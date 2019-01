Nowelizacja przepisów o nawozach i nawożeniu

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Rada Ministrów 29 stycznia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Nowe regulacje mają ułatwić nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych, które powstają po wytworzeniu biogazu rolniczego.

Jak zaznaczają autorzy ustawy występowanie takich produktów jest konsekwencją rozwoju biogazowni rolniczych, których funkcjonowanie wiąże się z wytwarzaniem znacznej ilości masy pofermentacyjnej. Z badań dotyczących możliwości nawozowego wykorzystania masy pofermentacyjnej oraz produktów otrzymanych na jej bazie (np. nawozów i środków poprawiających właściwości gleby), wynika, że produkty te są bardzo dobre do nawożenia roślin i wywierają pozytywny wpływ na właściwości fizykochemiczne gleb.

W związku z tym do ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadzono nową kategorię produktów nawozowych – produkty pofermentacyjne (płynne lub stałe substancje organiczne powstające w wyniku produkcji biogazu rolniczego, w rozumieniu ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). Produkty pofermentacyjne będą wprowadzane do obrotu bez pozwoleń ministra rolnictwa i rozwoju wsi, co umożliwi producentom łatwiejsze ich zbycie lub zagospodarowanie (obecnie konieczne jest uzyskiwanie takich pozwoleń).

Zniesienie wymogu uzyskiwania pozwoleń umożliwi szybkie przekazywanie wytworzonych produktów pofermentacyjnych odbiorcom, oznacza też minimum formalności, i w efekcie powinno poprawić sytuację finansową producentów biogazu rolniczego. Wprowadzenie produktów pofermentacyjnych do obrotu łączy się również z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

– Przyjęto, że produkty pofermentacyjne po raz pierwszy wprowadzane do obrotu w Polsce, produkowane w naszym kraju lub przywożone z państw unijnych, trzeba będzie zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta lub innego podmiotu) bądź wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu dla województwa mazowieckiego (w przypadku producenta lub innego podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Polską). Wykaz wprowadzanych do obrotu produktów pofermentacyjnych będzie publikowany na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów .

Ponadto, projekt zawiera zliberalizowane przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu nawozów naturalnych (przetworzonych odchodów zwierząt gospodarskich), czyli bez konieczności ubiegania się o pozwolenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W praktyce oznacza to łatwiejszy ich zbyt lub zagospodarowanie.

Jak podkreśla KPRM, wzrost dostępności przetworzonych nawozów naturalnych oraz produktów pofermentacyjnych zwiększy asortyment organicznych produktów nawozowych na rynku i ich dostępność dla potencjalnego użytkownika, a tym samym pozytywnie wpłynie na konkurencyjność oferowanych produktów nawozowych i ich ceny.

W projekcie ustawy zawarto także inne rozwiązania dotyczące funkcjonowania rynku nawozów i nadzoru nad nim.

Źródło: KPRM