Nowości Zetora na Targach w Kielcach

Zetor Proxima 110 CL i Zetor Utilix CL 45 to dwa nowe modele ciągników, które zostały zaprezentowane na Targach Agrotech.

Gama ciągników Zetor Proxima składa się z 3 linii modelowych: Proxima CL – wersja podstawowa, Proxima GP – o wyższych parametrach i wersja najwyższa – Proxima HS. Wersja podstawowa była dostępna do tej pory z silnikiem o maksymalnej mocy 96 KM. Odpowiadając na potrzeby klientów firma Zetor wprowadziła do modelu Proxima 110 CL silnik o mocy 107 kM. Teraz rolnicy mają do wyboru cztery modele wersji CL od 76 do 107 kM. Proxima 110 CL o mocy 107 kM posiada mechaniczną skrzynię biegów 12×12 z mechanicznym rewersem i maksymalnym udźwigiem podnośnika do 4,5 ton oraz rozwija maksymalną prędkość do 40 km/godz.

Drugą prezentowaną nowością jest ciągnik Zetor Utilix CL 45 o mocy 43 kM. To mały traktor idealny do pracy w małych gospodarstwach, miastach, parkach, ogrodach, obiektach sportowych i innych lokalizacjach. W wersji podstawowej ciągnik wyposażono w skrzynię hydrostatyczną. Nowy model wprowadzony w marcu bieżącego roku ma skrzynię mechaniczną z 16 przełożeniami przód/tył oraz mechaniczny rewers.

Bardziej prosta konstrukcja obu modeli ciągników oraz wiążąca się z nią niższa cena wzbudza duże zainteresowanie u pewnej grupy klientów, a producent oczekuje dobrych wyników sprzedaży.

Autor: Wojciech Suwara