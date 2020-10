Nowe rozwiązania w pługach Kvernelanda

Kverneland wprowadza nowe modele pługów. Jak zapewnia producent, pługi te zapewniają bezpieczeństwo i duży komfort podczas pracy w polu i w transporcie. Czym cechują się nowe modele, czyli zawieszane: 2300, 3300, 3400 (zawieszane; 3-7 korpusów) i półzawieszany 6300 (5-8 korpusów)?

Skrętna belka zaczepowa

Aby zwiększyć bezpieczeństwo operatora i otoczenia maszyny podczas transportu, pług zachowuje się jak jednoosiowa przyczepa. Punkt obrotu dla zestawu ciągnik/pług znajduje się w jego centralnej części. Dzięki temu podczas pokonywania zakrętów pług nie wychyla się poza obrys ciągnika. Skrętna belka zaczepowa jest wyposażeniem opcjonalnym.

Opływowe słupice

Aby zapewnić wydajną orkę na polach z dużą ilością resztek pożniwnych lub na polach z międzyplonami w nowych modelach pługów zastosowano opływowe słupice z prześwitem zwiększonym do 80 cm.

Aby ograniczyć ilość spawów i zwiększyć wytrzymałość nowe słupice są wstępnie ukształtowane. Tak jak słupice Auto-reset stosowane do tej pory, nowe słupice są puste w środku. Zmniejsza to wagę pługa i przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na uciąg i mniejsze zużycie paliwa.

Łatwy sposób zmiany nacisku w zabezpieczeniu resorowym

Aby umożliwić szybkie przygotowanie pługa do pracy w różnych warunkach glebowych, opracowano nowy sposób montażu lub demontażu piór resora. Wystarczy odkręcić dwie plastikowe nakrętki. Całe zabezpieczenie resorowe jest bezobsługowe.

Centralna regulacja przedpłużków

Dzięki centralnej regulacji w łatwy sposób można ustawić przedpłużki na odpowiedniej głębokości. Pozycja lewego i prawego przedpłużka jest regulowana jednocześnie. Taki sposób regulacji pozwala zaoszczędzić czas i gwarantuje wysoką jakość orki. Aby umożliwić prace w różnych warunkach glebowych za pomocą jednej śruby można regulować również kąt pracy przedpłużków. Dostępne są przedpłużki zwykłe lub kukurydziane oraz listwy ścinające. Pługi można również wyposażyć w kroje talerzowe gładkie lub karbowane o średnicy 18” (45 cm) lub 20” (50 cm).

Siłownik z funkcją pamięci dla koła kopiującego

Zastosowanie koła z hydrauliczną regulacją głębokości pozwala wyeliminować powstawanie „trójkątów” podczas unoszenia i opuszczania pługa na uwrociach. Dzięki zastosowaniu siłownika z funkcją pamięci po obrocie pługa koło powraca do wcześniej ustawionej głębokości orki. To rozwiązanie ma kilka korzyści agronomicznych: wyeliminowanie podwójnej orki na uwrociach, lepsza kontrola nad chwastami, lepsze przygotowanie gleby do siewu na uwrociach dzięki uzyskaniu dobrze wyrównanej powierzchni gleby.

Koła zamontowane z tyłu lub z boku ramy

W zawieszanych modelach pługów dostępne jest koło montowane z tyłu pługa (wysoka jakość orki i dobre dociążenie tylnej osi ciągnika) lub koło montowane z boku ramy (wygodna orka przy krawędziach pól lub przeszkodach). Gdy szerokość orki przekracza 16” (40 cm) koło zamontowane z boku ramy (10.0/75-15.3) mieści się w obrysie orki. Koło montowane z boku ramy jest dostępne dla pługów z 5 lub 6 korpusami. Koło to może współpracować ze skrętną belką zaczepową. Zastosowanie nowego mechanizmu obrotowego zapewnia płynny ruch koła podczas obrotu pługa i zwiększa komfort operatora. Koła mogą być wyposażone w regulację mechaniczną lub hydrauliczną.

Duże koło zamontowane z tyłu – Kverneland 6300

Koło o dużym rozmiarze (440/80×24) zamontowane z tyłu pługa zapewnia dużą stabilność podczas orki. Taka pozycja koła przekłada się również na dobre dociążenie tylnej osi ciągnika. Wydajność orki wzrasta, a zużycie paliwa i elementów roboczych zmniejsza się, dzięki czemu maleją koszy orki. Zastosowanie koła o dużym rozmiarze ma również korzyści agronomiczne. Duże koło to mniejsze zagęszczenie gleby i lepsza jej struktura. W dodatku konstrukcja głowicy ogranicza przenoszeniu dużych obciążeń na TUZ ciągnika podczas orki i w transporcie, co zwiększa żywotność ciągnika.

