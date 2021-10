Nowe rozrzutniki obornika od Pichona

Francuski producent wozów asenizacyjnych, firma Pichon, wprowadziła nową serię rozrzutników obornika MK. Pierwsza seria rozrzutników Muck Master, wprowadzona na rynek w 2011 roku, obchodzi właśnie swoje 10-lecie. Zbiegło się to z prezentacją nowej serii rozrzutników nawozu stałego MK.

13 modeli o pojemności od 10 do 24 m3

Jak informuje producent, nowa seria w pełni ocynkowanych rozrzutników MK zachowuje zalety poprzednich modeli: prostą, solidną konstrukcję, wąskie nadwozie i pionowe wałki rozrzucające o dużej średnicy. Właśnie duża średnica i wysoka prędkość obrotowa zapewniają równomierne rozprowadzenie różnego rodzaju produktów i utrzymanie wysokiej przepustowości, nawet pod koniec procesu rozrzucania. Nowa seria składa się z 13 modeli i oferuje ładowności rzeczywiste od ok 10 do 24 m3

Szerokość robocza wynosi do 24 m przy zastosowaniu adaptera w wałkami

poziomymi. Rozrzutniki MK można wyposażyć w różne opcje: zasuwy hydrauliczne,

jednostkę napędu hydraulicznego, deflektory boczne, hydrauliczny naciąg taśmy, burty

zwiększające pojemność itd.

Gama zespołów sterowania w kabinie spełnia potrzeby każdego użytkownika, w zależności od rodzaju wymaganej precyzji (od prostej ręcznej regulacji po obsługę ISOBUS, DPA, ważenie itd.).

Przeprojektowana seria

Nowa konstrukcja rozrzutnika dotyczy głównie panelu przedniego i błotników. Oprócz

podniesienia walorów estetycznych, konstrukcja nadwozia optymalizuje objętość

załadunkową i ułatwia rozrzut nawozu. Przednia osłona została przeprojektowana i ma

zaokrąglony kształt, aby zapewnić lepszy widok na taśmę z kabiny. Otwieranie i

zamykanie osłony jest również ułatwione dzięki dodatkowemu uchwytowi i paskowi.

Nowe osłony przeciw osadom są ujednolicone w serii i samoczyszczące się dzięki swojemu

kształtowi, zapobiegają gromadzeniu się na nich materiału. Opcjonalne przedłużenie

teleskopowe umożliwia całkowite zakrycie koła w celu dopasowania do różnych

rozmiarów opon.

System mocowania nogi podporowej został uproszczony i umożliwia regulację wysokości.

Dzięki temu można go dostosować do różnych wysokości zaczepu i wielkości kół. System

obrotowy ułatwia również mocowanie przekładni wysięgnika.

Zgodność z przepisami i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Aby spełnić wymagania europejskiej normy EN690, wszystkie rozrzutniki MK są

wyposażone w alarm dźwiękowy włączany w momencie, gdy rozrzutnik zostaje

zatrzymany, a adapter do rozrzucania nadal się obraca. Norma ta zapewnia

bezpieczeństwo operatora i osób znajdujących się w pobliżu rozrzutnika.

Rozrzutniki MK są również wyposażone w dwa tylne światła LED oraz białe i czerwone

panele odblaskowe z przodu i z tyłu. Zgodnie z francuskimi, a w niedalekiej przyszłości

również europejskimi przepisami drogowymi, elementy te spełniają wymagania dotyczące

oznakowania co do szerokości pojazdu i uwzględniają rozmieszczenie urządzeń

sygnalizacyjnych. Dostępne są również dwa nowe zestawy przedniej lub tylnej kamery i

świateł roboczych.

Jeszcze większa precyzja dzięki nowemu stołowi do rozrzucania

Od prawie roku przeprowadzane są liczne testy, aby dodatkowo zwiększyć wydajność

stołu. Nowy stół o nazwie „Precisium” zostanie oficjalnie wprowadzony na rynek późną

jesienią 2021 roku.

Stół ten, dedykowany do rozrzucania lekkich i lotnych produktów, zapewnia większą

regularność i szerokość rozrzutu. Dwa doskonale zwymiarowane poziome wały i tarcze

rozrzucające zapewniają optymalny rozrzut boczny produktu.

Stół do rozrzucania można zamontować na tylnej ramie rozrzutnika* i jest on łatwy w montażu i demontażu, co czyni rozrzutnik MK jeszcze bardziej uniwersalnym. Stół można wyposażyć (opcja) w prawy i/lub lewy deflektor boczny w celu zapewnienia czystego rozrzucania na poboczu drogi lub krawędzi pola.

Źródło: Pichon