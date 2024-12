Nowe wsparcie finansowe rolnictwa i biogospodarki w Unii na 3 mld euro

Grupa EBI oferuje 3 mld euro pożyczek na rolnictwo i inne działania związane z biogospodarką w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rolników, równouprawnienia płci i zielonych inwestycji.

Prezes Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Nadia Calviño ogłosiła pakiet finansowania w wysokości 3 mld euro dla rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w całej Europie wraz z działaniami na rzecz wzmocnienia ubezpieczeń gospodarstw rolnych. Pożyczkom grupy EBI towarzyszyć będą inne uczestniczące instytucje finansowe, co uwolni blisko 8,4 mld euro długoterminowych inwestycji dla sektora biogospodarki.

Wsparcie to jest największą wspieraną przez EBI inicjatywą finansową na rzecz europejskiego rolnictwa i będzie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spółek o średniej kapitalizacji. Zostanie on rozłożony na kolejne trzy lata, a pierwsze pożyczki mają zostać podpisane w pierwszej połowie 2025 r.

Część pożyczek zostanie przeznaczona dla młodych lub nowych rolników, ponieważ zazwyczaj mają oni większe trudności z uzyskaniem tradycyjnego finansowania bankowego. Wsparcie będzie również skierowane do kobiet-rolników, aby przezwyciężyć brak równowagi płci w rolnictwie, a także inwestycje ekologiczne, aby pomóc rolnikom w pomyślnym przeprowadzeniu transformacji ekologicznej, wspierając cele Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

– Finansowanie grupy EBI pomoże wesprzeć nowe pokolenie rolników, w tym większą liczbę kobiet w tym sektorze” – powiedziała przewodnicząca grupy EBI Nadia Calviño na konferencji EU Agri-Food Days w Brukseli.

Nowe finansowanie ma pobudzić inwestycje w szereg działań, w tym w zdrowie gleby, narzędzia cyfrowe, gospodarkę wodną i odporność na zmianę klimatu. Ma on również na celu wzmocnienie szkoleń w zakresie zrównoważonych praktyk rolniczych i zakupu gruntów przez młodych lub nowych rolników, pomagając zwiększyć 12-procentowy udział europejskich rolników poniżej 40 roku życia i 31,6-procentowy udział kobiet.

– Zwiększamy nasze wsparcie dla rolnictwa i biogospodarki, wykorzystując szeroki wachlarz innowacyjnych narzędzi” – powiedziała wiceprezes EBI Gelsomina Vigliotti.

Aby zapewnić korzystne warunki pożyczki, pakiet umożliwia uzupełnienie finansowania dotacjami na spłatę odsetek lub dotacjami kapitałowymi w ramach budżetu UE i budżetów krajowych. Uczestniczące instytucje finansowe uzyskają również dodatkowe wsparcie doradcze w ramach programu Green Gateway oraz ulepszonego narzędzia weryfikacji kwalifikowalności ekologicznej – internetowej metody oceny kwalifikowalności i wpływu zielonych projektów inwestycyjnych na klimat.

W ramach zwiększonego wsparcia dla biogospodarki grupa EBI bada sposoby poprawy zabezpieczenia rolnictwa przed częstszymi przypadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym powodzi i susz. Komisja będzie współpracować z Komisją Europejską, branżą ubezpieczeniową i innymi zainteresowanymi stronami.

Nowe inicjatywy są częścią planu działania grupy EBI w kontekście „strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa UE” zainicjowanego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w styczniu 2024 r.

Plan działania grupy EBI obejmuje również:

Program długu wysokiego ryzyka, który zapewni pożyczki innowacyjnym przedsiębiorstwom w całym łańcuchu wartości w rolnictwie, pracującym na przykład nad nowymi technologiami, rozwojem płatności za usługi ekosystemowe lub zrównoważonymi technologiami w zakresie biopaliw i biomateriałów.

który zapewni pożyczki innowacyjnym przedsiębiorstwom w całym łańcuchu wartości w rolnictwie, pracującym na przykład nad nowymi technologiami, rozwojem płatności za usługi ekosystemowe lub zrównoważonymi technologiami w zakresie biopaliw i biomateriałów. Systemy gwarancyjne potencjalnie wykorzystujące Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub zasoby krajowe w ramach planów strategicznych wspólnej polityki rolnej

Program private equity mający na celu wsparcie europejskich zarządzających funduszami, których celem są europejskie innowacyjne technologie i rozwiązania na rzecz przyszłości żywności (agritech, foodtech), oraz przyciągnięcie prywatnych inwestorów do tego sektora.

na celu wsparcie europejskich zarządzających funduszami, których celem są europejskie innowacyjne technologie i rozwiązania na rzecz przyszłości żywności (agritech, foodtech), oraz przyciągnięcie prywatnych inwestorów do tego sektora. Poszerzony zakres bezpośredniego udzielania pożyczek średnim i dużym partnerom, tak aby obejmował nie tylko spółdzielnie, ale także inne organizacje lub podmioty rolnicze, takie jak społeczności nawadniające, stowarzyszenia zajmujące się utrzymaniem zapór i wałów lub utrzymaniem lasów.

Zwiększone wsparcie dla infrastruktury na obszarach wiejskich, takiej jak sieci drogowe, edukacja i gospodarka wodna w rolnictwie.

Grupa EBI obejmuje Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny.