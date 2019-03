Nowe wzory oświadczeń Lekarza Weterynarii

W nawiązaniu do ustaleń z przeprowadzonego przez przedstawicieli DG SANTE w Polsce w dniach 4 — 8 lutego 2019 r. audytu, który dotyczył oceny funkcjonowania kontroli urzędowych nad produkcją mięsa wołowego, zostały przez Główny Inspektorat Weterynarii opracowane wzory oświadczeń lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią i przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią.



Zostaną one wkrótce zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz na stronach internetowych poszczególnych inspektoratów weterynarii.

OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

1. Identyfikacja zwierzęcia

gatunek: ……………………………, wiek/data urodzenia:…………………………………………, płeć:…………………………

numer identyfikacyjny (w przypadku koniowatych numer elektronicznego identyfikatora oraz numer UELN): ………………………………………………….…..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Pochodzenie zwierzęcia

imię i nazwisko podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, z którego siedziby stada zwierzę pochodzi: …………………………………………………………………………………………………………….……

adres gospodarstwa pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………

nr siedziby stada (nie dotyczy w przypadku uboju z konieczności koniowatego): …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Rzeźnia, do której zostanie przewiezione zwierzę poddane ubojowi z konieczności

nazwa rzeźni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

weterynaryjny numer identyfikacyjny rzeźni………………………………………………………………..

adres rzeźni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Inne istotne informacje: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oświadczenie

Ja niżej podpisany oświadczam, że opisane powyżej zwierzę zostało zbadane przed ubojem o godzinie ………………………………………w dniu ………………..temp. ciała ……………………. i zostało dopuszczone do uboju z konieczności poza rzeźnią. Na podstawie prowadzonych przez posiadacza zwierzęcia rejestrów i dokumentacji leczenia zwierząt nie stwierdzono przeciwwskazań do dokonania uboju tego zwierzęcia.

Przyczyna skierowania do uboju z konieczności: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stosowane leczenie/produkty lecznicze weterynaryjne -nazwa, data podania i okres karencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sporządzono w dniu ……………………………… w miejscowości:……………………………………………………

Nr telefonu lekarza kierującego zwierzę do uboju z konieczności …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

czytelny podpis zawierający imię i nazwisko

albo pieczątka i podpis lekarza weterynarii

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

1. Identyfikacja zwierzęcia

gatunek: ……………………………, wiek/data urodzenia:…………………………………………, płeć:…………………………

numer identyfikacyjny (w przypadku koniowatych numer elektronicznego identyfikatora oraz numer UELN): ………………………………………………….…..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Pochodzenie zwierzęcia

imię i nazwisko podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, z którego siedziby stada zwierzę pochodzi: …………………………………………………………………………………………………………….……

adres gospodarstwa pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………

nr siedziby stada (nie dotyczy w przypadku uboju z konieczności koniowatego): …………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Inne istotne informacje:

Data i godzina dokonania uboju z konieczności zwierzęcia ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Informacja o leczeniu zwierzęcia

Zwierzę było/nie było leczone.

Stosowane leczenie/produkty lecznicze weterynaryjne

Nazwa stosowanego produktu leczniczego weterynaryjnego Data podania Okres karencji do:

od do

Sporządzono w dniu ………………………………w miejscowości:……………………………………………………

………………………………………………………………………………………

czytelny podpis zawierający imię i nazwisko podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, z którego siedziby stada zwierzę pochodzi

Źródło: GIW