Nowości Kuhn na Polagrze Premiery 2020

Licząca się nie tylko na rynku europejskim firma Kuhn co roku stara się prezentować nowe rozwiązania w swoich maszynach. Jedną z okazji do zaprezentowania nowości dla polskich rolników są targi Polagra-Premiery, które odbywają się co dwa lata w Poznaniu. Podczas tej wystawy francuski producent na stoisku o powierzchni 800 m2 zaprezentował 19 maszyn w tym wiele nowości. O wybranych z nich piszemy poniżej.

Wielkogabarytowe prasy SB1290

Podczas targów w Poznaniu zaprezentowano nowy model prasy wielkogabarytowej SB 1290. Jest to maszyna przeznaczona dla wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, która formuje prostopadłościenne baloty o wymiarach 120×90 cm. SB 1290 jest jedną z czterech pras serii SB, do której należą ponadto maszyny SB 890, SB 1270 X oraz SB 1290 iD, wytwarzające baloty o rozmiarach odpowiednio: 80×90 cm, 120×70 cm i 120×90 cm. W stosunku do poprzednich modeli nowe prasy wyposażono w ulepszony system podawania materiału. Zaprezentowana w Poznaniu maszyna podobnie jak inne modele tej serii jest dostępna w wersji z zespołem tnącym oraz bez. Standardowo producent wyposaża prasy w zespół podający Integral Rotor, który zapewnia równomierne napełnienie komory prasowania. Średnica rotora została zwiększona do 600 mm żeby zwiększyć możliwości poboru masy. W celu zapewnienia równowagi między wydajnością maszyn a gęstością beli w prasach SB zastosowano system regulacji momentu obrotowego wykorzystujący dane z czujnika kąta obrotu wału korbowego i sworzni obciążeniowych tłoka, które mierzą całkowite obciążenie maszyny. System ten pozwala dopasować możliwie jak najwyższą prędkość ciągnika dla danego obciążenia prasy mierzonego ilością materiału i stopniem zgniotu. Do monitorowania stopnia zastosowano sensory zamontowane na kole zamachowym i tłoku. Rozwiązanie pozwala dopasować siłę zgniotu oraz chroni zespół napędowy prasy i ciągnika przed przeciążeniem. Prasy można doposażyć w czujnik wilgotności zbieranego materiału, system ważenia balotów oraz kamery do obserwacji pracy maszyny i jej otoczenia. Wszystkie modele pras SB są w pełni kompatybilne ze standardem ISOBUS. Do sterowania pracą maszyn producent oferuje terminale CCI 50 lub CCI 1200. Prasy mogą też być obsługiwane poprzez terminal ISOBUS ciągnika.

Kuhn Connected Shredder

Kolejną nowością Kuhn zaprezentowaną w Poznaniu jest system monitorowania pracy rozdrabniacza polowego o nazwie Connected Shredder. Jest to aplikacja instalowana w smartfonach lub tabletach zarówno z systemem Android jak i iOS, która umożliwia monitorowanie podstawowych parametrów pracy maszyny (wibracje, temperaturę oleju w przekładni, obroty WOM, kąt pracy pracy ramy) w czasie rzeczywistym. Aplikacja funkcjonuje w połączeniu z czujnikami zainstalowanymi na maszynie informując operatora o odchyłach od wymaganych parametrów. System Connected Shredder wyposażono w lokalizator GPS, a także moduł GSM z kartą SIM, co pozwala na kontrolowanie parametrów pracy maszyny na odległość. W przypadku przekroczenia wartości progowych system generuje komunikat alarmowy. Ponadto aplikacja przypomina również o rutynowych przeglądach jak i niezbędnych pracach konserwacyjnych w oparciu o ogólny stan maszyny. Aplikacja w istotny sposób może przyczynić się do wydłużenia żywotności maszyny.rasy

Nowa frontalna kosiarka dyskowa

Jedną z kolejnych nowości francuskiego producenta jest czołowa kosiarka dyskowa GMD 3123 F o szerokości roboczej 3,1 m. Maszyna ta jest pośrednim modelem pomiędzy maszynami GMD 2721F i GMD 3121 F. Nowa maszyna jest przeznaczona do pracy z ciągnikami o mocy w zakresie 80-170 KM. Kosiarkę wyróżniają kompaktowe wymiary i niewielka masa (ok. 750 kg), którą osiągnięto m.in. dzięki zastosowaniu nowej belki tnącej OptiDisc Elite. Kosiarki GMD 3123 F wyposażono w przegub wahadłowy z zakresem wychylenia +/- 12°, dzięki któremu mogą one kopiować nierówności terenu. Dwie sprężyny odciążające połączone z ciągnikiem redukują nacisk kosiarki na podłoże, co zapobiega uszkodzeniom darni. Pokos układany jest na szerokość od 1,3 do 1,4 m.

Nowa seria wysoko wydajnych pras zwijających VB 7100

Zwiedzający targi w Poznaniu mogli oglądać nagrodzoną Złotym Medalem MTP maszynę oznaczoną symbolem VB7190 reprezentującą nową serię pras zwijających zmiennokomorowych VB 7100. Są to maszyny oferowane dla dużych producentów rolnych i firm usługowych, którzy poszukują wysoko wydajnej prasy rolującej. Prasy te podczas zbioru suchej słomy są w stanie formować bele o gęstości sięgającej 140 kg/m3, pracując przy tym z wydajnością do 30 ton na godzinę. Dwie maszyny serii VB 7100 (modele 7160 i 7190) wytwarzają okrągłe bele o średnicach 1,60 m oraz 1,85 m. W prasach serii VB 7100 zastosowano system i-Dense, który w oparciu o pomiary wykonywane przez czujnik wilgotności system automatycznie dostosowuje siłę prasowania do rodzaju uprawy i warunków prowadzenia zbioru bez ingerencji kierowcy. Są w pełni kompatybilne ze standardem ISOBUS. Do obsługi maszyn można wykorzystać terminal ISOBUS ciągnika lub na terminale CCI 50 i CCI 1200 dostarczone przez firmę KUHN.

Autor: dr inż. Jacek Skudlarski