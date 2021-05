Nowe wytyczne Unii Europejskiej dotkną producentów trzody chlewnej ze stref ASF

Chodzi o rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605, które weszło w życie 21 kwietnia br. Rozporządzenie dotknie rolników, którzy produkują trzodę w strefach ASF i chcą ją przemieszczać poza te strefy, m.in. do rzeźni.

Według nowych przepisów na gospodarstwa mają być nałożone wymagania tj. ogrodzenie i posiadanie planu zabezpieczenia biologicznego, a także podział gospodarstwa na strefy: czystą (budynki inwentarskie i skład paszy) oraz brudną (podwórko, część socjalna, magazyny sprzętu).

Według informacji Głównego Inspektoratu Weterynarii, rozporządzenie ma być egzekwowane najwcześniej od 1 listopada.

Na wieść o nowych przepisach zareagowało Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF, występując do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy o wprowadzenie okresu przejściowego do końca roku. Zdaniem Porozumienia część gospodarstw, która zdecyduje się na dostosowanie do przepisów, poniesie znaczne koszty. Część z nich natomiast może nie zdecydować się na ich poniesienie, a tym samym zaprzestanie przemieszczania świń poza strefy lub zlikwiduje produkcję, co doprowadzi do spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce.

Źródło: KZP-PTCH