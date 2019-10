Nowości na Agro Show 2019

W tym roku w dniach 19-22 września na Międzynarodowej Wystawie Agro Show w Bednarach, imprezie zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych swoją ofertę zaprezentowało prawie 730 wystawców z kraju i z zagranicy. Na stoiskach zajmujących ponad 130 tys. m2 zainteresowani mogli zapoznać się z aktualną ofertą branży rolniczej.

W tym roku po raz pierwszy zwiedzający mieli możliwość obserwowania pokazów maszyn w trakcie pracy z trybun. Pokazy odbywały się w dwóch blokach: w pierwszym prezentowano rolnictwo precyzyjne na przykładzie opryskiwaczy, a w drugim technikę uprawy w systemie uproszczonym.

Jak co roku, dla wielu firm ta wystawa była okazją do pokazania swoich nowych produktów. Najwięksi producenci oraz dealerzy obecni na polskim jak i europejskim rynku zaprezentowali swoją ofertę i nowości, które poniżej przedstawiamy.

FENDT

Pierwszy raz w Polsce firma Fendt zaprezentowała nowy ciągnik Fendt 900 Vario. Nowa seria Fendt 900 Vario z 5 modelami (930 Vario, (933 Vario, 936 Vario, 939 Vario i 942 Vario) obejmuje zakres mocy od 296 do 415 KM). Wypełnia tym samym zakres pomiędzy modelami Fendt 800 Vario i 1000 Vario. Dzięki nowemu modelowi topowy Fendt 942 Vario znacznie przekracza moc 400 KM.

Nowa generacja 900 charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań. Model ten skonstruowany został z myślą o ciężkich pracach pociągowych lub wymagających użycia WOM. Nadaje się również do transportu z prędkością do 60 km/h. Niska masa własna, wynosząca zaledwie 11,7 tony, jak również zintegrowany system kontroli ciśnienia w oponach VarioGrip predestynują tę serię do pracy wszędzie tam, gdzie pożądany jest niski nacisk na podłoże w połączeniu z dużą siłą pociągową.

Modułowa konstrukcja maszyny z tylnym podnośnikiem lub bez niego, tylnym WOM, przednim WOM, wyposażeniem do jazdy wstecz i dużą liczbą wariantów układu hydraulicznego, zaczepów, jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi narzędziami podłączanymi do ciągnika.

Wszystkie modele należące do nowej serii 900 są wyposażone w zaprojektowany całkowicie od nowa 6-cylindrowy silnik MAN o pojemności skokowej 9 l, opracowany dla marki Fendt, z turbosprężarką VTG o zmiennej geometrii turbiny.

Fendt IDEAL 7 to nowo opracowany kombajn zbożowy. Szczególną uwagę zwrócono na wydajność, wysoką jakość ziarna i słomy, absolutną niezawodność, prostotę i logikę, a także unikalną technologię czujników zapewniającą optymalne ustawienie maszyny. Prezentowany model 7 wyposażony jest w silnik AGCO Power o mocy 451 KM. Dzięki temu osiąga najwyższe przepustowości przy efektywnym zużyciu paliwa.

System omłotu i separacji Helix oddziela ziarno bez pogorszenia jakości słomy. Przyczynia się do tego najdłuższy pojedynczy rotor na rynku o imponującej długości 4,84 m i średnicy 600 mm. Dla optymalnego czyszczenia zaprojektowano specjalnie wyprofilowaną półkę zwrotną pod rotorem. Cyklonowy układ czyszczenia z potężnym przepływem powietrza oraz najdłuższe sita na rynku zapewniają optymalną czystość ziarna.

Kolejną propozycją firmy Fendt była dwuwirnikowa zgrabiarka Former 8055 PRO o szerokości roboczej 7,20 – 8,00 m z centralnym odkładaniem pokosu. Producent gwarantuje wysoką jakość pracy przy zbiorze oraz długą żywotność. Układ napędowy zgrabiarki posiada niewymagające konserwacji wolne koło i sprzęgło ślizgowe dla każdego wirnika, co sprawia, że po rozłączeniu WOM, wirniki nie zatrzymują się gwałtownie, lecz stopniowo i łagodnie przestają się obracać. Ramiona wirnika można przygotować do transportu niezwłocznie po rozłączeniu WOM w celu zapewnienia niezawodnej ochrony układu napędowego. Natomiast prosty układ napędowy zapewnia długą żywotność. Ekran pokosowy jest automatycznie składany niezwłocznie po przemieszczeniu ramion wirnika do pozycji skrętu na uwrociach. Jest on oczywiście składany automatycznie również przy przechodzeniu do pozycji transportowej. Rozdzielacz przepływu, montowany standardowo w niektórych modelach, zapewnia idealną synchronizację podczas podnoszenia wirników.

