Nowości firmy Kuhn – lipiec 2019

Na początku lipca firma Kuhn zorganizowała w Severne, Francja międzynarodowe spotkanie dla dziennikarzy. Zaproszonych zostało 80 dziennikarzy z 18 państw, a wśród nich i nasza redakcja. Firma Kuhn zaprezentowała 28 nowości. Większość z nich będzie prezentowana na tegorocznych targach Agritechnica w Hanowerze. Z pewnością także w Bednarach można będzie zobaczyć kilka z tych nowości.

Poniżej przedstawiamy cztery z nich i zapraszamy do śledzenia naszej strony www.wrp.pl oraz FB, gdzie będziemy umieszczać informacje, zdjęcia i filmy.

AUTOSPRAY: najwyższa precyzja oprysku



Przy oprysku prędkość, ciśnienie i przepływ są ściśle powiązane z używanymi rozpylaczami i wymuszają na operatorach ograniczenie czasu pracy. System precyzyjnego oprysku AUTOSPRAY eliminuje wszystkie te ograniczenia i ułatwia operacje: operator wybiera wielkość kropli i dawkę. Następnie może pracować z dużą precyzją z dużym zakresem prędkości jazdy.

Technologia PWM (Pulse Witdh Modulation)

Inteligentne głowice rozpylaczy systemu oprysku AUTOSPRAY wyposażone są w technologię PWM (Pulse Witdh Modulation lub pulsacji o regulowanej długości) umożliwiającą oddzielenie ciśnienia oprysku od przepływu cieczy w rozpylaczu. Aby było to możliwe, przepływ cieczy jest podzielony na 20 mikroimpulsów na sekundę (20 Hz), a system steruje pilotuje czasem uruchomienia mikroimpuslów. Aby zagwarantować doskonałe pokrycie opryskiwanego obszaru impulsy w głowicach rozpylaczy AUTOSPRAY są uruchamiane wzdłuż belki co drugi rozpylacz.

Precyzja i prosta obsługa

Dla użytkownika wszystko w kabinie jest łatwiejsze. Nie musi się on martwić o ciśnienie w zależności od licznych parametrów (dawka, prędkość i wielkość kropli), musi jedynie ustawić w terminalu ISOBUS dawkę i wielkość kropli. W ramach aplikacji modulowanej karta zaleceń określa dawkę, a użytkownik musi jedynie określić wielkość kropli.

System AUTOSPRAY gwarantujący precyzyjną jakość oprysku zawiera również następujące funkcje:

ciągły obieg w celu bezzwłocznego uruchomienia i zamykania zatorów,

odcięcie rozpylacza w celu ograniczenia podwójnego pokrycia do ścisłego minimum,

modulacja dawki na polu (w belce).

Wielkość kropli: ważny wybór agronomiczny

Agronomiczny dobór wielkości kropli zależnie od rodzaju oprysku nabiera coraz większego znaczenia. To wszystko dla zwiększenia precyzji i skuteczności oprysku. Wybór mniejszych kropel do oprysku kontaktowego, jeżeli warunki meteorologiczne na to pozwalają, lub zwykłe zwiększenie wielkości kropel, aby ograniczyć znoszenie cieczy, jeżeli produkt i warunki na to pozwalają, stają się nie tylko możliwe, lecz również łatwo osiągalne.

Nowa seria wysoko wydajnych pras zwijających VB 7100.

Nowa seria VB 7100 maszyn marki KUHN skierowana jest do dużych producentów rolnych i firm usługowych, którzy poszukują wysoko wydajnej prasy rolującej do formowania bel o najwyższej gęstości. Zmiennokomorowe prasy rolujące pozwalają na formowanie bel o gęstości do 140 kg/m3 z wydajnością do 30 t/godz. w różnych warunkach prowadzenia zbioru. Wytrzymała konstrukcja stanowi gwarancję maksymalnej żywotności przy minimalnym czasie przestojów. Tą maszyną firma KUHN wyznacza nowe standardy wydajności pras rolujących.

Wysoka wydajność w każdych warunkach

Kiszonka czy słoma, deszcz czy słońce – prasy rolujące z serii VB 7100 oferują najwyższą wydajność w każdych warunkach. Unikalne połączenie systemu i-DENSE oraz sprawdzonej czteropasowej i trójrolkowej konstrukcji komory prasowania stanowi gwarancję szybkiego i spójnego formowana bel w każdych warunkach – nawet w przypadku zbioru kiszonki. Opracowana przez firmę KUHN technologia INTEGRAL ROTOR zapewnia najefektywniejszy przepływ materiału. System wiązania siatką z technologią aktywnego rozciągania gwarantuje stałe naprężenie siatki oraz trwałość kształtu formowanej beli.

Prasy VB 7100 charakteryzują się najszybszym na rynku działaniem tylnej części komory prasowaniaW ciągu zaledwie 4 sekund bela zostaje wyrzucona, a komora prasowania jest ponownie zamknięta.

