocą dwóch sekcji dwustronnego i jednej jednostronnego działania. Dodatkowo takie połączenie z ciągnikiem sprawia, że maszyna jest bardzo zwrotna podążając bardzo blisko traktora.

Przetrząsacze ProPel są już dostępne i można składać na nie zamówienia, a cena katalogowa opisywanego modelu wynosi 135 tys. zł netto.