Fendt zaprezentowal pierwszą prasoowijarkę Fendt Rotana 130 F Combi. Duża zdolność zagęszczania, precyzyjne cięcie, szybkie owijanie i wyładowywanie oraz łatwa obsługa to cechy nowego zestawu. W prasach zwijających Fendt doskonałe rezultaty zapewnia wydajny podbieracz bezkrzywkowy o szerokości 2,25 m. Zastosowanie specjalnej geometrii segmentów oraz idealnego kąta ustawienia wydłużonych palców pozwoliło na wyeliminowanie trudności związanych z kontrolowaniem toru krzywek. Podbieracz zawiera dzięki temu również mniej części obracających się i podlegających zużyciu, a tym samym pracuje bardziej płynnie i jest łatwy w serwisowaniu.

Prasy zwijające Fendt są wyposażone w różne rotory, które pozwalają na dobranie układu do danego zastosowania. Osiemnaście stalowych walców PowerGrip zapewnia maksymalne zagęszczenie, wyjątkową wydajność i obracanie bel niezależnie od warunków pracy. Wiązanie siatką zapewnia system VarioNet, który jest całkowicie kompatybilny ze wszystkimi standardowymi szerokościami siatek.

Fendt Rotana 130 F Combi zaczyna proces owijania dopiero, gdy bele są zabezpieczone na podstawie owijającej. Dwa walce i trzy bezkońcowe pasy umożliwiają bezpieczne obracanie bel na podstawie owijającej. Aby zapewnić odpowiednie owijanie dowolnego materiału, można dość łatwo zmienić wstępne naprężenie folii plastikowej poprzez zmianę przełożenia. Można wybierać spośród trzech wariantów naprężenia folii plastikowej: 55%, 70% lub 90%.

JOSKIN

Na Agro Show w Bednarach Joskin z nowości wystawiał wozy asenizacyjne Modulo 11000 i 20000 – seria Advantage oraz rozrzutnik Tornado3 z nowymi rozwiązaniami i spulchniarkę Scariflex.

Wóz Modulo Advantage 11 000 jest prostą maszyną, dostosowaną do ciągników o mocy +/- 110 KM. Składa się ona z wozu asenizacyjnego o pojemności 11 000 litrów, przy którym standardowo montowana jest rampa Pedislide Basic o szerokości 7,5 metra. Tak dobrane połącznie zapewnia wydajne nawożenie przy zachowaniu maksymalnej prostoty.

Modulo XXL Advantage 20 000 l stanowi poszerzenie oferty produktowej serii Advantage w wersji XXL. Modulo2 o pojemności 20 000 litrów posiada koła o dużej średnicy oraz szeroki wachlarz opcji. Charakteryzuje się dużą zwrotnością i prostotą w obsłudze. Producent liczy na sukces rynkowy jaki osiągnęła wersja Modulo Advantage 11 000 – maszyna roku 2019.

Tornado3 Advantage 13 t to rozrzutnik z pionowym adapterem, którego ładowność wynosi 13 ton. Jego podstawowym atutem są głównie założenia konstrukcyjne. Jest to rozrzutnik z wąską obniżoną skrzynią ze stali HLE na kołach o dużej średnicy. Te cechy sprawiają, że ma on zwartą budowę, doskonałą stabilność, obniżoną masę i wyjątkową zwrotność.

Pomimo specyficznej budowy, skrzynia ładunkowa rozrzutnika TORNADO3 ma konstrukcję zapewniającą dużą ładowność. Zależnie od modelu, przy wysokości skrzyni mieszczącej się między 1130 i 1570 mm, może ona pomieścić ładunek o objętości 8,6 – 25,8 m³!

TORNADO3 występuje także w wersji z poziomymi wałkami i obejmuje 3 modele. W tej wersji wprowadzono większe talerze o średnicy 1 040 mm, które gwarantują jeszcze lepszy rozrzut materiału, na większą odległość, a także lepszą jakość jego rozdrabniania. JOSKIN przeprojektował również skrzynie ładunkowe do TORNADO3 o wysokości 1,37 m (T5513/14V, T6013/16V i T6013/16BV). Poddano je standaryzacji, żeby można było łatwo zamienić pionowy adapter rozrzucający na jego poziomą wersję.

W rozrzutniku TORNADO3 zmieniono zawieszenie dyszla na oleopneumatyczne z obiegiem zamkniętym. Zapewnia to lepsze pochłanianie i równoważenie wstrząsów. To tylko część usprawnień w nowym modelu.

Spulchniarka Scariflex Advantage 9,6 m jest broną łąkową opracowaną specjalnie pod kątem potrzeb hodowców, którym zależy na dobrej zwartości runi dla bydła. Dzięki szerokości roboczej 9.6 metra i elementom roboczym, które doskonale się uzupełniają – umożliwiając równoczesne niwelowanie, rozgarnianie kretowisk i spulchnianie – brona może przywrócić pełną równowagę użytków zielonych na dużym obszarze w rekordowym czasie. Ponadto jest wyposażona w podsiewacz pneumatyczny o pojemności 300 litrów do jednoczesnego podsiewu pustych miejsc.

