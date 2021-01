Nowości w ofercie Timac Agro Polska

Firma Timac Agro Polska na początku 2021 roku wprowadza do swojego portfolio 2 nowe produkty: TOP PHOS NP 15 20 NPROCESS oraz PHYSACTIV+ 1.

Nawóz TOP PHOS NP 15 20 NPROCESS jest startowym nawozem granulowanym aktywującym roślinę i glebę. W swoim składzie zawiera kompleks TOP-PHOS chroniący fosfor przed uwstecznianiem w glebach kwaśnych i zasadowych. Zawiera również technologię N-PROCESS wpływającą na lepsze wykorzystanie azotu oraz chroniącą go przed stratami. Dodatkowo posiada w swoim składzie najważniejsze składniki pokarmowe jak: azot, fosfor, magnez, siarkę, cynk i wapń odżywczy wpływający korzystnie na rozwój systemu korzeniowego oraz poprawiającym mikro pH gleby. TOP PHOS NP 15 20 NPROCESS zalecany jest w uprawach buraka cukrowego, kukurydzy oraz warzyw.

Drugą nowością jest PHYSACTIV+ 1 zawierający całkiem nowy kompleks biostymulący PHYSACTIV+ poprawiający żyzność gleby, stabilizujący mikro pH gleby, pobudzający życie mikrobiologiczne gleby co wpływa na poprawę dostępności składników pokarmowych. PHYSACTIV+ 1 wpływa również na rozwój systemu korzeniowego, wspomaga pobieranie wapnia przez rośliny oraz wpływa pozytywnie na kiełkowanie. Poza kompleksem biostymulującym zawiera również siarkę, magnez i wapń. Przeznaczony jest do stosowania we wszystkich uprawach rolniczych, warzywniczych oraz sadowniczych.