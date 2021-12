Nowe przepisy usprawnią pracę ARiMR

Rada Ministrów na wniosek ministra rolnictwa 28 grudnia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt wprowadza przepisy usprawniające funkcjonowanie ARiMR.

Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji. Powstanie także spółka, która będzie obsługiwać ARMiR w zakresie IT, aby uniezależnić się w tym obszarze od podmiotów zewnętrznych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W nowelizacji ustawy wprowadzone zostały rozwiązania ułatwiające zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Skrócony został proces uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak czytamy w projekcie ustawy powstanie wyspecjalizowany podmiot, który będzie obsługiwał ARiMR w zakresie IT. Będzie się on zajmował nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także stopniowo sam wytwarzał niezbędne oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.

Uregulowany zostanie tryb umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z rozwiązania, osoba ta musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.

Wprowadzona zostanie także możliwość umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Jednocześnie wskazano, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz. Wprowadzone zostaną też przepisy umożliwiające umarzanie należności z programu przedakcesyjnego SAPARD.