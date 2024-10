Nowe przepisy, stare problemy – dopłaty znów rozczarują rolników?

Pojawił się nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2025 r. Obecnie jest na etapie konsultacji publicznych, ale wygląda na to, że rolnicy nie dostaną więcej pieniędzy.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rolnikom przysługują dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Poziom tych dopłat określono 20 lat temu, w roku 2005, na 65% składki, oczywiście pod pewnymi warunkami.

Dopłaty przysługują pod pewnymi warunkami

Rolnik może otrzymać dopłatę, jeśli zawarł umowę ubezpieczenia zawierającą pakiet rodzajów ryzyka i określone przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

Tylko 16% ubezpieczonych

Mimo obowiązującej od 20 lat stawki ogół rolników nie ubezpiecza się: w roku 2023 zawarto jedynie ok. 207,7 tys. umów na ubezpieczenie ok. 3,6 mln ha upraw i jedynie ok. 828 umów na ubezpieczenie ok. 22,3 mln szt. zwierząt gospodarskich (w tym głównie drób). Producenci rolni korzystający z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa stanowią ok. 16% producentów rolnych.

Zachęta dla rolników

– W celu zachęcenia producentów rolnych do zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a tym samym zabezpieczenia prowadzonej przez nich produkcji, przyjęto w projekcie rozporządzenia maksymalny poziom dopłat do składek ubezpieczenia określony w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Jaka wysokość dopłat?

W związku z powyższym w r. 2025 dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia będzie wynosić:

– do upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – 65% składki do 1 ha uprawy;

– do bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – 65% składki do 1 sztuki.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy proces legislacyjny. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.