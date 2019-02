Nowości w portfolio Bayer na rzecz innowacyjnego, zrównoważonego rolnictwa

Warszawa, 12 lutego 2019 – Bayer prezentuje nowości na sezon 2019.

Emesto Silver

Zaprawa do ziemniaków

Emesto Silver to specjalistyczna zaprawa fungicydowa, przeznaczona do zaprawiania na mokro sadzeniaków ziemniaka przed oraz w trakcie sadzenia. Zaprawa jest rekomendowana dla ziemniaków, uprawianych do celów konsumpcyjnych, przemysłowych i nasiennych. Stosowanie Emesto Silver ma na celu zabezpieczenie plantacji ziemniaka przed jedną z najgroźniejszych chorób okresu kiełkowania i wschodów, jaką jest rizoktonioza ziemniaka. Stosowanie zaprawy wpływa także na ograniczenie coraz częściej występującej choroby, jaką jest parch srebrzysty. Emesto Silver zwalcza grzyby z rodzaju Fusarium oraz Phoma, wpływając na ograniczanie suchej zgnilizny bulw i gangreny – fomozy. Emesto Silver zawiera dwie substancje aktywne o działaniu systemicznym: penflufen 100 g/l oraz protiokonazol 18 g/l. W efekcie uzyskuje się szybkie i równomierne wschody sadzeniaków. Zaprawa pomaga zapewnić wysoką jakość i zdrowotność plonów: bulwy nie tracą wody i zachowują naturalną twardość, ogranicza się liczbę bulw małych i zdeformowanych. Zalecana dawka to 20 ml preparatu w 1-1,5 l wody na 100 kg sadzeniaka.

Sivanto Prime

Insektycyd do ochrony upraw sadowniczych: jabłoni i gruszy, a także chmielu; upraw szklarniowych takich, jak truskawka, pomidor, ogórek, papryka, bakłażan, a także roślin ozdobnych w szklarniach.

Sivanto Prime to innowacyjny insektycyd do zintegrowango zwalczania szkodników – łączy wysoką skuteczność z korzystnymi wynikami w testach środowiskowych i toksykologicznych. Sivanto Prime stosuje się do zwalczania dorosłych i larwalnych form szkodników szkodników kłująco-ssących w uprawach sadowniczych (np. mszycy jabłoniowo-babkowej, mszycy jabłoniowej, owocnicy jabłkowej, miodówki gruszowej plamistej) oraz w uprawach warzyw (np. mszycy ogórkowej czy mszycy ziemniaczanej smugowej). Substancją czynną jest flupyradifuron, który – bardzo szybko pobierany przez roślinę – wykazuje działanie układowe (systemiczne), rozprzestrzeniając się do wszystkich – również trudnodostępnych – części rośliny (także tych niepotraktowanych roztworem podczas zabiegu). Wraz z sokami roślinnymi dociera do większości szkodników, nawet tych żerujących na dolnej stronie liści, u nasady pędów, w zwiniętych liściach i pędach. Środek działa na układ nerwowy szkodnika, prowadząc do szybkiego zaprzestania żerowania i do śmierci. Środek zapewnia kontrolę nad szkodnikami, które są wektorami chorób wirusowych, ograniczając skutki wywołania wtórnych zakażeń. Sivanto Prime ma formę koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, co pozwala na łatwe użycie środka, zapewnia łatwą rozpuszczalność, dobrą mieszalność i wysoką przyswajalność. Preparat wykazuje zwiększoną odporność na zmywanie przez deszcz.

Conviso Smart

Ochrona buraka cukrowego

Conviso Smart to innowacyjna technologia do zwalczania chwastów w burakach cukrowych. Powstała ona przy współpracy firm Bayer i KWS. System składa się z herbicydu, opartego na substancjach z grupy inhibitorów ALS, oraz specjalnie wyhodowanych odmian buraka cukrowego, tolerancyjnych na wymienione substancje. Dwa komponenty to: odmiany buraków cukrowych Smart KWS oraz dedykowany do nich herbicyd Conviso One. Odmiany buraków cukrowych Smart KWS to odmiany powstałe w wyniku klasycznych metod hodowli (selekcji); charakteryzuje je całkowita tolerancja herbicydu Conviso One i jednocześnie pełnia cech komercyjnych. Conviso One to herbicyd o szerokim spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, w tym trudnych do zwalczania, oraz jednoliściennych; preparat zwalcza samosiewy zbóż, rzepaku i burakochwasty odmian tradycyjnych. Technologia Conviso Smart daje rolnikom nową możliwość łatwiejszej uprawy buraków cukrowych, bardziej elastycznej pod względem terminu zastosowania herbicydów, pełniejsze wykorzystanie potencjału plonowania, a jednocześnie jest bardziej przyjazne dla środowiska. Składnikami Conviso One są foramsulfuron i tienkarbazon metylu. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Działanie doglebowe ma wpływ na ograniczanie zachwaszczenia wtórnego. Plantatorzy otrzymują nie tyko skuteczny efekt chwastobójczy, lecz również wzrost roślin buraka, niezakłócony działaniem herbicydów – co pozwala na pełne wykorzystanie zdolności plonowania. Z punktu widzenia ekonomii gospodarstwa, mniejsza liczba zabiegów pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy oraz wykorzystanie maszyn na innych polach. Zwalczanie chwastów w systemie Conviso Smart jest proste: należy zwracać uwagę na stadium rozwojowe komosy białej – powinna mieć 2 liście właściwe w trakcie pierwszego zabiegu 0,5l/ha i maksymalnie do 4 liści w trakcie drugiego zabiegu (w takiej samej dawce). Możliwy jest również oprysk jednorazowy (1l/ha), kiedy komosa ma już 4 liście właściwe. Zalecana dawka to 1,0 l/ha na sezon.