KRUKOWIAK

Firma Krukowiak pokazała agregat talerzowo-mulczujący Alfa Mulch H 5,0 o szerokości roboczej 5 m, składany hydraulicznie do transportu. Jest to maszyna z uniwersalnym systemem zawieszenia tj. na przedni jak i na tylny TUZ ciągnika współpracującego. Zawieszenie na tył jest kat. II i III, natomiast na przedni TUZ kat. II. Dodatkowo zawieszenie pozwala na pracę maszyną na przednim TUZ po tzw. łuku – ograniczone zostają wówczas znacznie naprężenia, jakie oddziałują na ciągnik. Agregat zbudowany jest z przedniego wału nożowego o średnicy 400 mm – każdy z segmentów wału jest zabezpieczony mocowaniem z amortyzatorami gumowymi. Za wałem nożowym umiejscowiona jest sekcja talerzowa (talerze OFAS, „faliste” o średnicy 410 mm). Dodatkowo sekcja talerzowa ma możliwość hydraulicznej regulacji głębokości pracy. Talerze robocze zamontowane zostały na piastach bezobsługowych firmy SKF. Maszyna przewidziana jest do pracy „solo” lub do współdziałania razem z innymi agregatami zębowym zawieszonymi na tylnym TUZ. Polecana jest głównie do rozdrabniania dużej ilości resztek pożniwnych, poplonów czy pozostałości po zbiorze kukurydzy, pozwalającego na sprawniejsze wykorzystanie agregatów zębowych do głębokiej uprawy. Zapewnia to także zniszczenie środowiska dla szkodników żyjących w resztkach (dotyczy szczególnie kukurydzy). Dostępne wersje to 4,0 H – 5,0 H (prezentowana) oraz 6,0 H. Od nowego roku dostępna będzie również wersja na sztywnej ramie w szerokości 3,0 m.

LEMKEN

Lemken- nowość w Rubin 10

Na stoisku Lemkena na Agro Show w Bednarach można było zobaczyć wiele maszyn. Wśród nich nowość jaką pokazała firma, czyli Rubin 10. Prezentowane były dwie maszyny, maszyna 6 metrowa półzawieszana oraz maszyna zawieszana 3 m. P Od Rubina poprzedniej generacji, czyli Rubina 9 różni się tym, że posiada większy i twardszy talerz, który został powiększony z 62 cm na 64,5 cm. Porównując wielkość talerza i jego twardość 57 HRC, żywotność nowych talerzy zwiększyła się o ok 30% względem poprzednika.

Dodatkowo Rubin 10 został wyposażony w nowy system zawieszenia talerza. Wyeliminowane zostały cybanty, utrzymujące talerz boczny. Teraz maszyna jest na nowym zabezpieczeniu non stop, a uchwyty są wspawane w ramę, zabezpieczone przed przenoszeniem drgań elementem metalowo-gumowym, który nie wymaga smarowania. Siła powracająca talerz poprzez specjalne dźwigary jest tożsama z siłą wynoszącą.

Dodatkowo maszynę możemy wyposażyć w bardzo prosty sposób regulacji zgrzebła zarówno przedniego odbojowego jaki i tylnego równającego. Regulacja ta polega na prowadzeniu zgrzebła na specjalnych prawidłach, że specjalnym uchwytem, dzięki czemu możemy sobie w bardzo prosty sposób maszynę przeregulować.

Jeśli chodzi o nowego Rubina 10, nowym rozwiązaniem jest samo ułożenie dysków, czyli nie ma już tego co było w poprzedniej wersji Rubina, czyli wszystkie talerze w przednim rzędzie patrzą w jedną ze stron, a w drugim rzędzie w drugą przeciwległą. Teraz talerze zostały podzielone. Połowa talerzy patrzy w prawo, a połowa w lewo w pierwszym rzędzie, a w drugim rzędzie antagonistycznie, aby uniknąć znoszenia maszyny podczas pracy. Dzięki takiemu ułożeniu talerzy mamy pełną symetrie i zniwelowane są siły boczne działające na maszynę, tym samym możemy mieć mniejsze zużycie paliwa. Więcej nowości firma Lemken zaprezentuje podczas tegorocznych targów Agrotechnice w Hanowerze.

AMAZONE

Amazone – brona i opryskiwacze w nowej odsłonie

Podczas targów firma Amazone zaprezentowała znaną już rolnikom kompaktową bronę talerzową Catros+ 12003-2TS w nowej szerokości roboczej wynoszącej 12 m. W konstrukcji narzędzia zastosowano większe, uzębione talerze o średnicy 510 mm. Opcjonalnie producent oferuje talerze gładkie o średnicy 460 mm. Talerze są indywidualnie zabezpieczone na elastomerach oraz osadzone na bezobsługowych piastach ze ślizgowymi pierścieniami uszczelniającymi. Prezentowana brona była wyposażona w wał pierścieniowy zaliczany do najbardziej uniwersalnego wyposażenia.

