Nowe stanowisko – komisarz ds. dobrostanu zwierząt. Zarzecki: ukłon w stronę organizacji antyhodowlanych

Komisarz ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt – to nowe stanowisko w Komisji Europejskiej. Oficjalnym na nie kandydatem został węgierski polityk Olivér Várhelyi. Kandydatura ta czeka teraz na akceptację Parlamentu Europejskiego.

Czym ma się zajmować Komisarz ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt? Wyjaśnienia przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen brzmią niewinnie; jak informuje topagrar.pl, w opublikowanym liście jest mowa o “unowocześnieniu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt”, w tym “importu zwierząt egzotycznych, norm, uwzględniając jednocześnie kwestie zrównoważonego rozwoju, etyczne, naukowe i ekonomiczne oraz oczekiwania obywateli.”

Wątpliwości co do intencji przewodniczącej nie ma Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, którego zdaniem “wyrzucenie z nazwy dotychczasowego komisarza bezpieczeństwa żywności i wstawienie w to miejsce „dobrostanu zwierząt” jest ukłonem w stronę organizacji antyhodowlanych, które walczą o nowe, bardziej restrykcyjne przepisy hodowli zwierząt”.

Zdaniem Zarzeckiego kwestie związane z dobrostanem zwierząt powinny należeć do kompetencji unijnego komisarza ds. rolnictwa.

