Nowości od Sumi Agro Poland w ochronie roślin i nie tylko

Sumi Agro Poland prezentuje nowy herbicydy dla plantatorów ziemniaka i rzepaku. Nowy fungicyd do walki ze zgnilizną twardzikową rzepaku, insektycyd na zwójki w sadach oraz podsumowuje pierwszy rok stosowania biopreparatu wspierającego odżywianie roślin azotem.

Herbicyd i desykant w plantacje ziemniaka

W ochronie herbicydowej ziemniaka możemy sięgnąć po Mizuki, Preparat oparty jest pyraflufen etylowy. Zwalcza szerokie spektrum chwastów, do stosowania przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09) oraz do desykacji naci.

– Nasz nowy środek do desykacji Mizuki to produkt, na który czekało wielu producentów ziemniaka. Skuteczne zasuszanie nadziemnych części roślin umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie zbioru oraz zwiększa efektywność całego procesu. Po wycofaniu z rynku preparatów opartych o substancję czynną dikwat, oferta rozwiązań do desykacji stała się ograniczona. Nasz preparat jest bardzo dobrą odpowiedzią na potrzeby rolników w tym zakresie – wyjaśniał dr Daniel Zawada, dyrektor ds. rejestracji i rozwoju produktów Sumi Agro Poland.

Przedwschodowy herbicyd do ochrony ziemniaka i rzepaku

W nadchodzącym sezonie na rynek trafi Bismark – nowy herbicyd do przedwschodowego odchwaszczania ziemniaków i rzepaku ozimego. Jest to gotowa mieszanina dwóch sprawdzonych substancji czynnych: chlomazonu i pendimetaliny. Zapewnia wysoką skuteczność i kompleksową ochronę przed szerokim spektrum chwastów.

Jak wskazują eksperci firmy, zaletą tego herbicydu jest długotrwała ochrona plantacji. Efekt chwastobójczy może utrzymywać się nawet przez kilka tygodni od aplikacji. Pozwala to kontrolować zachwaszczenie wtórne, bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów.

– To pierwszy produkt w Polsce w ochronie rzepaku ozimego oparty o substancję czynną pendimetalina – mówił dr Daniel Zawada.

Fungicyd na zgnilizną twardzikową rzepaku

Zgnilizna twardzikowa, obok suchej zgnilizny kapustnych, stanowi jedno z największych zagrożeń dla upraw rzepaku. Ten patogen powoduje najpoważniejsze straty w plonie, zwłaszcza w okresie kwitnienia. Środki ochrony dotychczas dostępne na rynku są intensywnie eksploatowane, co prowadzi do ograniczonej rotacji substancji czynnych i zwiększa ryzyko spadku ich skuteczności.

Nabana 250 SC to propozycja od Sumi Agro Poland w ochronie rzepaku przed zgnilizną twardzikową. Preparat oparty jest o substancję czynną mandestrobinę do stosowania na tzw. płatek. Swoją skuteczność zawdzięcza działaniu na wielu etapach cyklu rozwojowego grzyba Sclerotinia.

– Mandestrobina, dzięki swoim powierzchniowym, translaminarnym i lokalnie systemicznym właściwościom, skutecznie zwalcza zgniliznę twardzikową – jedną z najgroźniejszych chorób atakujących rzepak w okresie kwitnienia – mówił Jacek Preuss, starszy specjalista ds. upraw rolniczych Sumi Agro Poland.

Jednocześnie wskazywał, że dodatkowym atutem fungicydu Nabana 250 SC jest pozytywny wpływ na fizjologię roślin poprzez stymulację procesu fotosyntezy.

– Produkt to przełom w ochronie rzepaku – nie tylko skutecznie przeciwdziała zgniliźnie twardzikowej, ale także wspiera kondycję roślin i wydajność uprawy – mówił Jacek Preuss.

Preparat biologiczny Encera po pierwszym roku w praktyce

Sezon 2024 przyniósł wiele istotnych danych dotyczących skuteczności produktu Encera SC – mikrobiologicznego preparatu wspierającego odżywianie roślin azotem. Jednym z kluczowych osiągnięć było wykazanie, że preparat znacząco zwiększa odporność roślin na stres wywołany okresowymi suszami.

Badania przeprowadzone przez firmę w 2024 roku wskazują, że produkt skutecznie uzupełnia potrzebny roślinom azot, którego pobranie z gleby jest ograniczone panującymi warunkami glebowo-klimatycznym, takimi jak np. susza, chłody itp. Dzięki zawartości bakterii endofitycznych Gluconacetobacter diazotrophicus preparat dostarcza azot bezpośrednio do komórek roślinnych.

– Produkt umożliwia roślinom stały dostęp do azotu, niezależnie od trudnych warunków pogodowych, takich jak susza, nadmiar wody czy chłody. Takie sytuacje, powodujące utratę znaczącej części plonu, stają się coraz częstsze w trakcie wegetacji roślin i trudno oczekiwać, by w najbliższym czasie miało się to zmienić – podkreślał Jacek Preuss.

Od 2026 roku Encera będzie dostępna w nowej, stałej formulacji WG w opakowaniach na 4 oraz 0,5 ha, co umożliwi jej stosowanie także w mniejszych gospodarstwach.

Platforma do gromadzenia danych – Yuteki

W 2024 roku firma Sumi Agro uruchomiła Yuteki – elektroniczną platformę, która ułatwia gromadzenie i analizę wyników doświadczeń polowych realizowanych w całej Polsce, a także w innych krajach europejskich.

Badania Encery stanowiły podstawę testów w ramach tej platformy. Wstępne wyniki badań polowych wskazują na bardzo obiecujące efekty. Podczas upraw testowych, prowadzanych na terenie całej Polski, zauważono wyraźny wzrost plonów i ich jakości a także zwiększoną odporność roślin na suszę. Szczegółowe dane z tych wdrożeń zostaną wkrótce opublikowane. Projekt Yuteki realizowany jest przez dział R&D Sumi Agro, który wspiera wprowadzanie innowacyjnych produktów w gospodarstwach otwartych na nowoczesne rozwiązania.

Insektycyd na zwójki i owocówki w sadach

Wśród zaprezentowanych nowości znalazł się preparat Mimic – insektycyd zawierający tebufenozyd, dotychczas przeznaczony do zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy. Od tego roku preparat ma rozszerzoną rejestrację o uprawy sadownicze – na owocówki jabłkóweczki i zwójki liściowe.