Nowe terminy naboru wniosków o dopłaty do nawozów

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) został przedłużony do 31 lipca 2023 r. Wydłużono też okres, w którym rolnicy dokonali zakupów – wsparciem mają zostać objęte transakcje zrealizowane między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r.

Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone odpowiednim rozporządzeniem, ale zostały już zapowiedziane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa – a do tej pory takie zapowiedzi zawsze znajdowały akceptację Rady Ministrów. Wymagają jeszcze akceptacji Komisji Europejskiej, lecz z dużą dozą pewności można przyjąć, że ją uzyskają.

Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 260 tys. wniosków o dopłaty do nawozów – najwięcej na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce.

O dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (dotąd datą graniczną był 31 marca 2023 r.) może wnioskować producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę – jak już pisaliśmy, ARiMR nie wymaga żadnych dokumentów potwierdzających to zagrożenie. Wymaga natomiast złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zakup nawozów może być dokonany wyłącznie od podmiotu, który prowadzi działalność w tym zakresie (czyli ma ją wpisaną do CEiDG), a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i więcej informacji znajdują się na stronie ARiMR