Nowe środki ochrony roślin i odmiany firmy Bayer

W Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle, 9 czerwca 2022 odbyło się spotkanie, podczas którego firma Bayer zaprezentowała nowe produkty i technologie na polu.

– Spotkania w Centrach Doradztwa Technicznego pozwalają nam zaprezentować skuteczność działania naszych produktów: ich właściwości i jakość w praktyce. W tym roku w naszej lokalizacji w Chechle obok nowości Bayer w uprawie zbóż, rzepaku i kukurydzy, prezentujemy również rozwiązania cyfrowe. Dzięki nim bowiem praca rolnika staje się efektywniejsza i bardziej zrównoważona – powiedziała Iwona Krych-Stec, Head of Marketing Crop Science, Bayer Polska.

Na poletkach demonstracyjnych w Chechle, które były podzielone względem upraw zbóż, rzepaku i kukurydzy przedstawiono działanie zapraw nasiennych, herbicydów oraz fungicydów.

Zboża

Incelo to nowy herbicyd w zbożach ozimych. Przeznaczony jest do zwalczania najczęściej występującym w zbożach chwastom trawiastym. W Chechle zabieg został wykonany wiosną w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie w dawce 0,15 kg/ha wspólnie ze wspomagaczem olejowym Biopower w dawce 1,0 l/ha w celu zwalczenia miotły zbożowej. Swietnie radzi sobie również w walce z wyczyńce polnym we wczesnych fazach rozwojowych – dawka rekomendowana to 0,2 kg/ha. Dawka nieco wyższa, bo 0,33 kg/ha poszerzy spektrum działania o owies głuchy, życice i stokłosy.

Fabulis OD to nowy regulator wzrostu. Zawiera proheksadion wapnia w ilości 50 g/l i jest jedynym regulatorem w formacji zawiesiny olejowej OD. Dariusza Szymańskiego, Grower Menadżera ds. zbóż w firmie Bayer, zaznaczył, że nowy typ formacji zapewnia lepszą skuteczność działania poprzez doskonałe pokrycie rośliny cieczą, lepsze wchłanianie produktu przez roślinę oraz większą odporność na deszcz. Ponadto Fabulis OD doskonale miesza się z innymi preparatami, które stosuje się w tym samym terminie, co sprzyja redukcji kosztów poprzez ograniczenie zużycia oleju napędowego oraz dzięki ograniczeniu emisji dwutlenku węgla wpisuje się w założenia rolnictwa zrównoważonego.

Propulse 250 SE zawierający fluopyram 125 g/l, protiokonazol 125 g/l, to fungicyd, który był dotychczas stosowany w uprawach kukurydzy, rzepaku czy słonecznika. Teraz uzyskał również rozszerzenie stosowania w uprawie ziemniaka przeciwko alternariozie ziemniaka. Preparat zalecany jest do stosowania w dawce 0,5 l/ha zapobiegawczo, ewentualnie w momencie wystąpienia pierwszych objawów. Termin aplikacji: od początku fazy zawiązywania bulw do fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 40-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 3, odstęp między zabiegami co najmniej 10 dni.

Propulse 250 SE jest skuteczny przeciwko dwóm formom alterarnariozy powodującym:

suchą plamistość liści (sprawca Aletrnaria solani)

brunatną plamistość liści (sprawca Aternaria alternata)

Na kolejny sezon firma Bayer przygotowała dla rolników kolejne nowości w ofercie fungicydów i herbicydów.

Fungicydu Delaro 325 SC, zawierający protiokonazol, trifloksystrobina i spiroksamina, który firma Bayer planuje wprowadzić na rynek wiosną 2023. Nowy produkt, przeznaczony jest głównie do ochrony zbóż w pierwszym zabiegu fungicydowym T1. Nowy produkt zawiera w swoim składzie spiroksaminę, która zwalcza interwencyjnie mączniaka prawdziwego. Nowy fungicyd sprawdzi się w przypadku wcześnie sianych zbóż oraz odmian wrażliwych na mączniaka prawdziwego.

Herbicyd Mateno Duo, planowany jest na jesień 2023, zawiera aklonifen – nową substancję w zbożach, wyróżniającą się nowym odmiennym sposobem działania, przydatnym w zwalczaniu uodpornionych chwastów. W połączeniu z diflufenikanem zapewnia szerokie spektrum działania. Mateno Duo przeznaczony jest do stosowania we wszystkich zbożach ozimych. Podstawowa dawka herbicydu wynosi 0,7 l/ha.

Rzepak

W Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle zaprezeentowana została kolekcja rzepaków marki Dekalb. Można było zobaczyć takie odmiany jak DK Excited i DK Plasma, które sa sztandarowymi odmianami. Można było również zobaczyć nowe odmiany jak DK Exaura, DK Excentric, DK Expose, jak również te z poprzednich sezonów jak np. DK Exima czy DK Immortal CL. Po serii badań DK Excited dołączyła do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot (DK Exlevel, DK Expectation), co oznacza, że wydajnie wykorzystuje azot w naturalnych warunkach stresowych, a to uwidacznia się w utrzymaniu wysokiego poziomu plonowania również w niekorzystnych warunkach uprawowych.

Kukurydza

Na plantacji w Chechle zostało wysianych 16 odmian, a wśród nich 3 odmiany, które Bayer planuje wprowadzić na rynek w kolejnym sezonie.

DKC3719 – FAO 250-260 typu dent polecana do uprawy na ziarno, a także na kiszonkę. Jest to odmiana, którą można uprawiać na różnych typach gleb, w tym słabszych. Odmiana wysoka, dobrze ulistniona, o dobrym Stay Green. Posiada mocny system korzeniowy, nie wylega.

W przyszłym roku firma Bayer rozszerzy ofertę kiszonkową o dwie nowe odmiany. Obie odmiany należą do programu hodowlanego SILO EXTRA.

DKC 3513 (FAO 250-260), ziarno typu flint/dent

DKC3418 (FAO 240-250), ziarno typu flint/dent. doskonale sprawdza się w użytkowaniu na biogaz.

Dodatkowo zaprezentowano skuteczność działania nowego herbicydu powschodowego Capreno 547 S.C., który zwalcza uciążliwe chwasty w tym komosę, rdesty czy szarłat. Zalecana dawka preparatu to 0,22-0,29 l/ha wraz z 2l wspomagacza olejowego Mero 842 EC do stosowania po wchodach kukurydzy, w fazie 3-5 liści kukurydzy.

Na plantacji kukurydzy zastosowany został również nasz nowy herbicyd powschodowy Capreno 547SC. Skutecznie i szybko zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty typu komosa, rdesty czy szarłat. Zalecamy stosowanie Capreno po wchodach kukurydzy w fazie od 3-5 liści kukurydzy w dawce od 0,22l/ha do 0,29l/ha wraz z 2 litrami wspomagacza Mero 842 EC.

Rozwiązania cyfrowe

Flagowym rozwiązaniem w zakresie cyfrowej transformacji rolnictwa w ofercie Bayer jest Climate FieldView™. Jest to platforma, która pomaga w optymalizacji kosztów produkcji i maksymalizację zysków. Jak zasygnalizowano podczas konferencji metodami cyfrowymi możemy ocenić większą ilość danych z większą dokładnością, nie zwiększając liczby prób prowadzonych na polu.