Nowoczesne gospodarstwo potrzebuje zaufanego dealera

Gospodarstwo PPUH ZIEMAR zajmujące się m.in. produkcją nasienną roślin zbożowych oraz produkcją drobiu korzysta od lat z parku maszynowego marki CLAAS. Dzięki pracy kombajnów, ciągników, prasy oraz opartej na zaufaniu współpracy z miejscowym dealerem – firmą KALCHEM, możliwe jest pełne wykorzystanie możliwości produkcyjnych zakładu.

Firma ZIEMAR w woj. warmińsko-mazurskim została utworzona w 1994 roku. Obecnie pod jej opieką jest łączna powierzchnia 1033,85 ha, z czego 511,58 ha to własność gospodarstwa. Co roku jest tutaj uprawianych ok. 250-300 ha rzepaku, 200 ha pszenicy oraz 150 ha pszenżyta. Produkcja wynosi około 1600 ton materiału siewnego rocznie. A wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej, ponieważ dzisiejszy Prezes PPUH ZIEMAR Zbigniew Ziejewski, był o krok od utraty pracy. Wszystko przez zamówienie składu pociągu towarowego wapna, aby podnieść pH bardzo słabej gleby. Na szczęście cała operacja zakończyła się sukcesem i plon wzrósł z 2,8 tony do 4,0 ton z 1 ha. Zaraz po przejęciu gospodarstwa w połowie lat 90-tych i założeniu spółki, zaczęto meliorować pola. Melioracje te pozwoliły na szybsze ich osuszanie i wejście w optymalne terminy siewu zbóż jarych, buraków i kukurydzy. Dziś ZIEMAR to prężnie działająca firma, która korzysta z jednomarkowego parku maszynowego.

Park maszyn do zadań specjalnych

Aby zarządzać skutecznie taką powierzchnią, właściciel gospodarstwa postawił na maszyny marki CLAAS. Zanim podjął decyzję o ich zakupie, oglądał produkty innych producentów, a do jego wyboru przekonały go wysoka jakość oraz opinie innych użytkowników. Obecnie do zbioru wykorzystywane są trzy kombajny niemieckiego producenta: Lexion 540, 640 oraz 660. Serie te charakteryzują się wysoką wydajnością i zapewniają bardzo wysoką jakość ziarna. Dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań ułatwiają obsługę maszyny zwiększając komfort i wydajność pracy.

Nie bez znaczenia jest także przestronna i cicha kabina, dzięki której cały dzień pracy spędzić można w komfortowych warunkach, a także fachowa obsługa serwisowa budująca zaufanie do dealera KALCHEM.

– Podoba mi się, że kombajny CLAAS można precyzyjnie, szybko wyregulować i dzięki temu uzyskujemy bardzo wysoką jakość ziarna. W przypadku naszego gospodarstwa, gdzie produkujemy głównie materiał siewny, kruszone ziarno oznaczałoby bankructwo – mówi Zbigniew Ziejewski, Prezes firmy ZIEMAR.

W związku z potrzebą ogrzewania kurników przez kotły opalane słomą, gospodarstwo korzysta również z dwóch zmienno-komorowych pras CLAAS Variant: 480 RC oraz 380 RF. Ten pierwszy model charakteryzuje się bardzo wysoką przepustowością. Pobieranie materiału, oplot i konserwacja zostały ulepszone w taki sposób, że prasy mogą pracować jeszcze wydajniej podczas żniw.

Do tego na terenie gospodarstwa pracują również dwa ciągniki: Axion 820 Cis oraz Ares 836 RZ. Charakterystyczne ukształtowanie terenu (pofałdowane pola, gliniaste górki) wymagają traktorów o dużej mocy i optymalnym zbalansowaniu zapewniającym stabilność ciągnika. Właściciel zwraca też dużą uwagę na ekonomikę pracy dzięki niskiemu zużyciu paliwa posiadanych ciągników CLAAS.

Zaufanie do dealera – klucz do sukcesu

Dla każdego gospodarstwa, fachowe doradztwo oraz profesjonalny kontakt z przedstawicielem producenta, a także bliskość serwisu – to duże atuty, które procentują w przyszłości. W przypadku najlepszych producentów, rolnicy mogą liczyć na pomoc w doborze optymalnych ustawień oraz najlepszych rozwiązań.

– Zakup maszyn jednej sprawdzonej marki pozwala nam na skorzystanie z atrakcyjniejszych warunków, dzięki temu dealer wypracowuje u mnie zaufanie podczas długoletniej współpracy – potwierdza Ziejewski. – Od lat współpracujemy z firmą KALCHEM (pobliski dealer CLAAS), która dostarcza nam sprawdzony sprzęt i służy szybką pomocą w przypadku problemów z eksploatowaniem maszyny. Wiele spraw załatwiamy nawet na przysłowiowy telefon, co pozwala nam wykonać zaplanowaną pracę bez stresu – mówi Zbigniew Ziejewski.

– Natychmiastowa pomoc rolnikowi w potrzebie to nasz obowiązek, który staramy się jak najlepiej realizować. Zdajemy sobie sprawę, że każdy przestój w pracy maszyny to pośrednio zmniejszenie dochodów gospodarstwa. Dlatego w momencie wystąpienia potrzeby wsparcia Klienta staramy się jak najsprawniej znaleźć rozwiązanie i przygotować maszynę do wydajnej pracy. W ten sposób budujemy zaufanie Klienta do nas – mówi Waldemar Kalisz, właściciel firmy KALCHEM.

Tegoroczne zbiory zdaniem właściciela są zadowalające. – Mimo, że siejemy kukurydzę na słabszych kawałkach używając deszczowni do jej nawadniania, zebraliśmy po pierwszym omłocie kukurydzy 12 ton z 1 ha (kukurydzy mokrej). W związku z tym, że mieliśmy bardzo suchy sezon, plon w przypadku zbóż wynoszący ok. 6,5-7 t. należy uznać za więcej niż zadowalający. Gorzej było w przypadku rzepaku, mówimy tutaj o ok. 3,3 t z ha – analizuje Ziejewski.

Opinia Właściciela firmy ZIEMAR pokazuje, że o kontynuowaniu długoletniej współpracy z Dealerem decyduje zaufanie, które jest budowane dzięki wysokiej jakości obsługi i wsparciu serwisowemu.

Informacja prasowa: CLAAS Polska