Nowe serie rozsiewaczy zawieszanych Amazone ZA-X i ZA-M z komputerem EasySet 2

Od teraz rozsiewacze zawieszane Amazone serii ZA-M 02 i ZA-X 03 można zamawiać z komputerem obsługowym EasySet 2. Elektryczny układ sterowania gwarantuje stałą dawkę nawozu niezależnie od prędkości jazdy, a także wiele innych łatwych w obsłudze funkcji i wygodnych ustawień. Ponadto obydwa typy rozsiewaczy mają nowy design.

Większa precyzja – oszczędność kosztów i ochrona środowiska

Wraz z EasySet 2 firma Amazone oferuje ekonomiczne rozwiązanie dla automatycznej regulacji dawki rozsiewu ze zmienną prędkością jazdy dla rozsiewaczy typu ZA-M i po raz pierwszy również dla ZA-X. W tym przypadku wielkość otworów wylotowych jest regulowana przez automatyczne ustawienie pozycji zasuw i dawka rozsiewu pozostaje zawsze taka sama. Oznacza to, że użytkownik nie jest zmuszony do utrzymywania stałej prędkości roboczej, ale może przyspieszać lub zwalniać prędkość w zależności od struktury powierzchni i warunków. Aby określić lub przekazywać sygnał prędkości jazdy, użytkownik ma możliwość użycia czujnika X (zliczającego impulsy), kabla sygnałowego (przekazującego prędkość ciągnika) lub anteny GPS.

EasySet 2, w połączeniu z elektrycznym sterowaniem zasuwami, ma również tę zaletę, że umożliwia bardzo precyzyjną i kontrolowaną regulację dawki rozsiewu, co pozwala na oszczędność kosztów i ochronę środowiska. Żądaną dawkę rozsiewu wprowadza się do komputera obsługowego z dokładnością do kilograma i można ją wygodnie zwiększać lub zmniejszać z kabiny po obu stronach lub po jednej stronie podczas pracy. Dotyczy to również rozsiewu krawędziowego, granicznego i przy rowach.

Większy komfort

EasySet 2 nie wymaga nawigacji w menu. Oznacza to, że każdy przycisk ma przypisaną funkcję, co bardzo ułatwia obsługę. Np. zasuwy dozujące mogą być otwierane i zamykane elektrycznie po obu stronach lub tylko po jednej stronie. Dzięki prostemu wprowadzeniu docelowej dawki do terminala, nie ma potrzeby schodzenia z ciągnika i ręcznego ustawiania jej na skali znajdującej się z tyłu maszyny. Do komputera obsługowego wymagane jest jedynie przyłącze zasilania 12 V, dzięki czemu w odróżnieniu od hydraulicznego uruchamiania zasuw nie są wymagane przyłącza hydrauliczne.

Inną szczególną cechą jest zintegrowany licznik hektarów, który daje użytkownikowi stałą informację na temat wydajności maszyny. Dodatkowo terminal posiada sumaryczny licznik hektarów.

Nowy system sterowania maszyną uzupełnia szczególnie wygodna funkcja półautomatycznej kalibracji ilościowej i opróżniania z resztek nawozu.



Nowy wygląd

Dzięki nowemu wzornictwu i wyglądowi sprawdzone rozsiewacze zawieszane ZA-X i ZA-M wyglądem przypominają modele ZA-V i ZA-TS i tworzą teraz jednolitą „rodzinę ZA”.

Modele podstawowe pozostają niezmienione pod względem szerokości roboczej i pojemności zbiorników. Nowy kompaktowy rozsiewacz zawieszany ZA-X 03 posiada regulowaną szerokość roboczą od 10 m do 18 m i pojemność zbiornika od 500 l do 1400 l. Opcjonalne wyposażenie zbiornika umożliwia jego rozbudowę do maks. 1750 l. Seria ZA-M 02 oferuje elastyczne szerokości robocze od 10 do 36 m i zbiorniki o pojemności od 1000 l do 1500 l, które w zależności od wielkości gospodarstwa można powiększyć do 3000 l za pomocą nadstawek z wąskimi lub szerokimi otworami napełniania.

