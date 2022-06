Nowy 120-konny Massey za 160 tys. zł a 90-konny Lovol za 50 tys. zł?

Chiński rynek patrząc z perspektywy europejskich rolników jest nie do pobicia pod względem cenowym. Maszyny jakie są tam oferowane są o kilka rzędów wielkości tańsze niż te, które dostępne są na Starym Kontynencie.

Aby uzmysłowić jak bardzo pod względem cen różnią się ciągniki oferowane w Chinach od tych z rynku europejskiego postanowiliśmy przejrzeć dwa najpopularniejsze serwisy ogłoszeniowe w Chinach, czyli Aliexpress i Alibaba.

Oczywiście na tak niskie ceny ma wpływ wiele czynników, ale wśród najważniejszych należy wymienić brak konieczności dostosowywania się do wyśrubowanych norm środowiskowych i nierzadko słabsze wykonanie, choć z tym w wielu przypadkach można by już obecnie polemizować.

Massey Ferguson 1304

Fabrycznie nowy ciągnik wyposażono w silnik o mocy 120 KM i przekładnię 12×12 z prędkością 40 km/h. Opcjonalnie maszynę można doposażyć w elektrohydrauliczny rewers, klimatyzację czy dodatkowe wyjścia hydrauliczne. Tylny podnośnik może unieść 3000 kg i opcjonalnie może być sterowany EHR. Cena takiego modelu zaczyna się od 36,5 tys. USD co przeliczając na złotówki daje kwotę 163 tys.

Lovol M 904-a

Ciągniki Lovol to maszyny znane również w naszym kraju, jednak cenowo to co możemy kupić w Chinach różni się bardzo od maszyn dostępnych u nas. Prezentowany ciągnik legitymuje się mocą znamionową 90 KM pochodzącą z 4 cylindrowego silnika. Sterowany mechanicznie podnośnik jest w stanie podnieść na końcówkach cięgien 4,5 t a klimatyzowana i wygodna kabina zapewni dobry komfort pracy. Cena ciągnika to 11 tys. USD co przeliczając na złote daje kwotę 49 tys. zł.

Synbon SY804

Ta marka ciągników to już zupełna egzotyka w Europie, choć trzeba przyznać, że maszyny tego producenta prezentują się całkiem nieźle. Model SY804 wyposażono w 4 cylindrowy silnik osiągający moc 80 KM. Za przeniesienie mocy odpowiada skrzynia 12×12 a dzięki komfortowej i dobrze zaprojektowanej kabinie praca będzie z pewnością wydajna. Ciągnik jest jednak dosyć lekki bo jego masa nie przekracza 2,7 t co sprawia, że jest to raczej maszyna pomocnicza lub dla małych gospodarstw. Atutem jest niewątpliwie cena, która na rynku chińskim wynosi 56,5 tys. zł.

Przedstawione powyżej ciągniki to tylko niewielki wycinek tego, co oferuje chiński rynek. Jest on naprawdę bogaty i oprócz rodzimych producentów znajdziemy tam również wiodące światowe marki, które na tym rynku nie muszą spełniać wielkich norm emisji więc traktory, które oferują mogą być dużo tańsze niż u nas.

Jednakże, jeśli chcielibyśmy kupić ciągnik z Chin to nie będzie to takie proste bo na drodze mogą stanąć unijne przepisy; wszak wymienione modele nie spełniają europejskich norm emisji spalin. Nawet gdyby nie to, do ceny (chociaż bardzo niskiej) należy doliczyć cło i koszty transportu; te zaczynają się obecnie od przynajmniej 4 -5 tys. USD, a kończą zwykle na kilkunastu. Bez dwóch zdań problemem byłoby też serwisowanie chińskiego ciągnika.