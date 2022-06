Nowe przyczepy rozchodzą się jak ciepłe bułeczki

W maju 2022 zarejestrowano 782 szt. nowych przyczep rolniczych. To niemal dokładnie tyle samo co w kwietniu, kiedy notowaliśmy 784 rejestracje. Rok do roku wzrost sięga natomiast 15,7 proc. za pierwsze 5 miesięcy.

Jak podaje w swoim comiesięcznym raporcie Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych wynik ten jest jednak gorszy o 142 sztuki niż w maju rok wcześniej. Nie mniej jednak w sumie przez pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku zarejestrowano 3607 szt. nowych przyczep rolniczych, co jest wynikiem lepszym o 489 szt. niż przed rokiem. Wynik ten oznacza wzrost o 15,7 proc.

Tradycyjnie już najpopularniejszą marką wybieraną przez rolników jest Pronar z ilością 1422 szt. zarejestrowanych nowych przyczep i jest on jest liderem po pięciu miesiącach 2022 roku. Wynik osiągnięty przez markę jest o 189 szt. lepszy niż rok wcześniej, kiedy to zarejestrowano 1233 szt. przyczep marki Pronar. Udziały rynkowe marki Pronar są niemal identyczne jak przed rokiem i wynoszą 39,4 proc.

Druga w zestawieniu jest marka Metal-Fach z 357 rejestracjami i udziałami 9,9 proc.. Trzecia w zestawieniu marka Metaltech, notuje 7,3 proc. udziałów rynkowych i 338 szt. zarejesrowanych przyczep. Marka Wielton zajmuje czwarta pozycję – 248 szt. zarejestrowanych przyczep. Na kolejnych miejscach znajdują się Mar-Pol – 141 szt., Zasław – 138 szt. i Wodziński – 136 szt.

Jeśli zaś chodzi o topowe modele to zestawienie otwiera model Pronar T653/2 z 279 rejestracjami. Na drugim miejscu znajduje się model Pronar PT612 – 132 szt., trzecie to Pronar T672 – 112 szt.