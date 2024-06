Nowości odmianowe Saatbau – pszenica i rzepak

Saatbau Polska zaprezentowało swoje nowości odmianowe zbóż i rzepaku na nadchodzący sezon. Roślinom przyglądaliśmy się w Poświętnem, w gminie Płońsk, w woj. mazowieckim.

Nowości w ofercie pszenic Saatbau

Artimus (E) – odmiana oścista, elitarna o dużym potencjale plonowania. Bardzo wczesna, szybko dojrzewająca – potrafi „uciec” przed szkodliwym wpływem upałów. Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością i odpornością na rdzę, mączniaka, brunatną plamistość liści, septoriozę. Zauważalną z daleka cechą są wspomniane ości. Tego typu odmiany są popularne w Austrii, skąd wywodzi się Saatbau, ze względu na lepsze dostosowanie do specyfiki tamtejszego klimatu.

Novatus – nowa odmiana o dużym potencjale plonowania i wysokiej jakości ziarna o dobrej zdrowotności (na mączniaka i rdzę). Polecana na stanowiska słabsze i opóźnione siewy. Dobrze się krzewi, długo słoma, nie ma tendencji do wylegania.

Voltage (B) dobrej jakości odmiana, przy właściwym nawożeniu uzyskuje parametry jakościowe pszenic A. Odmiana średnio wczesna, krótko słoma, o grubym kłosie. Ma dobry wigor początkowy i wykazuje odporność na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę.

Aloisius (E/A) jest natomiast późną odmianą ościstą, nadającą się na słabsze stanowiska. Jeśli chodzi o grupę jakościową, określana jest ona jako. Oznacza to tyle, że odmiana jak najbardziej spełnia polskie normy grupy E, natomiast w Austrii została zarejestrowana jako A, ze względu na bardziej restrykcyjne podejście do parametrów wypiekowych. Jest to odmiana charakteryzująca się grubym ziarnem, lubianym przez młynarzy. Należy natomiast podkreślić, że pszenica Aloisius jest na tyle późna, że w północnej części Polski firma Saatbau nie rekomenduje jej uprawy.

Chevignon – choć nie jest nowością to pozostaje najważniejszą odmianą w ofercie pszenic ozimych Saatbau. Jest to zasługą jej potencjału plonowania. Cieszy się na tyle dużym zainteresowaniem, że brakuje kwalifikatu tej odmiany. Do tej odmiany należy ubiegłoroczny rekord Polski plonu pszenicy 12,837 t/ha. Jak wskazują przedstawiciele Saatbau to najchętniej kupowana odmiana pszenicy w Europie.

Rzepak ozimy – nowe odmiany od Saatbau

Plon odmian populacyjnych nie musi być gorszy od mieszańców powszechnie uważanych za bardziej plenne. Odmiany populacyjne są na ogół tańsze i często lepiej radzą sobie na słabszych stanowiskach – mówił Daniel Niewiński, dyrektor marketingu Saatbau Polska, na spotkaniu prasowym zorganizowanym w MODR Poświętne. I to właśnie m.in w odmianach populacyjnych Saatbau upatruje dla siebie miejsca na polach. Oczywiście w portfolio ma też mieszańce.

Wally – odmiana populacyjna średnio wczesna, o dużym potencjale plonowania, dobrej zimotrwałości, odporności na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Odmiana o dobrej jakości oleju.

Sherwood – odmiana populacyjna średnio wczesna, o dużym potencjale plonowania i dobrą zimotrwałością i zdrowotnością. Dobry wigor początkowy, odmiana nadaje się na słabsze gleby.

Richmond – odmiana mieszańcowa o bardzo dużym potencjale plonowania. Jak wskazywali eksperci firmy na poziomie najlepszych odmian bez odporności. Jednocześnie charakteryzuje się odpornością na kiłę kapusty (gen Rlm7) i żółtaczkę rzepy. Radzi sobie w uproszczonym płodozmianie rzepak – pszenica – rzepak) i toleruje słabsze gleby.

W portfolio firmy Saatbau znajdziemy także odmiany ozimego jęczmienia, pszenżyta i żyta.