Nowości w prasach Claas

Podczas lipcowego spotkania z przedstawicielami prasy w niemieckiej fabryce firmy CLAAS, przedstawiciele fabryki nakreślili priorytety oraz zaprezentowali nowości, jakie marka przygotowała dla swoich klientów na 2018 rok. A tych szykuje się całkiem sporo, m.in. w prasach zwijających i kostkujących.

Prasa kostkująca CLAAS QUADRANT

Prasy QUADRANT 4200, 5200 oraz 5300 zostaną od następnego sezonu wyposażone w zintegrowaną wagę oraz nowe oświetlenie LED High−End. Nowością jest także wysuwana szuflada noży w modelu 4200.

Zintegrowana waga zamontowana jest w rampie i pozwala na ważenie każdego balotu podczas pracy, co pozwala zaoszczędzić cenny czas. Ważenie odbywa się automatycznie podczas prasowania z prędkością maksymalną do 20 km/h. Dokładność ważenia wynosi +/- 5 kg w normalnych warunkach pracy. Wszystkie wartości odczytu operator może obserwować na wyświetlaczu w kabinie ciągnika. Są one również zapisywane, dzięki czemu po pracy operator może skontrolować wydajność na danym polu.

Nowe rozwiązanie z pewnością zainteresuje tych rolników, którzy przywiązują dużą wagę do stałej kontroli jakości i ilości sprasowanych balotów. Funkcja ta może być przydatna także dla firm usługowych, aby móc kontrolować na bieżąco wykonywaną usługę. Waga w połączeniu z systemem CLAAS TELEMATICS daje możliwości tworzenia map wydajności z danego pola, miejsca odłożenia balotów oraz ich wilgotność.

Opcjonalnie prasy QUADRANT można wyposażyć w oświetlenie LED typu High−End, które składa się z siedmiu dodatkowych wysokiej jakości lamp. Reflektory te umieszczone są na takich elementach prasy, jak: dyszel, koło zamachowe, zgarniacz oraz na końcu kanału prasującego.

Nowością jest także wysuwana szuflada noży w prasie 4200, która do tej pory była dostępna w modelach 5200 oraz 5300. Dzięki niej znacznie skraca się czas czyszczenia oraz wymiany noży. Do tej pory operacja taka trwała do 1 godziny, obecnie tylko około 15 minut.

Prasa zwijająca ROLLANT 400 UNIWRAP

W kolejnym sezonie prasy CLAAS ROLLANT 400 będą dostępne z nowym systemem owijania balotów w komorze prasującej. Oprócz typowego systemu owijania siatką, możliwe będzie także owijanie folią. Odbywa się ono automatycznie po uzyskaniu odpowiedniej wielkości balotu. Operator może z poziomu kabiny zdecydować, iloma warstwami ma być owijany balot. Można wybrać od 1,2 do 8 warstw folii. Warstwy foli, inaczej jak to jest w przypadku siatki, wystają kilka cm poza krawędź balotu. Dzięki temu, podczas dalszego owijania na stole, można zaoszczędzić folię. Zmiana między folią, a siatką odbywa się bardzo szybko. Wystarczy tylko włożyć odpowiedni materiał (siatkę lub folię) oraz zmienić konfigurację na terminalu. Dodatkowo, w celu sprawnego załadunku siatki lub folii, prasa jest wyposażona w rampę, która znacznie ułatwia załadunek ciężkich rolek o masie do 50 kg.

Prasa CLAAS ROLLANT 620

Zmiany zaszły także w bardzo dobrze znanej prasie walcowej ROLLANT 620. W następnym sezonie żniwnym będzie dostępny nowy model z systemem zgarniacza. Zgarniacze te to swojego rodzaju widły, które mają za zadanie przesuwać prasowany materiał z podbieracza do komory prasowania. Są one umieszczone w podłodze maszyny i napędzane łańcuchem. Dzięki zastosowaniu wideł, prasa uzyskuje wyjątkowo dużą przepustowość przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu na moc (maszyna zadowoli się ciągnikiem o mocy od 80 KM).

Zgarniacze mają za zadanie ściągać zebrany materiał z podbieracza i aktywnie transportować do komory prasującej. Dzięki zastosowaniu wideł zgarniających (w przeciwieństwie do tradycyjnego rotora) materiał jest wyjątkowo łagodnie traktowany i nie jest cięty. Dzięki temu ograniczone jest powstawanie pyłu, co pozwala osiągnąć pasze wysokiej jakości.

Prasa polecana jest szczególnie gospodarstwom, gdzie zbiera się dużo suchej słomy oraz siana w trudnych warunkach. Wyposażona jest ona w sprawdzony terminal CLAAS OPERATOR, który umożliwia operatorowi kontrolowanie na bieżąco wszystkich parametrów pracy. Można tu np. dokonać wyboru między siatką, a sznurkiem, obserwować ciśnienie prasowania czy też owijanie.

Niejednokrotnie koniec żniw to czas oceny starych maszyn i ewentualne postanowienia co do zakupu nowych na kolejny sezon. Firma CLAAS, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, już dziś prezentuje swoje nowości, aby każdy mógł się z nimi zapoznać z odpowiednim wyprzedzeniem. W końcu zakup sprzętu to duży wydatek, więc trzeba go dobrze przemyśleć.

Wojciech Ziaja