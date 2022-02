Nowości w ochronie od Bayer na sezon 2022

Nowości w ochronie zbóż kłosowych i kukurydzy na sezon 2022 zaprezentowała firma Bayer podczas lutowej konferencji. Zainaugurowała także najnowszą edycję programu „Grunt to Zrównoważenie”.

Sposób na czyste pola kukurydzy z Bayer

Preparat Capreno 547 SC to nowe rozwiązanie opracowane przez ekspertów Bayer przeznaczone do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej). Capreno 547 SC jest środkiem o działaniu układowym, zawiera dwie uzupełniające się substancje czynne: tembotrion oraz tienkarbazon metylu, a także sejfner – izoksadifen etylowy zwiększający aktywność metaboliczną kukurydzy, przyspieszając rozkład substancji czynnych.

Capreno należy stosować od fazy 3 do 5 liścia roślin kukurydzy. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki chwastów od fazy siewek do fazy 2-4 liści. Wyróżnia go szerokie spektrum zwalczania chwastów w kukurydzy, w tym rdestów, szarłatu czy komosy. Pełen efekt chwastobójczy Capreno jest widoczny po upływie 14 dni od wykonania zabiegu.

Nowe preparaty Bayer w zboża kłosowe

Do wiosennego zwalczania chwastów trawiastych w zbożach w sezonie 2022 firma Bayer wprowadza herbicyd Incelo, który ma w składzie mezosulfuron 45 g/kg oraz tienkarbazon 15 g/kg. Środek umożliwia dopasowanie odpowiedniej dawki do panującego zachwaszczenia na plantacji oraz różnych gatunków traw, zapewniając ich ekonomiczne zwalczanie.

Incelo skutecznie zwalcza miotłę zbożową, wyczyniec polny, wiechlinę roczną, owies głuchy, życice i stokłosy. Środek w swoim spektrum posiada również niektóre gatunki chwastów dwuliściennych. W celu rozszerzenia o pełne spektrum chwastów dwuliściennych stosuje się go w mieszaninie z herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne np. Sekator Plus. Incelo w formie granulatu stosuje się zawsze ze wspomagaczem olejowym Biopower dodawanym do środka przy zakupie. Dawka preparatu wynosi 0,15 – 033 kg/ha w zależności od zwalczanego gatunku chwastu. Zarejestrowany jest do stosowania w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

Regulator wzrostu Fabulis OD to kolejna nowość w ofercie Bayer w ochronie zbóż jest on oparty o proheksadion wapnia (50 g/l), który hamuje produkcję giberelin. Środek wyprodukowany w formulacji olejowej OD znacznie poprawia efekt działania dzięki dobremu pokryciu roślin i zwiększonemu wchłanianiu oraz szybkości działania.

Działanie Fabulis OD w minimalnym stopniu uzależnione jest od pogody. Można go stosować w bardzo szerokim zakresie temperatur 5 – 25 °C. Nie jest też uzależniony od nasłonecznienia: efekt regulacji łanu jest zapewniony przy pochmurnej pogodzie. Fabulis OD wyróżnia się dużym bezpieczeństwem dla rośliny uprawnej, dlatego można łączyć go z liczną grupą, herbicydów, fungicydów i insektycydów. Stosuje się go w zakresie dawek od 0,5 l/ha do 1,5 l/ha w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym i jarym.

Rozwiązania cyfrowe

Stawiamy na zintegrowane podejście, wprowadzając innowacje w zakresie ochrony roślin, wysokiej jakości nasion, upowszechniamy też rozwiązania cyfrowe – podkreśliła podczas spotkania Iwona Krych-Stec, head of marketing Crop Science, Bayer Polska.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, FieldView we współpracy z firmą Farm TRX opracował innowacyjne rozwiązanie: zestaw do mapowania plonów Yield Kit, który umożliwia zbieranie danych dotyczących plonowania roślin w prosty i niedrogi sposób. W skład zestawu wchodzi odbiornik GPS, optyczne czujniki mierzące wielkość i wilgotność plonu oraz przewody i rozdzielacze kablowe, niezbędne do podłączenia anteny GPS i czujników z rejestratorem danych FieldView Drive.

Każdy kombajn wyposażony w ten zestaw – niezależnie od roku produkcji, marki lub modelu wykona mapowanie plonów w czasie rzeczywistym, a wyniki zostaną bezprzewodowo zapisane w aplikacji FieldView Cab. Dostępność zestawu Yield Kit wraz ze wszystkimi funkcjami platformy cyfrowej FieldView pozwoli rolnikom mierzyć plony swoich upraw, oceniać trafność podjętych decyzji agronomicznych, przeanalizować zmienność swoich pól. Wszystko to przyczyni się do bardziej zrównoważonych i zyskowniejszych praktyk rolniczych w kolejnych latach.

Jak przedstawiono podczas spotkania wiodącym tematem inicjatywy „Grunt to Zrównoważenie” w 2022 roku będzie zrównoważona ochrona roślin: dostosowywanie zabiegów ochrony roślin do uproszczeń uprawowych oraz zapobieganie odporności. W ramach programu zaplanowano liczne aktywności i przygotowano materiały edukacyjne – m.in. broszurę pt. „Zrównoważona ochrona roślin”.

– W dobie obecnych wyzwań cały świat szuka odpowiedzi na pytanie o to jak zwiększyć produkcję rolną w obliczu kurczących się zasobów, mniejszej powierzchni gruntów ornych, przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności. Odpowiedzią jest rolnictwo zrównoważone. Bayer wspiera transformację rolnictwa w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych. W tym celu oferujemy innowacyjne rozwiązania przygotowane z rolnikami dla rolników – mówił Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.