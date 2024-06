Nowe prognozy zbiorów zbóż od Strategie Grains. Kukurydza może być kluczowa dla cen pszenicy

Czwartek przyniósł niewielkie spadki cen pszenicy i kukurydzy na paryskim Matifie, za to nieznacznie zyskał rzepak. W kontekście cen pszenicy warto zwrócić uwagę na to, jak w najbliższych tygodniach będą kształtowały się warunki dla kukurydzy.

Pszenica staniała o 1,5 EUR/t do 238,5 EUR/t w Paryżu, co jest wartością najniższą od 3 maja. W Chicago cena wzrosła o 3 ct/bu do 620 ct/bu, zyskując na wyższych cenach kukurydzy i soi.

Tymczasem Strategie Grains obniżyło prognozy dotyczące tegorocznych zbiorów pszenicy zwyczajnej w Unii Europejskiej; zbiory na poziomie 121,8 mln ton to o 1,7 mln ton mniej niż w prognozie z maja. Mniej w porównaniu do prognozy majowej ma być także jęczmienia – o 800 tys. ton (53 mln ton). Z kolei prognoza światowych zbiorów pszenicy jest niższa o niemal 10 mln ton i wynosi 713,3 mln ton.

Cena rzepaku wzrosła o 3,25 EUR do 468,25 EUR/t, podążając za rynkiem soi w Chicago. Tam zanotowano podwyżkę o 12,25 ct/bu do 1189,5 ct/bu. Soja drożała m.in. w wyniku dobrego popytu i niesprzyjające prognozy pogody. Prognozy zbiorów w Brazylii zostały obniżone z 147,7 do 147,4 mln ton.

Cena kukurydzy wzrosłą wczoraj za oceanem o 4,25 ct do 459,5 ct/bu ze względu na wspomniane w kontekście soi niesprzyjające prognozy pogody.

– W przyszłym tygodniu na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych spodziewana jest upalna pogoda . Nie musi to koniecznie mieć negatywnego wpływu, ale skłoniło traderów do dodania premii za ryzyko. Według szacunków rządu w Meksyku trwająca susza jeszcze bardziej zmniejszy zbiory kukurydzy. Może to zmusić kraj do importu większej ilości kukurydzy z USA – informuje serwis Kaack.

Pogoda jest również głównym tematem w Chinach; na głównych obszarach upraw spodziewane są rekordowe temperatury sięgające nawet 44 st. C, mogące wywrzeć duży wpływ na rośliny jare, w tym kukurydzę i soję.

Prognoza zbiorów dla Unii Europejskiej spadła z 63,3 do 62,6 mln ton.

O tym, jaki sytuacja na rynku kukurydzy może mieć wpływ na ceny pszenicy, można przeczytać tutaj: