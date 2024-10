Nowości od Bayer. Nowe odmiany kukurydzy marki Dekalb

W nadchodzącym roku 2025 firma Bayer wprowadzi pod marką Dekalb kilka nowości. W ofercie są nowe odmiany kukurydzy na ziarno i kiszonkę Dekalb.

Nowości Dekalb na ziarno

DKC 3027 (FAO 220-230) – najwcześniejszy mieszaniec typu dent przyciąga uwagę relacją wielkości plonowania do wczesności. Odmiana ta charakteryzuje się również optymalnymi cechami agronomicznymi, zwiększającymi bezpieczeństwo i stabilność produkcji. Dobrze toleruje okresowe niedobory wody i wysoko plonuje szczególnie na słabszych stanowiskach glebowych.

DKC 4125 (FAO 290) – wysokoplonująca średnio późna odmiana ziarnowa. Obok wysokiego plonu cechuje ją dobre wypełnienie kolb i stabilność plonowania. Ziarno typu dent, nadaje się do produkcji pasz oraz bioetanolu, charakteryzuje się szybkim oddawaniem wody i wysoką zawartością skrobi. Rośliny z efektem stay-green; budują silny system korzeniowy i mocne łodygi, które gwarantują stabilność roślin. Odmiana o dobrej zdrowotności. Najlepiej plonuje na stanowiskach średnich i dobrych, radzi sobie również na glebach o niższej jakości.

Dekalb na kiszonkę i biogaz

Bayer intensywnie pracuje nad odmianami kukurydzy na kiszonkę i biogaz. Jedną z najbardziej innowacyjnych propozycji marki DEKALB jest wprowadzenie na rynek odmian o zredukowanej wysokości – w ramach projektu Preceon. Te nowoczesne odmiany, dzięki niższemu pokrojowi roślin, są mniej podatne na wyleganie oraz bardziej tolerancyjne na zagęszczenie, co umożliwia zastosowanie nowego systemu uprawy. Lepsze cechy agronomiczne, w tym silniejszy system korzeniowy, wyraźniejszy efekt stay-green oraz poprawiona strawność włókna sprawiają, że odmiany te są doskonałym wyborem do produkcji kiszonki i biogazu.

Projekt Preceon obecnie z sukcesem działa we Włoszech i Hiszpanii. Odmiany i projekt dopasowane do naszych warunków na szerszą skalę w Polsce mają być wprowadzone za ok. 5 lat.

Na nadchodzący sezon w segmencie kiszonki i biogazu Bayer oferuje kilkanaście odmian. Szczególnie poleca:

DKC 3327 (FAO 240-250) – odmiana z przeznaczeniem na kiszonkę i bioetanol o wysokim plonie suchej masy. Typ ziarno typu flint/dent, kolba – fix. Ma dobry wigor wiosenny. Rośliny odznaczają się szybkim i silnym wzrostem także w chłodniejszych warunkach wiosny. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą tolerancją na chłody, co czyni ją odporną na wiosenne przymrozki. Rośliny długo utrzymują zieloność – stay-green. Rosną wysokie z dobrze osadzonymi kolbami na średniej wysokości, co ułatwia zbiór i minimalizuje straty. Odmiana o dobrych parametrach jakościowych – wysokiej zawartości skrobi i strawności.

DKC 3418 (FAO 240-250) – wysokoplonująca odmiana z przeznaczeniem na kiszonkę i biogaz. Ziarno typu flint/dent. Rośliny charakteryzują się dobrym wigorem początkowym. Tolerują warunki suszy i inne niekorzystne warunki środowiskowe, co gwarantuje stabilność plonów nawet w trudnych warunkach. Efekt stay-green zapewnia, że rośliny pozostają dłużej zielone. Dzięki mocnym łodygom i dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu odmiana cechuje się wysoką odpornością na wyleganie. Najlepiej sprawdza się na glebach średnich i dobrych, może być także uprawiana na słabszych stanowiskach. Odmiana o dobrych parametrach jakościowych – wysokiej zawartości skrobi i strawności.

Nowa oferta jest odpowiedzią na potrzeby producentów rolnych w obszarze zwiększania efektywności upraw przy zachowaniu zrównoważenia rolnictwa. Na szczególną uwagę zasługują dwie odmiany ziarnowe, a także innowacje technologiczne i hodowlane, które wspierają rolników w maksymalizacji plonów i optymalizacji produkcji.

– W Bayer rozumiemy, że każde gospodarstwo ma swoje unikalne potrzeby. To z kolei wymaga kompleksowego podejścia, które łączy efektywność plonów z przywracaniem zdrowia gleby i ekosystemów. To właśnie rozumiemy pod pojęciem rolnictwa regeneratywnego, a nasze rozwiązania wspierają rolników w osiąganiu tych celów – mówi Laercio Bortolini, szef Działu Crop Science w Bayer na Polskę, kraje bałtyckie, Czechy, Słowację oraz Ukrainę.

Wsparcie w uprawie kukurydzy – herbicydy i narzędzia cyfrowe

Swoje odmiany firma pokazała podczas spotkanie zorganizowanego 16 października br. w gospodarstwie rolnym Adama Cnotalskiego w Nowym Besku, w gminie Grabów. Oprócz nowości w portfolio odmian firma Bayer zaprezentowała także rozwiązania w ochronie herbicydowej kukurydzy i rozwiązania cyfrowe wspierające precyzyjną uprawę tego gatunku.

W zakresie ochrony upraw firma Bayer oferuje herbicydy kukurydziane, które skutecznie zwalczają chwasty, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ na kukurydzę. Produkty te są efektem wieloletnich badań i innowacji. Do ochrony kukurydzy przed chwastami Bayer rekomenduje sprawdzone i skuteczne preparaty: Adengo 315 SC, Maister Power 42,5 OD i Capreno 547 SC. Dzięki optymalizacji dawek i metod aplikacji herbicydy te ograniczają potrzebę stosowania innych środków chemicznych, co przekłada się na dodatkowe oszczędności.

Narzędziem, które wspiera precyzyjne zarządzanie uprawami, jest Yield Kit. To zestaw czujników do precyzyjnego pomiaru plonu w czasie rzeczywistym, który można podłączyć do niemal każdego kombajnu. Dzięki integracji z platformą cyfrową Climate FieldView nawet starsze maszyny mogą rejestrować i analizować dane agrotechniczne na poziomie nowoczesnych rozwiązań.