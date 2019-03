Nowości firmy Intermag

Z końcem lutego w Warszawie podczas konferencji prasowej firma Intermag zaprezentowała wachlarz nowości produktowych nie tylko nawozów nalistnych, ale także biostymulatorów, adiuwantów, użyźniaczy glebowych czy probiotyków.

Jako firma rodzinna, prywatna nie myślimy w kategoriach dziś, jutro, ale w perspektywie wieloletniego rozwoju. Niektóre projekty mamy zaprogramowane na 10 lat do przodu. W sektorze agro trzeba mieć olbrzymią cierpliwość, gdyż badania nie trwają tygodniami, lecz latami, a produkty trzeba wprowadzić na rynek takie, które są przebadane, zweryfikowane i skuteczne, które sprostają oczekiwaniom rolników i które nie są okresową modą. W naszej ofercie są produkty, które są sprzedawane od kilkunastu lat i wciąż bardzo dobrze działają i cieszą się uznaniem wśród naszych rolników – powiedział na wprowadzeniu Prezes firmy Intermag Hubert Kardasz, przypominając jednocześnie, że firma działa na rynku już od 30 lat.

Firma zaangażowana jest w wiele projektów badawczych. Wśród najważniejszych należy wymienić miedzy innymi „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalne związki stymulujące odporność umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej”, „Nowa generacja produktów mikrobiologicznych zapewniających wyższą efektywność produkcji roślinnej przy jednoczesnym ograniczeniu chemizacji rolnictwa”, „Wdrożenie wyników prac B + R, celem rozpoczęcia produkcji grupy innowacyjnych biopreparatów przeznaczonych dla nowoczesnego rolnictwa”, „Biosafe Food – rozwój technologii ochrony roślin w oparciu o produkty oparte o mikroorganizmy”.

Intermag to firma znana polskim rolnikom głównie z nawozów dolistnych, ale to także firma, która w Polsce zapoczątkowała produkcję chelatów. Nadal tę technologie rozwijamy, a wkrótce wprowadzimy nową generację chelatów, które mają jeszcze lepszą skuteczność od tradycyjnych syntetycznych chelatów – dodał Kardasz.

Od pięciu lat bardzo intensywnie prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, które mają na celu wprowadzanie innowacyjnych produktów opartych o wyselekcjonowane i poznane mikroorganizmy o poznanym mechanizmie działania – powiedział Radosław Wilk, który przedstawił portfolio nowości.

Intermag szczególnie mocno stawia na rozwój segmentu preparatów mikrobiologicznych. Wśród nowości wymienić należy Bactim Radinet, jest to mikrobiologiczny preparat do przygotowania rozsad wszystkich rodzajów roślin warzywnych i ozdobnych. Uprawa z rozsad Bactim Radinet skraca czas ich produkcji, ogranicza stres przesadzania, poza tym pobudza wzrost i rozwój systemu korzeniowego, zapewniając tym samym harmonijny wzrost i rozwój roślin po wysadzeniu. Bactim Radinet zwieksza także odporność rośliny na stresy abiologiczne i biologiczne, poprawia jakość warzyw i owoców.

Bactim Vector to kolejna nowość w palecie produktów firmy. To preparat mikrobiologiczny w skład, którego wchodzą bakterie z rodzaju Rhizobium i grzyby mikoryzowe. Preparat szczególnie polecany jest do mikroryzacji systemu korzeniowego. Bactim Vector ograniczenia szkodliwości guzawatości korzeni na wegetatywnych i generatywnych podkładach drzew owocowych. Jest on dostarczany do odbiorców w postaci dwupaku. Do sporządzenia 10 l cieczy użytkowej potrzebne jest 0,1 komponentu A i 1l komponentu B wymieszanego z 9 l wody. Tak przygotowana ciesz wystarcza do zaprawienia od 1000 do 4000 podkładek w zależności od wielkości.

Kolejnym preparatem w palecie nowości firmy jest Proradix. Jest to biofungicyd do zabezpieczenia ziemniaka o działaniu zapobiegawczym przeciw rizoktoniozie. Środek zawiera szczep bakterii Pseudomonas. Właścicielem preparatu jest firma Sourcon Padena. Intermag jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę. Proradix zapewnia równomierne wschody, wpływa na wielkość systemu korzeniowego, poprawia odporność rośliny na stresy abiotyczne w tym suszę, a także wpływa pozytywnie na ilość i jakość plonów bulw.

Podczas konferencji przez dyrektor marketingu Wiesława Ciecierskiego zostały zaprezentowane również nowe produkty zaliczane do grupy agrochemikaliów, nawozy i preparaty probiotyczne.

Aditens Max to skoncentrowany adiuwant do stosowania z większością nawozów i środków ochrony roślin. Szczególnie jest on polecany do nawozów dolistnych, biostymulatorów i środków ochrony roślin o systemicznym sposobie działania. W składzie Aditens Max znaleźć można m.in. środek powierzchniowo czynny i substancje zwiększające wchłanianie substancji odżywczych i składników aktywnych. Polecana dawka to 50-100 mln na 100 l wody. Aditens Max zwiększa powierzchnie pokrycia środkami ochrony roślin, pomaga przejść substancjom aktywnym i odżywczym przez kultykulę, ponadto zmniejsza napięcie powierzchniowe i zwiększa odporność preparatów na zmycie z powierzchni liści. Aditens Max skraca czas potrzebny na wchłoniecie substancji przez roślinę.

Pesticlean to płynny środek do mycia opryskiwaczy, który usuwa pozostałości środków ochrony roślin w tym również po herbicydach sulfonylomocznikowych i inne osady łącznie z substancjami tłustymi. Zaleca się dawkę 0,2 do 0,25 l na 100 l wody.

Wapnovit Turbo jest technologicznie ulepszoną wersją znanego już produktu Wapnovit. Nowa wersja zawiera technologię INT, która zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszania oraz przesuwania wapnia do rośliny. Dawkowaniem oraz terminami zabiegów nie różni się od swojego poprzednika.

Foton to aktywator dobrej kondycji. Intensywnie stymuluje procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie. Szybko przywraca dobrą kondycję roślin po wystąpieniu warunków stresowych, a także zwiększa ilość i poprawia jakość plonów. Foton zawiera w swoim składzie kompleks aminokwasów, które zwiększają tolerancję roślin na niekorzystne warunki uprawy oraz przyspieszają regenerację po wystąpieniu warunków stresowych. Foton polecany jest do roślin rolniczych do stosowania profilaktycznego w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju roślin lub interwencyjnego po wystąpieniu oznak osłabienia kondycji roślin. Zalecana dawka wynosi 1-2 l/ha.

Optysil Eko jest to ekologiczny odpowiednik stymulatora odporności Optysil. Został on wprowadzony do wykazu nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Speed Biotic to nowy probiotyk, stabilizator mikroflory jelitowej, oparty o bakterie Bacillus subtlis do stosowania dla drobiu.

Preparat ten podnosi odporność zwierząt. Zaobserwowaliśmy zwiększenie wydajności u brojlerów – zaznaczył Ciecierski.

Na zakończenie spotkania omówiono sukces programu Agrorewolucje. Program można obserwować na kanale Youtube. Skierowany jest do rolników i ich rodzin. Przedstawia rozwój trzech gospodarstw, które korzystają z porad fachowców. Intermag, Grupa Azoty i Ciech Sarzyna, kompleksowo, na każdym etapie produkcji doradzają, co zrobić, aby zarobić – powiedział Radosław Wilk.

Autor: Anna Arabska