Nowości Bayer Crop Science w sezonie 2021

Znamy już ofertę firmy Bayer na sezon 2021. W jej portfolio znajdziemy zupełnie nowe produkty, m.in. do zwalczania szkodników w rzepaku a także nowy fungicyd do ochrony zbóż.

D-ACT

Nowa technologia ochrony rzepaku

Uprawa rzepaku jest praktycznie niemożliwa bez zastosowania insektycydów. Szkodniki zajmują istotne miejsce wśród czynników wpływających na poziom plonowania rzepaku.

Z tego powodu pola rzepaku wymagają ciągłej lustracji i – po stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia – precyzji w doborze odpowiednich pestycydów.

Chociaż liczba dostępnych substancji aktywnych została dość znacznie ograniczona, nadal dysponujemy jeszcze środkami z różnych grup chemicznych i o różnym mechanizmie działania. Dobór odpowiedniej jakości produktu ze skuteczną substancją aktywną, to strategiczna decyzja rolnika.

Technologia insektycydowa D-ACT zawiera produkty Decis® Mega i Kestrel ®1.

Co je wyróżnia?

szybkie kontaktowe działanie na szkodniki,

długotrwała ochrona systemiczna,

efektywna ochrona rzepaku,

elastyczność w łączeniu komponentów w zależności od szkodników i warunków pogodowych.

Technologia D-ACT jest dostępna w opakowaniach dostosowanych dla większych

i mniejszych powierzchni upraw. Oprócz rzepaku można ją stosować również w ochronie przed szkodnikami ziemniaków i jabłoni.

Komponenty technologii D-ACT

Decis Mega to dobrze znany i sprawdzony środek owadobójczy z grupy pyretroidów. Preparat ma szybkie działanie „uderzeniowe”, skutecznie redukuje populacje szkodników gryzących i kłująco-ssących, oddziałując na układ nerwowy insektów. Skutkiem jest natychmiastowe zaniechanie żerowania. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo,

z kolei na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe. Z tego względu bardzo ważna jest dokładność zabiegu i pełne pokrycie roślin w czasie oprysku. Decis Mega najlepiej działa w niższych temperaturach, poniżej 20oC, gdy jeszcze jest zbyt zimno na pełne działanie substancji systemicznych. Po Decis Mega warto więc sięgnąć jesienią lub wczesną wiosną; w cieplejszym okresie zabiegi należy wykonywać późnym wieczorem.

Kestrel to systemiczny środek owadobójczy, oparty o substancję aktywną acetamipryd. Działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo, co umożliwia stosowanie środka przeciwko stadiom szkodników żerujących wewnątrz i na zewnątrz łodyg, pędów i liści. Wewnątrz rośliny preparat utrzymuje aktywność dłużej niż na powierzchni. Z kolei działanie na owady (kontaktowe i żołądkowe) trwa około 10 dni, w zależności od gatunku i fazy rozwojowej szkodnika. Kestrel jest odporny na parowanie i zmywanie przez deszcz oraz charakteryzuje się bardzo niską toksycznością dla pszczoły miodnej, co pozwala na przeprowadzanie zabiegów chemicznych nawet podczas kwitnienia rzepaku, po oblocie pszczół,

w godzinach wieczornych, zawsze zgodnie z etykietą.

W Centrach Doświadczalnych Bayer testowane są zabiegi insektycydowe przeprowadzane w różnych warunkach pogodowych i przy zmiennej presji szkodników.

W oparciu o wyniki doświadczeń rekomendujemy do wiosennej ochrony rzepaku właśnie technologię D-ACT. Wczesną wiosną, tuż po pojawieniu się chowacza brukwiaczka można wykonać zabieg Decisem Mega. W okresie późniejszym, obejmującym chowacze łodygowe i słodyszka rzepakowego, polecamy mieszaninę Decis Mega

z Kestrelem. Preparat Kestrel można zastosować również w okresie późniejszym, w celu zwalczenia szkodników łuszczynowych. Jego dłuższe i systemiczna działanie pozwoli między innymi na zwalczenie chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Terminy, mieszanki i dawki preparatów należy zawsze dostosować do czasu i natężenia występowania szkodników oraz aktualnych warunków pogodowych.