Kolejną nowością pokazaną w Bednarach dostępną w ofercie niemieckiego producenta jest zawieszany opryskiwacz UF 1602 kompatybilny ze standardem ISOBUS. Maszynę wyposażono w zbiornik o zmodernizowanym kształcie i pojemności 1600 l. Objętość cieczy opryskowej w UF 1602 można zwiększyć poprzez integrację z zawieszanym na przednim TUZ ciągnika zbiornikiem FT 1001 o pojemności 1000 litrów. Ciągłą wymianę cieczy między przednim i tylnym zbiornikiem zarówno podczas napełniania maszyny jak i oprysku zapewnia system FlowControl+. Uzupełnieniem wyposażenia opryskiwacza jest nowy szybkosprzęg, ułatwiający agregowanie z ciągnikiem oraz składane kółka transportowe do przemieszczania opryskiwacza.

Podczas pokazów polowych goście targów Agro Show mogli oglądać zmodernizowaną wersję przyczepianych opryskiwaczy UX. W odnowionych maszynach poprawiono maksymalny kąt skrętu, który obecnie wynosi 28 stopni. Ponadto zastosowano nową oś skrętną, armaturę oraz amortyzację dławiącą wahnięcia belki. Zaprezentowany na targach model był wyposażony w zbiornik o pojemności 5200 l i belkę o szerokości 36 m.

KORBANEK

Korbanek – nowości ze stajni Arbos

Spółka Korbanek podczas wystawy Agro-Show zaprezentowała kilka maszyn produkowanych przez włosko-chiński koncern Arbos. Jedną z nowinek jest pneumatyczny siewnik MSD 2.0 Combi, który na targach w Bednarach był zintegrowany z kompaktową broną talerzową Tolmet Simply (maszyna jest także dostępna w wersji z broną wirnikową). Bronę Simply wyposażono w dwa rzędy uzębionych talerzy o średnicy 510 mm, które osadzone są na bezobsługowych piastach. Na wyposażeniu narzędzia jest dostępny tylny wał. W prezentowanym agregacie zamontowano wał Packera. Siewnik MSD 2.0 jest wyposażony w elektrycznie napędzany dozownik ziarna i pneumatyczny system transportu nasion. Dodatkowym wyposażeniem jest elektronicznie sterowany układ do zakładania ścieżek technologicznych.

Inną nowością w ofercie sprzedażowej spółki Korbanek jest 6-rzędowy pneumatyczny siewnik Arbos 8130 umożliwiający precyzyjny siew nasion kukurydzy, buraka, rzepaku i innych roślin z podsiewem nawozów mineralnych i mikrogranulatów. Maszyna jest przeznaczona dla mniejszych obszarowo gospodarstw. Zależnie od potrzeb sekcje wysiewające (oznaczone symbolem 8000-RS) można adaptować do siewu tradycyjnego lub uproszczonego. Standardowo sekcje wyposażone są w tarczowe redlice obok których znajdują się dwa ogumione koła utrzymujące głębokość siewu. Na wyposażeniu maszyny znajduje się dwukomorowy zbiornik na nawozy mineralne o łącznej pojemności 430 l wykonany ze stali nierdzewnej oraz trzy 70-litrowe zbiorniki na mikrogranulat.

Nowym produktem w ofercie Spółki Korbanek jest 8-rzędowy pneumatyczny siewnik punktowy Arbos MS 8230 Pro wyposażony w rozsuwane hydraulicznie sekcje (system Easy Set). Maszyna może wysiewać różne gatunki nasion w rozstawach 45 lub 75 cm. Podobnie jak model 8130 siewnik jest wyposażony w sekcje 8000-RS o różnej konfiguracji wyposażenia. Na wyposażeniu maszyny jest elektroniczny kontroler monitorujący wysiew nasion oraz szczytujący wysianą powierzchnię.

MASCHIO GASPARDO

Maschio – zmodernizowany siewnik Gigante Pressure i prasa Mondiale 120 w wersji HTU

Główną nowością Maschio Gaspardo zaprezentowaną w Bednarach był zmodernizowaną wersję agregatu uprawowo-siewnego Gigante Pressure dostępną w szerokościach roboczych 4, 5, 6 i 9 m. Maszyna jest przeznaczona do siewu bezpośredniego lub w technologii uproszczonej. Siewnik umożliwia wysiew nasion rożnych gatunków oraz nawozów mineralnych. Czterometrowy siewnik wyposażono w zbiornik o pojemności 2390 l (1575 l część przeznaczona nasiona, 815 l na nawóz), natomiast pozostałe mają zbiornik mieszczący 3180 l (2080 l nasiona, 1100 l nawóz). W konstrukcji maszyny zastosowano dwa aparaty wysiewające (jeden do dystrybucji nasion, zaś drugi do nawozów) oraz pneumatyczny układ transportu nasion i nawozów mineralnych. Napęd wentylatora wytwarzający strumień powietrza jest uzyskiwany od hydrauliki ciągnika. Natomiast dystrybutory nasion i nawozów mają napęd elektryczny, który jest sterowany przez terminal pracujący w technologii ISOBUS do którego pamięci wgrano system Genius Master. Na wyposażeniu siewnika jest antena GPS, którą układ sterujący aplikacją nasion i nawozów wykorzystuje do pomiaru prędkości agregatu. Dzięki układowi GPS możliwe jest zmienne dawkowanie nasion i nawozów w oparciu o mapy aplikacyjne GPS.