Maksymalna żywotność przy minimalnym czasie przestojów

Najwyższa trwałość podzespołów bez konieczności wymiany. Minimalny czas przestojów z myślą o maksymalnej wydajności prasowania. Dzięki solidnej konstrukcji prasy z serii VB 7100 zapewniają wytrzymałość i niezawodność. Zastosowanie aż 4 pasów stanowi gwarancję optymalnego prowadzenia i formowania bel. Odporne na zużycie nadwymiarowe łańcuchy smarowane są przez automatyczny system ciągłego smarowania łańcucha. Zęby rotora są wykonane ze stali odpornej na ścieranie HARDOX®. Główne rolki napędzane obracają się na łożyskach baryłkowych o średnicy 50 mm, a przy rolkach wolnobieżnych wprowadzone zostały specjalne opatentowane* uszczelki marki KUHN. Konstrukcja uszczelki obejmuje dwa specjalnie opracowane pierścienie, które stanowią gwarancję ochrony łożysk przed zanieczyszczeniami.

Kluczowym zagadnieniem jest prosta eksploatacja

Projektując nową prasę, firma KUHN skupiła się przede wszystkim na łatwości eksploatacji. Operator może skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu, podczas gdy prasa kontroluje gęstość prasowania i zużycie energii, co stanowi jedną z wielu zalet systemu i-DENSE. Wszystkie parametry, w tym wskazanie wilgotności, można monitorować za pomocą terminala ISOBUS.

System wiązania siatką można załadować z obu stron maszyny. Dzięki nowym oczekującym na przyznanie patentu* wspornikom marki KUHN siatkę można z łatwością przeprowadzić z magazynku do systemu wiązania bez podnoszenia całej rolki. Ponadto operator ma możliwość załadowania rolki siatki, stojąc bezpiecznie na ziemi. Przełączanie między różnymi zestawami noży nie nastręcza żadnych trudności dzięki wykorzystaniu sprawdzonej technologii GROUP SELECTION marki KUHN.

Dwa modele serii VB 7100, tj. 7160 i 7190, wytwarzają okrągłe bele o średnicach 1,60 m oraz 1,85 m. Oba są w pełni kompatybilne ze standardem ISOBUS; intuicyjny interfejs użytkownika może być wyświetlany na terminalu ISOBUS ciągnika lub na terminalach CCI 50 i CCI 1200 dostarczonych przez firmę KUHN.

Nowe zestawy uprawowo-siewne CD/HR/SITERA

Nowa gama mechanicznych siewników rzędowych SITERA 3010/3020/3030 (o szerokości roboczej 3 m) to maszyny zapewniające wiele korzyści dla użytkownika: wysoką jakość siewu, łatwą obsługę, konstrukcję umożliwiająca dostosowanie do każdego ciągnika.

Nowa gama mechanicznych siewników rzędowych SITERA 3010/3020/3030 (o szerokości roboczej 3 m) to maszyny zapewniające wiele korzyści dla użytkownika:

System rowkowych aparatów wysiewających HELICA, gwarantuje precyzyjne dozowanie każdego rodzaju materiału siewnego. W zależności od modelu siewniki mogą być wyposażone w redlice piersiowe, redlice dwutalerzowe lub sekcje wysiewające SEEDFLEX z dwutalerzowymi redlicami montowanymi na równoległoboku. Sekcje wysiewające SEEDFLEX są montowane seryjnie z kołami kopiującymi.

Intuicyjna regulacja ustawień roboczych oraz nowemu terminalowi sterującemu VT30 z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 3.5”, pozwala na wygodne zarządzanie najważniejszymi funkcjami maszyny: monitorowanie ilości nasion w zbiorniku, obroty aparatów wysiewających i automatyczne tworzenie ścieżek technologicznych. Nowy siewnik SITERA 3030 jest kompatybilny z systemem ISOBUS, dzięki czemu może być sterowany za pośrednictwem terminala CCI lub terminala ciągnika. Siewnik również współpracuje z aplikacją mobilną KUHN Seeding Assistant SeedSet.

Innowacyjna konstrukcja jest dostosowana do każdego ciągnika. Zbiornik został przesunięty do przodu, dzięki czemu zestaw jest krótszy i łatwiejszy w prowadzeniu. Dodatkowo, operator ma lepszy podgląd na sekcje wysiewające podczas pracy.

Nowa seria bron wirnikowych HR 1020, 1030 i 1040 została zaprojektowana do pracy w zestawie z nowymi siewnikami SITERA i VENTA. Maszyny są dostępne w wersjach o szerokości roboczej 3 m, 3,5 m i 4 m i są przystosowane do pracy z ciągnikami o mocy do 300 KM. Do siewu z dużą prędkością (do 15 km/h) na lekkich glebach oraz na glebach z resztkami pożniwnymi, firma KUHN oferuje również nową serię kompaktowych bron talerzowych CD 1020 o szerokości roboczej 3 m i 3,5 m. Brony CD serii 1020 wyposażone w dużą liczbę talerzy (odpowiednio 24 lub 28) efektywnie spulchniają i wyrównują powierzchnię gleby.

Anna Arabska