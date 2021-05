Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – uwagi izb rolniczych

Skierowany do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zakłada zmianę sposobu ustalania wysokości środków przeznaczonych na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych, wprowadzając algorytm określający minimalną wysokość środków przeznaczonych na ten cel w zależności od stawki jednolitej płatności obszarowej oraz powierzchni użytków rolnych ogółem.

Według nowych regulacji prawnych Rada Ministrów byłaby zobowiązana w terminie do 30 listopada określić wysokość dopłat na rok następny. Zgodnie z założeniami projektu, kwota przeznaczona na dopłaty do składek na ubezpieczenie byłyby wyższe niż obecnie, co pozwoliłoby większej ilości rolników na skorzystanie z ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa.

– W projekcie jednak nie znajdujemy wyjaśnienia w jaki sposób ustalono taki algorytm (liczba 7 w mianowniku). Nie uwzględniono potrzeby ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, co jest zagwarantowane w zmienianej ustawie – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.