W maszynie zastosowano redlice talerzowe. Siłę docisku redlic można ustawić do 230 kg na jeden element roboczy. Głębokość siewu wynosi od 1 do 8 cm. Zapotrzebowanie na moc 3-metrowego siewnika wynosi 135-180 KM, zaś 6-metrowego 180-235 KM.

Nowym produktem Maschio Gaspardo zaprezentowanym w Bednarach była prasa stałokomorowa walcowa Mondiale 120 w wersji HTU. Zwija ona baloty o średnicy 120 cm. Maszynę wyposażono w docinacz z 25 nożami, które jeszcze szybciej i dokładniej rozdrabniają materiał przygotowany do sprasowania. Podbieracz z gumowymi kółkami podoprowymi ma szerokość roboczą 2 m. Przed urządzeniem znajduje się trójkątna rolka dociskująca zbierany materiał. Komorę prasowania tworzy 19 walców z automatycznym systemem smarowania. Owijanie bel w komorze prasowania jest realizowane wyłącznie siatką.

VALTRA

Valtra – nowe modele ciągników serii A Hi-Tech

Na stoisku Valtry można było oglądać wprowadzone na początku 2019 roku ciągniki z przekładniami typu powershift, które nie były dotychczas dostępne we wcześniejszych generacjach. Są to ciągniki Valtra A104 i A114 Hi-Tech o mocach maksymalnych wynoszących odpowiednio 100 i 110 KM wyposażone w 4-cylindrowe silniki AGCO Power. Dostępna w tych ciągnikach przekładnia powershift HiTech 4 oferuje cztery zakresy z czterema stopniami powershift (16×16). Sześć przełożeń jest dostępnych w głównym zakresie prędkości roboczych od 4 do 12 km/h. Opcjonalnie jest dostępna przekładnia z biegami pełzającymi 32×32, umożliwiająca osiąganie prędkości poniżej 100 metrów na godzinę przy prędkości obrotowej 1400 obr./min. Skrzynia biegów jest obsługiwana za pomocą przełączników umieszczonych na ergonomicznej dźwigni. Dostępna w tej przekładni funkcja HiShift pozwala na ręczną zmianę przełożeń bez naciskania pedału sprzęgła. Dodatkowo jest dostępny elektrohydrauliczny rewers. W traktorach zastosowano zupełnie nową deskę rozdzielczą. Nowym elementem jest elektroniczny dżojstik do obsługi ładowacza czołowego. Urządzenie można doposażyć w przyciski obsługujące 3 i 4 sekcję.

W centralnej części stoiska Valtra umieściła ciągnik T174A (201KM) ze studia Unlimited na gąsienicach Camso. Studio Unlimited wykonuje niekonwencjonalne modyfikacje ciągników Valtry na indywidualne zamówienia klientów. Oprócz różnorodnej kolorystyki ciągnika oferuje ono m.in. montaż pomocniczych układów hydraulicznych, kamer cofania, oprzyrządowania do pracy w lesie, centralnego układu smarowania jak i specjalnego oświetlenia. Wyposażenie montowane w studiu Unlimited jest objęte pełną gwarancją fabryczną.

MASSEY FERGUSON

Massey-Ferguson – szeroka paleta ciągników

Podczas wystawy Agro-Show firma Massey-Ferguson pokazała ciągniki serii 7700 S. Wśród nich był model 7719S nagrodzony tytułem „Machine of the year” podczas ostatnich targów SIMA 2019 w Paryżu będący największym ciągnikiem z tej serii. Moc maksymalna traktora wynosi 190 KM. Z włączonym systemem dodatkowej mocy EPM wzrasta ona do 220 KM. Silnik ciągnika spełnia bardzo surowe normy emisji spalin Stage V dzięki nieskomplikowanemu układowi ich oczyszczania. W standardzie traktor wyposażono w bezstopniową przekładnię Dyna VT. Wraz z nowym modelem w serii 7700S producent oferuje dotykowy 9-calowy terminal Datatronic 5 kompatybilny z ISOBUS. Urządzenie oferuje funkcje wykorzystywane w systemie rolnictwa precyzyjnego.

W serii 7700S dostępny jest także model 7715S, który także zaprezentowano w Bednarach. Producent podczas wystawy ogłosił specjalną ofertę cenową na ten ciągnik (od 318 900 zł netto). MF 7715S wyposażono przekładnię Dyna-6 oferującą 24 biegi do jazdy w przód i 24 wsteczne. Ciągnik ten spełnia najnowsze normy emisji Stage V.

