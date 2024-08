Nowe regulacje i niepokój związany z cenami. Ceny nawozów 03.08.2024

Początek sierpnia przynosi niewielkie zmiany cen większości nawozów mineralnych. Wyjątek stanowią nawozy wieloskładnikowe. Ile aktualnie kosztują polifoski?

Kolejny tydzień z rzędu popyt na nawozy pozostaje niski. Rolnicy są w trakcie żniw, przez co koncentrują się na zbiorach. Z kolei niskie plony i ceny skupu znacznie wpływają na decyzje zakupowe.

Nowa opłata gazowa i wzrost cen nawozów

Grupa Azoty wyraziła swoje obawy dotyczące planowanych zmian w przepisach dotyczących zapasów strategicznych gazu. W opinii do projektu ustawy opracowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Grupa Azoty podkreśliła potencjalne negatywne skutki tych zmian, w szczególności możliwe wzrosty cen nawozów, które mogą wyniknąć z nowych regulacji. MKiŚ w czerwcu wysłał do konsultacji projekt o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

– Przedstawiony projekt będzie miał istotny wpływ na funkcjonowanie dużych energochłonnych podmiotów wykorzystujących gaz ziemny w procesach technologicznych, jak ma to miejsce w przypadku sektora chemicznego, w szczególności do produkcji nawozów sztucznych. Przeniesienie kosztów magazynowania gazu ziemnego na odbiorców surowca w znacznym stopniu obciąży jego największych odbiorców przemysłowych i może przyczynić się do wzrostu cen krajowych nawozów – pisze w liście do MKiŚ Adam Leszkiewicz, prezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty wskazuje, że ceny gazu stanowią 80% kosztów zmiennych produkcji nawozów azotowych. Wprowadzenie nowego komponentu opłaty gazowej może zatem znacząco wpłynąć na wzrost cen nawozów mineralnych w Polsce, a w dłuższej perspektywie na stabilność i bezpieczeństwo żywnościowe w kraju.

Gaz najdroższy od ośmiu miesięcy

Gaz w holenderskim hubie TTF z początkiem sierpnia przekroczył wartość 40 euro/MWh, co jest poziomem nieobserwowanym od grudnia ubiegłego roku. W kontekście produkcji nawozów wzrost cen gazu jest czynnikiem kluczowym, ponieważ jest głównym surowcem wykorzystywanym w produkcji nawozów azotowych.

Sezon jesienny coraz bliżej

Przed nami sezon nawożenia mineralnego pod oziminy, gdzie kluczowymi składnikami będą potas oraz fosfor. Składniki te, prócz stosowania nawozów monoskładnikowych, można uzupełnić nawozami wieloskładnikowymi. Początek miesiąca przynosi ruchy cenowe w kategoriach tych nawozów. Sól potasowa oraz fosforan amonu tanieją w odniesieniu do końca lipca, jednak nawozy wieloskładnikowe drożeją. Większość ofert na Polifoskę 8 przekracza wartość 3 tys. złotych za tonę brutto.

Nawozy tanieją, ale nadal są drogie

Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ przedstawił na swoim profilu na LinkedIn dane dotyczące tempa spadku cen nawozów mineralnych. Z publikacji wynika, że w czerwcu br. ceny nawozów mineralnych spadły średnio o 1,3% względem poprzedniego miesiąca, co wskazuje na spowolnienie trendu. Najbardziej potaniały nawozy fosforowe, najmniej azotowe. W perspektywie półrocznej, nawozy potaniały średnio o 12%. To mniejszy spadek niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, gdzie wyniósł on 19%.

Jak podaje Zalewski, ceny sukcesywnie spadają od października 2022 roku, jednak w czerwcu br. były tańsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego średnio o 24,4%. W styczniu różnica ta wynosiła około 30% porównując r/r. Zalewski zaznacza, że ceny w bieżącym roku są nadal wyższe od tych w czerwcu 2021 roku, o blisko 60%.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1690 Wzrost ceny +18,10 zł/t Saletrosan 26 plus 1700 Wzrost ceny +20 zł/t Saletrosan 30 Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1473 Spadek ceny -15 zł/t Siarczan amonu AS21 macro Brak dostępności ANVISTAR 34 N 1712 Bez zmian Salmag* 1415 Spadek ceny -18,50 zł/t Canwil* 1447,50 RSM 32 1488 Bez zmian RSM 30 Brak dostępności RSM 28* 1350 Bez zmian RSM 26N+3S* Brak dostępności Pulan 34,4 1671,50 Wzrost ceny +2,60 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2164 Spadek ceny -16 zł/t Polifoska 5* 2525 Polifoska 6 2857,80 Wzrost ceny +66,30 zł/t Polifoska 7* 2895,20 Polifoska 8 2914,60 Wzrost ceny +107,70 zł/t Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1652,70 Wzrost ceny +31 zł/t Sól Potasowa 1948 Spadek ceny -26,20 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3093 Spadek ceny -17,10 zł/t Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2795 Bez zmian

*Ograniczona dostępność

