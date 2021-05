Nowy, 75-konny kompaktowy ciągnik Landini

Landini przedstawia nowy model ciągnika o oznaczeniu 5-085. Jak deklaruje producent, ten uniwersalny 75-konny ciągnik może być pomocny zarówno podczas prac w gospodarstwie, jak i na polu.

Ciągnik jest wyposażony w turbodoładowany 4-cylindrowy, 16-zaworowy silnik FPT o pojemności 3,4 litra z elektronicznie sterowanym wtryskiem Common Rail. Jednostka napędowa ma moc 75 KM.

Landini 5-085 spełnia normę emisji Stage V bez SCR i AdBlue. Zbiornik paliwa ma pojemność 103 litrów. Czterosłupkowa kabina ma zapewnić dobry komfort jazdy i widoczność dookoła. Według producenta wszystkie elementy obsługi są ergonomicznie rozmieszczone wewnątrz kabiny.

Trzypunktowy układ zawieszenia kategorii II ma siłę podnoszenia do 3900 kg, przedni podnośnik – również kategorii II – podnosi do 1700 kg. Nowy ciągnik wyposażono w pompę hydrauliczną o wydatku 56 l/min. Układ kierowniczy zasila oddzielna pompa o wydatku do 34 l/min.

Landini