Zwiedzający stoisko Massey-Ferguson na tragach Agro Show mogli zapoznać się z premierowym ciągnikiem serii 3700 w wersji AL (Alpine). W skład nowej serii wchodzą trzy modele o mocy 75 KM (Massey Ferguson 3707 AL), 85 KM (Massey Ferguson 3708 AL) i 95 KM (Massey Ferguson 3709 AL). Traktory są dedykowane przede wszystkim do prac górskich, jednakże znajdą także zastosowanie w gospodarstwach posiadających niskie budynki czy też potrzebujących ciągnika pomocniczego. Ciągniki wyposażono w przekładnię PowerShuttle 24×12 z elektrohydraulicznym rewersem SpeedShift, która umożliwia bezsprzęgłową zmianę ośmiu biegów w każdym z trzech zakresów.

KUHN

Kuhn – nowości francuskiego producenta

W grupie nowości jakie koncern Kuhn przedstawił na targach Agro Show 2019 jest nowy agregat Aurock 6000 R i RC o szerokości roboczej 6 m przeznaczony do uprawy uproszczonej jak i konwencjonalnej. Siewnik jest dostępny w wersjach z jednym (R) i podwójnym dozownikiem (RC). W drugiej wersji można mieszać dwa gatunki roślin w osobnych rzędach, zarządzając jednocześnie głębokością siewu w niezależny sposób. W przedniej części maszyny producent umieścił dwa rzędy talerzy otwierających bruzdę dla siewu nasion. Zależnie od warunków pracy dostępne są talerze tłoczone o średnicy 430 mm służące do efektywnego cięcia resztek pożniwnych i zapobiegania wyrzucaniu gleby (siew bezpośredni) jak również talerze karbowane o średnicy 460 mm do pracy w konwencjonalnym systemie uprawy. Siew nasion umożliwiają dwutalerzowe redlice ustawione w kształcie V utrzymywane na równoległoboku z bezpośrednim kołem kopiującym. Rama z zamontowanymi na niej sekcjami jest połączona z resztą maszyny za pośrednictwem przegubu sterowanego hydraulicznie. Dzięki temu podczas pracy na łuku redlice podążają po linii naciętej przez tarcze tnące. Nasiona do redlic transportowane są pneumatycznie. Maszyna jest kompatybilna ze standardem ISOBUS. Producent oferuje dwa sterowniki w tym nowe urządzenie CCI 1200. Siewnik Aurock może dysponować także funkcją Section Control sterowaną GPS.

Zwiedzający stoisko firmy Kuh mogli także zapoznać się z funkcjonowaniem nowego systemu VistaFlow, który pozwala automatycznie wyłączać wysiew w wybranych rzędach w celu utworzenia ścieżek technologicznych, po których poruszać się będzie rozsiewacz nawozów lub opryskiwacz. Zawory VistaFlow pozwalają wyznaczać dowolne rytmy ścieżek technologicznych oraz kontrolują przepływ nasion w każdym rzędzie.

Kolejną nowością francuskiego producenta jest pług Vari-Master L dostępny w wersji od 4 do 6 korpusów. Nowy model powstał z myślą o pracy z ciągnikami nowej generacji, o mocy od 200 do 300 KM. Pług Vari-Master L uzupełnia miejsce w ofercie firmy pomiędzy modelem Master 153 a modelem Master 183.

Firma Unia zaprezentowała cztery nowości na Agro Show w Bednarach.

Jedną z nowości pokazanych przez firmę Unia był opryskiwacz przyczepiany Heron 5027, który w porównaniu do poprzedniego modelu – opryskiwaczy Europa wizualnie lepiej się prezentuje. Główna zmiana optyczna nowej maszyny dotyczy poprawy dizajnu zbiornika. Zaprojektowano nową ramę, wykonaną ze specjalnej stali. Dzięki niej, rama jest stosunkowo cienka i ma grubość 8 mm, ale jest wytrzymała. Ponadto rama jest pochylona pod kątem 6 stopni, co zapewnia lepsze rozłożenie środka ciężkości.

Zwiększony został prześwit do 80 cm, a dyszel opryskiwacza jest amortyzowany z możliwością konfiguracji w 2 ustawieniach – w pozycji do zaczepu dolnego lub górnego. Amortyzacja osi jest pneumatyczna. W opcji otrzymujemy oś skrętną. Z kolei brak resoru zwiększa prześwit i płynność przechodzenia roślin pod opryskiwaczem.

Przewidziane są sprawdzone konstrukcje belki od 18 do 30 metrów z modelu Europa XL.

Wersję pokazową opryskiwacza wyposażono w zbiornik główny o pojemności 5 tys. litrów, a na czystą wodę 500 litrów. Docelowo będzie to największy model na tej ramie. W ofercie znajdzie się też wersja ze zbiornikiem na 4 tys. litrów z tymi samymi belkami. Producent zastrzega, że to nie jest wersja ostateczna opryskiwacza i może jeszcze kilka elementów zostanie uzupełnionych lub się zmieni do czasu uruchomienia produkcji. Prawdopodobnie maszyna będzie już dostępna wiosną 2020 roku.

