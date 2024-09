Nowe proste sadowniki od New Hollanda. I najpewniej nieźle wycenione

Mocne, proste, przystępne cenowo – takie mają być najnowsze ciągniki sadownicze firmy New Holland – T4 FS. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano je podczas wystawy Agro Show w Bednarach, a pierwsze zamówienia będzie można składać już w październiku.

Ciągniki będą mogły dysponować dwoma rodzajami silników: 3- i 4-cylindrowym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z mocą 75 KM, zaś w drugim (FPT, 3,6 l pojemności), w zależności od wariantu, będzie to od 90 do aż 110 KM.

Jeśli chodzi o przekładnie, New Holland oferuje tutaj dwa rozwiązania; Powershuttle lub Synchroshuttle z 12 biegami do przodu i 12 do tyłu z mechanicznym lub hydraulicznym rewersem.

Z kabiną lub bez

Jako że ok. 90% ciągników z tego segmentu sprzedawanych jest w Polsce z kabiną, to właśnie w tym wariancie producent upatruje największego zainteresowania klientów. Kabina w nowym New Hollandzie jest przestronna, ma podwójny system filtrowania powietrza i, uwaga, płaską podłogę. Jeżeli jednak ktoś nie będzie potrzebował kabiny, dostępna jest również wersja z ramą ROPS.

Zwrotny albo… jeszcze bardziej zwrotny

Jak przystało na ciągniki sadownicze, nowe T4 FS mają bardzo kompaktowe wymiary; rozstaw kół to niespełna 1400 mm. Standardowo kąt skrętu kół wynosi 55 stopni, jednak z opcjonalną osią SuperSteer jest są to już 73 stopnie.

Ciągniki wyposażane są w 3 pary wyjść hydrauliki zewnętrznej z możliwością zastosowania zaworów międzyosiowych. Ponadto możemy je wyposażyć chociażby w przedni TUZ.

Cena?

Ciągnik do takiej regularnej oferty wejdzie w październiku, więc wtedy będziemy mieli także dokładne ceny. Ale to jest w granicach 200 tysięcy zł netto, a dokładna cena będzie zależała od specyfikacji – tłumaczy Kamil Deląg z firmy New Holland.