Nowości Bayer w ofercie rzepaku marki Dekalb

Bayer prezentuje nowości w ofercie rzepaku marki Dekalb na sezon 2022, sposób na efektywne wykorzystanie azotu oraz rozwiązania wspierające rolnictwo zrównoważone.

Nowe odmiany Dekalb

Na nadchodzący sezon Bayer proponuje nowe odmiany rzepaku marki Dekalb.

DK Excited – odmiana marki Dekalb z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), o wysokiej plenności potwierdzonej w doświadczeniach COBORU. Odmiana odznacza się dobrym wigorem jesiennym, wysoką zawartością tłuszczu w nasionach oraz odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość. Wiosną wznawia wegetację średniowcześnie, podobnie kwitnie, nie wylega, a jej termin dojrzewania również mieści się w grupie odmian średniowczesnych. Po serii badań DK Excited dołączyła do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot.

DK Exaura (KR 2022) – odmiana z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy o wysokich parametrach użytkowych i rekordowych plonach. Charakteryzuje się dobrym wigorem jesiennym i zimotrwałością. Jest to odmiana średniowczesna we wznawianiu wegetacji na wiosnę. Ma wysoką odporność na wyleganie i właściwie buduje łan. Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrany plon. Wykazuje się wysoką zdrowotnością – dobrą odpornością na werticiliozę i suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana z odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, co gwarantuje plon nawet przy opóźnionym zbiorze.

DK Plasma (KR 2021) – średniowczesna odmiana mieszańcowa o standardowej biomasie z cechą tolerancji na kiłę kapusty i suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm-7, Rlm-3). Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym i zimotrwałością. Wysokoplonująca z nasionami o wysokiej zawartości tłuszczu. Odmiana ma podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

DK Exima – średniowczesny mieszaniec o dobrym potencjale i stabilności plonowania oraz bardzo dobrym wigorze jesiennym. Nie ma tendencji do wydłużania łodygi przed zimą, dzięki temu wykazuje dobrą zimotrwałość. Odmiana o wysokiej zdrowotności roślin, tolerancja w stosunku do suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej i werticiliozy. Z odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Nie wylega. DK Exima ma zdolność do utrzymywania wysokich plonów i dobrego poziomu zaolejenia nasion w różnych warunkach uprawowych. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

DK Immortal CL z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy, przystosowana do uprawy w technologii Clearfield.

DK Sephor – nowość przeznaczona na średnie i słabsze stanowiska oraz tereny, na których rośliny mogą być narażone na wymarzanie. Jesienią tworzy rozłożyste rozety liściowe, mocno przylegające do ziemi i nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu. Odmiana średnio wcześnie wznawia wegetację wiosenną oraz zakwita, natomiast bardzo wcześnie dojrzewa i najwcześniej można ją zbierać z pola. Nie wylega. Niska biomasa zapewnia szybki i oszczędny zbiór nasion.

FieldView Yield Kit

Bayer udostępnia polskim rolnikom zestaw do mapowania plonów FieldView Yield Kit. Każdy kombajn wyposażony w ten zestaw (niezależnie od roku produkcji, marki lub modelu) wykona mapowanie plonów w czasie rzeczywistym, a wyniki zostaną bezprzewodowo zapisane na platformie FieldView. W skład zestawu wchodzi odbiornik GPS, optyczne czujniki mierzące wielkość i wilgotność plonu oraz przewody i rozdzielacze kablowe, niezbędne do podłączenia anteny GPS i czujników z rejestratorem danych FieldView

Wybieraj sprawdzone rozwiązania

Wprowadzenie w gospodarstwie praktyk rolnictwa zrównoważonego wydaje się pracochłonne i kosztochłonne. Tymczasem najprostsze decyzje i wybory, które kierują gospodarstwo ku rolnictwu zrównoważonemu, to decyzje zakupowe. Wybrane produkty Bayer szczególnie wspierają rolnictwo zrównoważone – np. nowe odmiany roślin, czy rozwiązania cyfrowe przeznaczone do podniesienia wydajności upraw i zmniejszenia nakładów.

– Jako ludzkość stoimy wobec szeregu wyzwań, które prowadzą do fundamentalnego pytania: jak w obliczu zmian klimatycznych, kurczących się zasobów naturalnych, kryzysu w dostawach zbóż, rosnącego zapotrzebowania na żywność i konfliktów zbrojnych, produkować i dostarczać żywność dla wszystkich? Bardziej niż kiedykolwiek musimy wdrażać zrównoważone praktyki, wykorzystując rozwiązania oparte na nauce – powiedział Antoine Bernet, szef Crop Science w Bayer na Polskę, kraje bałtyckie, Czechy i Słowację.

Podkreślił, że zwłaszcza dzisiaj zrównoważone rolnictwo jest najlepszym sposobem na zmniejszenie wpływu na środowisko i obniżenie emisji CO2, przy jednoczesnym wytwarzaniu wystarczającej ilości żywności dla rosnącej populacji. W szczególności jeśli myślimy o nowych narzędziach, takich jak rozwiązania cyfrowe, które pozwalają zoptymalizować nakłady ponoszone przez rolnika lub o odmianach roślin uprawnych, które są coraz lepiej dostosowane do zmieniającego się świata.