Unia zaprezentowała także półzawieszaną wersję agregatu Ares XM z podwoziem przed wałem doprawiającym. Zastosowane podwozie między wałem a sekcją talerzy uprawowych powoduje, że maszyna nie wpada w rezonans przy pracy na nierównościach przy pewnych prędkościach i bardzo płytkiej uprawie. Agregat będzie oferowany w szerokościach roboczych: 5, 6 i 8 metrów, a w przyszłości również 12 metrów.

Elementami roboczymi w standardzie są talerze uzębione o średnicy 560 mm. Każdy talerz pracuje na piaście bezobsługowej wymiennej. Rozstaw między pierwszym a drugim rzędem talerzy roboczych wynosi 80 cm. Talerze zamocowane są na belce o przekroju 80×80 mm z trójkątną amortyzacją gumową. W standardzie za drugim rzędem talerzy umieszczono rząd zgrzebeł zagarniających. Układ składania i rozkładania agregatu wyposażony jest w 2 siłowniki na każdej sekcji, co stabilizuje przedni rząd talerzy i cały układ agregatu.

Głębokość pracy ustawiamy na wale doprawiającym. W standardzie mamy wał rurowy i regulację oczkową głębokości. Opcjonalnie można wyposażyć agregat w siłowniki z możliwością regulacji pracy zapadkami. Zapotrzebowanie na moc dla agregatu 6-cio metrowego wynosi od 180 KM. Agregat będzie dostępny w przyszłym roku.

Z kolei wersja zawieszana zębowego agregatu uprawowego Atlas II jest uzupełnieniem całej serii agregatów serii Atlas II w wersji półzawieszanej. Agregat będzie produkowany i oferowany w szerokościach roboczych 2,5 m oraz 3 i 4 metry.

W wyposażeniu standardowym jest przednia płoza równająca z regulacją śrubową zabezpieczona sprężyną, wałek strunowy o średnicy 400 mm, sekcja dwurzędowa zębów SX z szerokością gęsiostopki 260 mm oraz tylna płoza zagarniająco-równajaca. Dopełniającym elementem roboczym jest wałek strunowy tylny o średnicy 400 mm z płozą uzębioną wyrównującą powierzchnię po pracy agregatu. W wersji standardowej mamy regulację mechaniczną (śrubową) sekcji zębów. W opcji zamiast płozy przedniej otrzymujemy spulchniacze śladów za kołami ciągnika oraz hydrauliczną regulację głębokości pracy z możliwością ustawienia ilości zapadek.

W ofercie do wyboru są 3 sekcje uprawowe. Sekcja 3- rzędowa zębów SE z dodatkową sprężyną wzmacniającą. Podstawowym zębem jest ząb o szerokości 32 mm i grubości 12 mm z dodatkową sprężyna wzmacniającą o grubości 10 mm. Szerokość podcięcia zęba wynosi 175 mm.

Kolejną sekcją jest sekcja 4 rzędowa z zębem SV o szerokości 40 mm i grubości 10 mm z wąską redlicą dwustronną. Dopełnieniem sekcji 4-ro rzędowej jest wersja 2 rzędowa z zębami SZ pracująca na sztywno, ale zabezpieczona na śruby.

Unia pokazała także rozsiewacz wapna i nawozów granulowanych RCW Helix 120 TD. RCW Helix to nazwa rozsiewaczy RCW przystosowanych do wysiewu wapna pylistego z belką roboczą o szerokości 12 metrów. Dostępna będzie również belka 9 metrowa. RCW 120 TD w wersji tarczowej już od pewnego czasu jest w sprzedaży i jest maszyną sprawdzoną. W wersji z belką 9-metrową, skrzynia nawozowa jest powiększona do 13 metrów sześciennych, aby 27 tonową cysternę wapna załadować na dwa razy do rozsiewacza.

Wapno można zamawiać w cysternie lub w workach typ big bag. Załadunek odbywa się poprzez złącze pneumatyczne, w które wyposażony jest rozsiewacz. Do równomiernego napełnienia zbiornika rozsiewacza w środku są 2 wysypy. W standardzie otrzymujemy szczelną plandekę, zasuwę lewa/ prawa do wyłączenia połowy belki, którą można rozkładać niezależnie i na uwrociach podnosić, aby jej nie uszkodzić. Dawką steruje komputer Superior. Do regulacji rozkładu poprzecznego wapna na całej powierzchni pola służą zasuwki na belce.

Maszyna jest także przystosowana do wysiewu nawozów granulowanych, jak również i zwykłego wapna, ale wtedy wykorzystujemy adapter tarczowy, który jest w standardzie (tarcze do wapna plus tarcze do nawozu). Belka przeznaczona jest tylko do wapna pylistego.

Maszyna przeszła pomyślnie w tym roku testy polowe.

JOHN DEERE

Nowe ciągniki serii 6M

Firma John Deere opracowała zupełnie nową gamę ciągników serii 6M o wyższym komforcie oraz lepszej wydajności, zwrotności i widoczności w stosunku do poprzednich wersji. Nowa seria zastępuje wcześniejsze serie 6M, 6MC oraz 6RC i obejmuje nowe modele czterocylindrowe o mocy od 90 do 120 KM i rozstawie osi 2,4 m. Ciągniki te mają mniejsze wymiary niż poprzednio oferowane maszyny John Deere w tym zakresie mocy, a nisko wyprofilowana maska zapewnia dobrą widoczność.

