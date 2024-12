Nowe propozycje Corteva Agriscience na nowy sezon

Na nadchodzący sezon 2025, Corteva Agriscience przygotowała całkiem sporo nowości. Są to nowe produkty biologiczne i kolejne odmiany kukurydzy Pioneer i herbicydowa substancja czynna, której rejestracji spodziewamy się „na dniach”.

Nowe produkty biologiczne w ofercie

Podczas spotkania Media Club 4 grudnia br. w Warszawie, Corteva Agriscience przedstawiła nowe rozwiązania dla polskich rolników, które pomogą im maksymalizować produktywność i rentowność. Wśród nowości są produkty biologiczne: Resid MG, Cellerate MoZn, Starter Mn Platinum oraz BioForge.

Resid MG jest biostymulatorem w formulacji granul o działaniu bazującym na wykorzystaniu grzybów Glomus iranicum var. Tenuihypharum budujących mikoryzę. Wchodzą one w symbiozę z rośliną, zwiększając jej potencjał produkcyjny. Glomus iranicum to pierwszy i jedyny gatunek grzyba mikoryzowego, zgłoszony i opatentowany do zastosowania jako biostymulator.

Jak informuję firma preparat rozbudowuje system korzeniowy, uodparnia na suszę, transportuje składniki pokarmowe do rośliny nawet z miejsc niedostępnych dla korzeni, a także przyczynia się do poprawy jakości gleby. Glomus iranicum var. Tenuihypharum tworzy symbiozę mikoryzową z rośliną uprawną. Współpraca ta oparta jest na obustronnych korzyściach. Roślina dostarcza grzybom cukry pochodzące z fotosyntezy, one natomiast przekazują roślinie wodę i składniki odżywcze. W konsekwencji oznacza to wyższą tolerancję roślin na stres wodny, ekstremalne temperatury i zasolenie oraz przyczynia się do zwiększenia plonowania i do poprawienia parametrów jakościowych plonu.

Cellerate MoZn to nawóz dolistny o działaniu biostymulującym. Stosowanie preparatu przyczynia się do lepszego wykorzystania azotu, przyspiesza wzrost roślin, zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju, a także zwiększa produkcję energetyczną roślin.

StarterMn Platinum to kolejny nowy nawóz dolistny, który dostarcza kluczowe makro- i mikroelementy do prawidłowego wzrostu roślin. Składniki odżywcze zawarte w produkcie wspomagają procesy fizjologiczne roślin i mogą minimalizować niedobory. Stosowanie preparatu optymalizuje wchłanianie, przemieszczanie i integrację pierwiastków w komórkach roślinnych.

BioForge zawiera azot, potas, kobalt, molibden oraz kompleks opatentowanych molekuł. Środek przyspiesza regenerację roślin po wystąpieniu stresu oraz wspomaga wzrost roślin w niekorzystnych warunkach.

Nowe produkty biologiczne mogą być stosowane w większości upraw rolniczych, warzywnych i sadowniczych. Corteva jest od kilku lat obecna na rynku produktów biologicznych. Dotychczas oferowała biostymulator m.in. BlueN i Utrisha N, dzięki którym rośliny mogą zostać zaopatrzone w dodatkowy azot. Na rynku mamy też nawóz biologiczny Kinsidro Grow, zawierający m.in. wysoko skoncentrowane kwasy huminowe.

Herbicyd na chwasty dwuliścienne w buraku cukrowym

Rinskor active – to nazwa handlowa substancji czynnej florpyrauksyfen benzylu o działaniu chwastobójczym. Przeznaczona jest do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Substancja należy do grupy chemicznej arylopikolinowe, sklasyfikowanej w obrębie syntetycznych auksyn. Substancja działa głównie nalistnie (pobierana jest w ok. 90 proc. przez liście), skutecznie zwalczając takie chwasty jak m.in. komosa biała, blekot pospolity, przytulia czepna. Rejestracja w Polsce spodziewana jest na przełomie 2024 i 2025 roku. Preparat zalecany jest w dawkach dzielonych w mieszaninach z np. metamitronem i etofumesatem, a maksymalna zalecana dawka to 2 g s.cz./ha.

Nowe odmiany Pioneer

Nowe odmiany na rok 2025 to P82703, P92440 oraz P9944. Nowości przeznaczone są do uprawy na ziarno i kiszonkę. Wszystkie nowe odmiany dobrze adaptują się do słabszych stanowisk glebowych. Wyróżnia je stabilny, wysoki plon oraz bardzo dobry uzysk zarówno biomasy, jak i masy ziarna z hektara. Rośliny są wysokie lub średnio wysokie, bogato ulistnione, o wysokiej zdrowotności i stabilności łodyg. Odmiany P92449 i P9944 zostały wyhodowane w technologii Optimum AQUAmax, co oznacza, że są dodatkowo tolerancyjne na okresowe niedobory wody.