Input Triple

Input Triple jest innowacyjnym fungicydem do stosowania w zbożach przeciwko patogenom chorobotwórczym. Skierowany jest do rolników pragnących uzyskiwać jak najlepsze rezultaty ochrony oraz wysokie plony zbóż. Jest to fungicyd o wyjątkowym składzie, dopasowanym do pierwszego zabiegu fungicydowego T1. Zawiera 160 g/l protiokonazolu, 200 g/l spiroksaminy oraz 40 g/l proquinazidu. Doskonale chroni zboża przed łamliwością podstawy źdźbła i innymi chorobami oraz wyjątkowo skutecznie działa na mączniaka prawdziwego, zwalczając go interwencyjnie oraz zapobiegawczo.

Dzięki zastosowaniu Input Triple zwalczanie chorób zbóż wkracza na nowy poziom.

Na czym to polega? Unikalne połączenie aż trzech substancji zapewnia silny efekt działania przeciwko chorobom wczesnego rozwoju roślin. Poprzez wprowadzenie do produktu specjalistycznego składnika przeciwko mączniakowi prawdziwemu – proquinazidu – w praktyce uzyskano doskonałe działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Środek stosowany na początku strzelania w źdźbło w dawce 1,0 l/ha szybko eliminuje infekcje i zabezpiecza zboża na długi czas. Siła produktu jest szczególnie widoczna

w zwalczaniu łamliwości podstawy źdźbła oraz w długotrwałym działaniu ochronnym przeciwko mączniakowi prawdziwemu. Bogata etykieta środka daje możliwości zwalczania szerokiego spektrum chorób w różnych terminach.

Fungicyd spełnia wymogi rolnictwa zrównoważonego i strategii antyodpornościowej. Istotnym atutem Input Triple jest formulacja „Leafshield”, która dodatkowo zwiększa moc działania środka i zapewnia możliwość zastosowania w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych. Input Triple rekomendowany jest w programie ochrony wspólnie

z Ascra Xpro (wprowadzonym na polski rynek w roku 2020) w drugim zabiegu T2, co zabezpiecza plantację praktycznie na cały sezon i skutkuje wysokimi przyrostami plonów.

Rozszerzenia ogrodnicze

W sezonie 2020 Bayer uzyskał rozszerzenia rejestracyjne produktów stosowanych głównie w uprawach ogrodniczych.

Movento 100 SC

Insektycyd o działaniu systemicznym dwukierunkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników o aparacie gębowym kłująco-ssącym w uprawach ogrodniczych. Rozszerzono etykietę rejestracyjną o możliwość stosowania w następujących uprawach:

– borówka wysoka: mszyce, czerwce, szpeciel pączkowy borówki, pryszczarek borówkowiec

– agrest, aronia, jagoda kamczacka: mszyce, czerwce, przędziorki.

Serenade ASO

Preparat bakteriobójczy/statyczny i grzybobójczy zawierający bakterię Bacillus subtilis szczep QST 713 o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego

w aplikacji nalistnej oraz doglebowej. Nowe zastosowania Serenade ASO to:

– jabłoń: zaraza ogniowa

– rzepak: zgnilizna twardzikowa

– ziemniak: rizoktonioza ziemniaka

Fitter

Insektycyd i akarycyd biologiczny, zawierający w swoim składzie nienasycone kwasy karboksylowe uzyskane z oliwy z oliwek. Preparat działa powierzchniowo na roślinie; na szkodnika działa kontaktowo poprzez uszkodzenie kutykuli i zaburzenie osmoregulacji.

Nowe zastosowania insektycydu Fitter:

– borówka, malina, truskawka, porzeczki, agrest, aronia, jagoda kamczacka (mszyce, przędziorki)

– wiśnia, czereśnia, śliwa, grusza (mszyce, przędziorki)

– kapusta głowiasta, kalafior, brokuł pekińska, pak-czoi, jarmuż, kalarepa (mszyce, mączliki)

– ogórek, cukinia, kabaczek, patison (mszyce)

– marchew, pietruszka (mszyce)

– melon, kawon, dynia – różne gatunki (mszyce).

Zastosowanie to obejmuje uprawy w gruncie i pod osłonami.