Wszystkie najnowsze ciągniki serii 6M wyposażone są w nowo zaprojektowaną kabinę, która jest znacznie jaśniejsza i ma bardziej nowoczesny wygląd. Dzięki dobremu wyciszeniu, poziom hałasu wynosi 70 dB(A). Na komfort operatora wpływ ma również fakt, że wszystkie ważne funkcje związane z obsługą znajdują się na całkowicie przeprojektowanym panelu po prawej stronie.

Dzięki mniejszej rozstawie osi ciągnik jest bardziej zwrotny, co umożliwia nowym czterocylindrowym modelom zawracanie w promieniu zaledwie 4,35 m. Mimo niewielkich wymiarów, ciągniki o konstrukcji opartej na pełnej ramie cechują się maksymalną dopuszczalną masą całkowitą wynoszącą 10,45 tony, co oznacza bezkonkurencyjną ładowność w tej klasie, która wynosi do 4,7 tony.

Nowa seria 6M oferowana jest z trzema różnymi opcjami skrzyni przekładniowej. PowrQuad i AutoQuad to czterobiegowe przekładnie PowerShift, a przekładnia CommandQuad Plus oferuje w pełni automatyczną zmianę biegów i zakresów bez użycia sprzęgła.

Innowacyjne rozwiązania zostały wprowadzone również w silnikach serii 6M.

Nowe opryskiwacze samojezdne John Deere

John Deere wprowadził na rynek nową generację opryskiwaczy samojezdnych. W nowych modelach R4140i/R4150i dokonano zmian poprawiających wydajność, precyzję, ale też bezpieczeństwo i komfort operatora.

Celem najnowszych ulepszeń było zwiększenie wydajności opryskiwacza przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej możliwej jakości oprysku i lepszego komfortu operatora. Konstrukcja nowej kabiny Premium oferuje nowoczesny interfejs w pełni zintegrowany z technologiami takimi, jak na przykład wyświetlacz uniwersalny John Deere 4640 zamontowany na nowym podłokietniku. Moduł telematyki JDLink do bezprzewodowej wymiany danych z opryskiwaczem dostępny jest w wersji standardowej wraz z bezpłatną aktywacją na okres pięciu lat.

Dodatkowo ulepszono pakiet oświetlenia zwiększający widoczność w nocy zarówno podczas pracy w polu, jak i podczas napełniania opryskiwacza środkami ochrony roślin. Dostępne są też dwa poziomy specyfikacji nowej kabiny w zależności od wymagań klienta. To tylko część zmian w nowych opryskiwaczach.

Produkcja opryskiwaczy samojezdnych John Deere R4140i/R4150i rozpocznie się w październiku bieżącego roku, a będą one dostępne u dealerów na początku 2020 r.

Zetor – nowe ciągniki

Największą nowością czeskiego Zetora zaprezentowaną w Bednarach jest ciągnik Proxima Z-Line w stylistyce zaprojektowanej przez włoskie studio Pininfarina. Jest to kolejny po serii Major traktor „ubrany” przez Włochów. Proximę Z-Line wyróżnia nowa maska, której kształt sprzyja lepszemu chłodzeniu silnika. Przeprojektowana kabina ma nowy opadający dach z oknem polepszający widoczność na ładowacz czołowy. Wewnątrz kabiny zastosowano nowe nawiewy jak i poprawiono wydajność klimatyzacji. W zastosowanych rozwiązaniach technicznych nowej Proximy względem starszej wersji zmieniło się niewiele. W serii Proxima producent oferuje trzy modele o mocy w zakresie od 76 do 117 KM dostępne w wersjach CL, GP i HS, które wyróżniają m.in. różne przekładnie.

Na wystawie w Bednarach po raz pierwszy czeski producent zaprezentował najmniejszy traktor ze swej oferty jakim jest Zetor Compax. Seria Compax obejmuje trzy modele o mocy 25, 34 i 37 KM wyposażone w silniki Yanmar. Małe traktory Zetor mają zastosowanie w pracach komunalnych, terenach sportowych oraz w ogrodnictwie. Zależnie od wersji ciągniki są wyposażone w manualne skrzynie 6×2 lub 12×12 bądź bezstopniowe przekładnie hydrostatyczne. Standardowo ciągniki Compax są wyposażone w klimatyzację oraz joystick do obsługi ładowarki.

DEUTZ-FAHR

Deutz-Fahr na tegorocznych Targach Agro Show zaprezentował szeroką ofertę swoich sprawdzonych maszyn, w tym ciągniki o mocy od 35 do 330 KM. Duże zainteresowanie wzbudzał największy model – ciągnik 9340 o mocy 320 KM prezentowany z dodatkowym wyposażeniem w limitowanej wersji Warrior.

