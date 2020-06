Nowość od Kuhn

Podczas ubiegłorocznych targów Agritechnica w Hanowerze Kuhn zaprezentował nową frontalną kosiarkę czołową GMD 3123 F o szerokości roboczej 3,1 m, która jest propozycją dla średniej wielkości gospodarstw.

Maszyna ta w sezonie 2020 jest dostępna także na polskim rynku. Jest ona pośrednim modelem pomiędzy maszynami GMD 2721F i GMD 3121 F. Model GMD 3123 F jest kontynuacją maszyny GMD 3125 F. Podstawowa różnica polega na tym, że model ten nie ma zawieszenia hydropneumatycznego. Kopiowanie wzdłużne i poprzeczne opiera się na zasadzie silnych sprężyn zwojowych i kombinacji sprężyn piórowych.

Kosiarkę wyróżniają kompaktowe wymiary i niewielka masa (ok. 750 kg), którą osiągnięto m.in. dzięki zastosowaniu nowej bezobsługowej belki tnącej OptiDisc Elite. Belka OptiDisc Elite to zupełnie nowy produkt. Pozwala ona kosić na wysokości od 4 cm. W konstrukcji nowej belki zmniejszono niemal dwukrotnie kąt jej natarcia co zapobiega zjawisku pofalowania ścierniska podczas niskiego koszenia. Zakres nakładania się obszarów cięcia noży jest prawie dwukrotnie większy, co zapewnia lepszą jakość koszenia na podmokłym i lepkim gruncie (lub na łąkach z kretowinami), a także ciężkich, położonych roślin przy późnojesiennym pokosie.

Producent oferuje możliwość zamontowania dodatkowych płyt od spodu belki tnącej, dzięki którym chronione są jej płozy. Płyty występują w różnych wariantach grubości w zależności od pożądanej wysokości koszenia.

Kosiarki GMD 3123 F wyposażono w przegub wahadłowy z zakresem wychylenia +/– 12°, dzięki któremu mogą one kopiować nierówności terenu. Dwie sprężyny odciążające połączone z ciągnikiem redukują nacisk kosiarki na podłoże, co zapobiega uszkodzeniom darni.

Szerokość pokosu może być regulowana w zakresie 1,20 do 1,40 m. Pokos układany jest pomiędzy kołami ciągnika, dzięki czemu nie jest przez nie zgniatany. Standardowe wyposażenie obejmuje także ręcznie obsługiwane plastikowe osłony boczne FlexProtect.

Nowa maszyna jest przeznaczona do pracy z ciągnikami o mocy w zakresie

80-170 KM.