Nowości Cynkometu na Agrotechu w Kielcach

Najnowsze przyczepy i zmodernizowane rozrzutniki prezentował Cynkomet podczas XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach.

– Wystawa Agrotech w Kielcach to dla nas jedno z dwóch najważniejszych eventów w krajowym kalendarzu targowym, zarówno ze względu na ilość zwiedzających, jak i w związku z lokalizacją, która przyciąga klientów ze wschodniej części Polski oraz południowej części Europy – mówi Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu. – Te targi są więc doskonałym uzupełnieniem dla Agroshow w Bednarach, gdzie zazwyczaj spotykamy naszych odbiorców z zachodu Polski oraz Europy Zachodniej. Każda wystawa, w której bierzemy udział, jest doskonałą okazją nie tylko do zaprezentowania naszych produktów, ale przede wszystkim do spotkań z naszymi klientami.

W tym roku Cynkomet prezentował w Kielcach swoje nowości, w tym przyczepy – skorupową T-617/4 oraz dwuosiową T-104/7, które w ostatnim czasie doczekały się pewnych zmian konstrukcyjnych zaproponowanych przez klientów spółki.

– Pokazujemy też rozrzutnik N-221/3-4 ze zmianami, po raz pierwszy zastosowanymi w maszynie dla naszego klienta w Kanadzie, a które dzisiaj stają się już standardem – dodaje Łukasz Chełmiński, dyrektor ds. eksportu maszyn rolniczych Cynkometu. – To m.in. nowy typ deflektora rozrzutu, lada do wapna oraz materiałów sypkich czy wspornik przewodów hydraulicznych.

W ofercie firmy jest też rozrzutnik sadowniczy RS-1500 zaprojektowany do nawożenia roślin w sadach oraz hodowlach winorośli, borówki itp. oraz przystawka do rozrzucania wapna oraz materiałów sypkich, która może zostać zaadaptowana nie tylko do obecnych rozrzutników serii N-233 oraz N-235 marki Cynkomet, ale również do starszych maszyn o ładowności 3,5 oraz 4 tony produkowanych w Czarnej Białostockiej.

Zarówno samą imprezę, jak i pierwsze efekty spółka ocenia bardzo pozytywnie, głównie ze względu na zainteresowanie wielu klientów – obecnych i potencjalnych.

– W efekcie końcowym przekłada się to na rosnącą sprzedaż i udoskonalanie naszych produktów i usług, zgodnie z oczekiwaniami naszych odbiorców – dodaje Mariusz Dąbrowski. – Ten rok pod względem obrotów zapowiada się na najlepszy w historii, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Cynkomet sp. z o.o. to jeden z najstarszych producentów maszyn rolniczych w Polsce – spółka powstała w maju 2003 roku, ale jej tradycja sięga roku 1956 i Fabryki Maszyn Rolniczych „Biafamar”, po której przejęła produkcję. Obecnie firma specjalizuje się w produkcji rozrzutników i roztrząsaczy obornika, przyczep oraz skrzyń zawieszanych.

Źródło: materiały Cynkometu