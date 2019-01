Nowe wzory ksiąg rejestracji zwierząt hodowlanych

Od 1 stycznia 2019 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, które wprowadza nowe wzory ksiąg rejestracji prowadzonych w formie papierowej.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej oraz zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.

Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza zwierzęcia (bydła, świń, owiec lub kóz) odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub elektronicznej.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, jeżeli posiadacz świń uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Portalu IRZplus) i wyłącznie za jego pośrednictwem dokonuje zgłoszeń, zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na podstawie art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr. 1760/2000 oraz art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) 21/2004 wprowadzone zostało odstępstwo od prowadzenia w formie papierowej księgi rejestracji w siedzibie stada bydła, owiec lub kóz, jeżeli posiadacz zwierzęcia ma dostęp do danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz wprowadza bezpośrednio do niego zgłoszenia.

Księgi rejestracji dostępne są pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/ksiega-rejestracji.html

Źródło: ARiMR