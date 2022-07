Nowości w ofercie Timac Agro

Firma Timac Agro prezentuje dwa nowe produkty – Actipost 360 – preparat poprawiający jakość gnojowicy i obornika oraz blok mineralny Nutr V-Phyt. Czym wyróżniają się nowości Timaca?

ACTIPOST 360

Actipost 360 to środek w postaci proszku, poprawiający jakość nawozową obornika i gnojowicy, a także ułatwiający ich przechowywanie. Działanie produktu oparte jest na dwóch frakcjach:

frakcji organicznej, w której kompleks bakterii, drożdży i grzybów odpowiedzialny jest za efekt kompostowania oraz mineralizację składników odżywczych, a dodatek wyciągu z alg brunatnych dodatkowo poprawia adaptację mikroorganizmów do środowiska.

frakcji mineralnej, składającej się z naturalnych krzemianów i zeolitów, które efektywnie wiąże składniki nawozowe – m.in. azot, ogranicza wycieki oraz nieprzyjemne zapachy.

Produkt wpływa na homogenizację gnojowicy oraz zapobiega powstawaniu kożucha. Przyspiesza kompostowanie obornika i wpływa na lepszą mineralizację składników nawozowych.

NUTRI V-PHYT

Blok mineralny Nutri V-Phyt, którego skład opiera się na bazie kompleksu z alg morskich oraz minerałów poprawiających homeostazę żwacza i wykorzystanie dawki pokarmowej przez bydło, to nowość w ofercie Timac Agro. Zawarty w bloku kompleks V-Phyt, to wyciągi z 9 roślin, które wykazują działanie przeciwpasożytnicze (m.in. na nicienie i przywry). Dodatkowo wysoka zawartość czosnku działa odstraszająco na muchy, komary i kleszcze, co zapewnia krowom spokojny odpoczynek w okresie letnim.

Nutr V-Phyt doskonale sprawdzi się jako środek poprawiający zdrowotność stada i obniżający presję pasożytów wewnętrznych oraz owadów w stadach bydła utrzymywanego w oborze i na pastwisku.