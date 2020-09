Nowe siewniki do nadbudowy od Kvernelanda

Kverneland rozszerzył gamę siewników do nadbudowy na brony wirnikowe o połączoną wersję siewnika zbożowo-nawozowego e-drill maxi plus. Model e-drill maxi plus jest w szczególności dostosowany do potrzeb rynku europejskiego, gdzie wiosną sieje się coraz więcej zbóż jarych i wymagane jest zastosowanie mieszanki różnych nasion w jednym przejeździe.

W celu zrównoważenia krótszego okresu wegetacji, zastosowanie nawozu fosforowego wspomaga początkową fazę kiełkowania i rozwój roślin w możliwie najbardziej efektywny sposób. Podczas prób siewów wiosennych plony wykazały wzrost nawet o 25% w porównaniu z uprawami, w których nawóz zastosowano innymi metodami.

Ponadto w obecnych procesach rolniczych wymagana jest elastyczność i wysoka wydajność, ponieważ stosowanie dwóch różnych nasion w jednym przejeździe staje się coraz bardziej popularne. Druga roślina rozwija się przede wszystkim po zbiorze głównej uprawy.

Regulowana pojemność zbiornika oferuje dodatkową elastyczność

Model e-drill maxi plus jest dostępny ze zbiornikiem o pojemności 2100 litrów, który można podzielić w stosunku 100:0, 70:30 lub 60:40% oraz z dwoma niezależnie działającymi aparatami wysiewającymi ELDOS umieszczonymi po obu stronach siewnika. Dwa elektroniczne czujniki rezerwy nasion / nawozu, regulowane z zewnątrz, monitorują stopień napełnienia zbiornika zarówno dla małych ilości drobnych nasion, jak i dużych ilości większych nasion. Pełną pojemność zbiornika można wykorzystać do siewu tylko jednego rodzaju nasion.

Aplikacja nasion i nawozu

Siewnikiem e-drill maxi plus możliwe są różne warianty aplikacji nasion / nawozu:

dwa rodzaje nasion

jeden rodzaj nasion w kombinacji z jednym rodzajem nawozu

jeden rodzaj nasion w połączeniu ze środkiem zwalczającym np. ślimaki

jeden rodzaj nasion

Dodatkowe drugie wyjście zapewnia precyzyjnie umieszczanie nawozu lub drugiego rodzaju nasion w tym samym rzędzie wysiewającym tylko w jednym przejeździe.

Aparat wysiewający ELDOS

Podobnie jak we wszystkich modelach e-drill, dawki wysiewu nasion i nawozu są kontrolowane przez dwie jednostki sprawdzonego aparatu wysiewającego ELDOS. Oba są kompatybilne z systemem ISOBUS i napędzane elektrycznie, co umożliwia niezależną regulację dawki nasion i nawozu. Za pomocą przycisku, operator może przeprowadzić proces kalibracji przy aparacie wysiewającym. Nie jest wymagana regulacja przekładni. Operator po prostu wprowadza żądane wartości do terminala, a następnie naciska jeden przycisk na aparacie wysiewającym, aby rozpocząć próbę kręconą. Test kalibracji jest wykonywany automatycznie. Pięć kół dozujących zarówno do drobnych, jak i dużych nasion lub nawozu, jest standardowo dostarczanych dla każdego aparatu wysiewającego. Wymiana kół dozujących odbywa się w łatwy i szybki sposób bez użycia narzędzi. Możliwa jest także praca z wykorzystaniem sygnału GPS w połączeniu z aplikacją GEOCONTROL, gdzie wysiew jest na uwrociach włączany/wyłączany automatycznie.

Łatwa obsługa dzięki elektronice ISOBUS

Wersja oprogramowania e-com jest w pełni kompatybilna z systemem ISOBUS, co umożliwia podłączenie siewnika e-drill maxi plus do dowolnego ciągnika wyposażonego w gniazdo i terminal ISOBUS w celu uzyskania pełnej funkcjonalności maszyny wykorzystując własny terminal ciągnika.

Alternatywnie, dla ciągników bez standardu ISOBUS można użyć komputera IsoMatch Tellus PRO lub IsoMatch Tellus GO firmy Kverneland. Oba terminale są w pełni kompatybilne z systemem ISOBUS.

Źródło: Kverneland