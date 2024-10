Nowego Belarusa wciąż można tanio kupić w Polsce, choć i tak go wyrejestrują. Są chętni?

Oficjalnie nowe ciągniki marki Belarus zniknęły z polskiego rynku, ale jak ktoś chce jeszcze je kupić, to okazuje się, że jeszcze może. Pozostaje pytanie czy warto i czy nie wpadniemy na bombę z opóźnionym zapłonem.

Produkowane w Mińsku ciągniki Belarus można było jeszcze do niedawna oficjalnie kupić w naszym kraju. Choć nie spełniały żadnych obowiązujących norm emisji spalin, bezpieczeństwa pracy operatora czy nawet hałasu, to sprzedawały się znakomicie.

Cena zawsze działa

Przyczyną tej niegasnącej od pięćdziesięciu lat popularności była oczywiście cena, bo ciągniki te niezależnie od modelu były na tle konkurencji o podobnej mocy po prostu tanie. Najtańszym i najlepiej sprzedającym się był model Belarus 820 na przednim moście stożkowym.

Ciągnik Belarus 820 to nieco poprawiony, ale też w wielu aspektach zubożony, model znany przez lata jako MTZ-82, którego konstrukcja pochodzi od wcześniejszego MTZ-50.

Gdy 50 lat temu model ten pojawił się na polskim rynku, po drogach jeździły bardzo nowoczesne Fiaty 125p i 126p czy Syrenki i Warszawy. Na polach natomiast trzydziestki i sześćdziesiątki, a gdzieniegdzie nawet osiemdziesiątki, których to MTZ był wówczas głównym rywalem w kategorii mocy. Wróćmy jednak do sedna sprawy.

Ciągnik, którego nie można kupić, a jednak można

Ze względu na sytuację międzynarodową i sankcje ciągniki Belarus zniknęły z oficjalnej dystrybucji w naszym kraju. Jednak okazuje się, że można je kupić, bo nadal sprzedaje je pewna firma. Jak sama informuje w mediach społecznościowych, ciągniki te “są już zarejestrowane” i gotowe do odbioru. A ile kosztują?

Belarus 820 – 110 000 zł

Belarus 892 – 115 000 zł

Belarus 1221.3 – 166 000 zł

Belarus 952.3 – 124 000 zł

Ceny oczywiście netto, ale zauważalnie nie różnią się znacznie sprzed tych, jakie były w oficjalnej dystrybucji jeszcze 3-4 lata temu.

Ciągniki zarejestrowane, ale…

Z rażącym naruszeniem przepisów. I o ile przez lata nikt nie robił problemów, to coraz częściej pojawiają się informacje o cofnięciu przez sądy decyzji wydanych przez urząd starosty o wydaniu dowodu rejestracyjnego ciągnika. O jednej z pierwszych takich decyzji wraz z wyjaśnieniem zagadnienia pisaliśmy tutaj: “Nowe ciągniki spoza Unii rejestrowane nielegalnie? Jest wyrok sądu unieważniający rejestrację“, jednak w połowie 2022 roku był to dopiero kamyk poruszający lawinę.

W skrócie decyzje dotyczące ciągników, których pierwsza rejestracja nastąpiła m.in. na Białorusi, to zdaniem sądu rażące naruszenie unijnego prawa o sprowadzaniu ciągników nieposiadających homologacji. Czyni je to niezdatnymi do użytkowania z nakazem ich natychmiastowego złomowania. Niestety rolnicy w dalszym ciągu narażani są na kłopoty wysokie straty, choć pozornie wszystko wydaje się być w porządku…

