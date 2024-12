Nowe produkty ochrony roślin w portfelu ADAMA na 2025 rok

ADAMA z impetem wchodzi w najbliższy sezon. W 2025 proponuje nowe produkty do ochrony roślin przed chorobami i chwastami. Porfolio wzbogacają 4 fungicydy i 2 propozycje herbicydowe.

Do ochrony roślin przed chorobami

Forapro – to jedna z nowych propozycji firmy. Preparat przenzaczony jest do ochrony zbóż w terminie T-1. Odznacza się szerokim spektrum działania na patogeny chorobotwórcze. Preparat zwalcza mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę liści, rdzę brunatnną i żółtą, brunatną plamistości liści

Bazuje na sprawdzonych substancjach czynnych protiokonazolu i fenpropidyny, Zawartość fenpropidyny zapewnia skuteczne działanie produktu na mączniaka także w niskich temperaturach. Skuteczność działania substancji wzmocniona jest opracowaną przez ADAMA formulacją Asorbital- usprawnia penetrację liścia, szybsze pobieranie substancji aktywnych i lepsze systemiczne rozchodzenie się w roślinie.

– Przeprowadzone na szeroką skalę badania potwierdzają cechy formulacji zarówno w porównaniu do standardu rynkowego jak i mieszaniny zbiornikowej opartej o pojedyncze substancje czynne, mówił Jerzy Zdunek, Crop & Product Manager Adama Polska podczas konferencji 10.12.br. w Warszawie.

Avastel – fungicyd przeznaczony do ochrony zbóż w terminie T-2. Pod nazwą handlową preparatu znajdziemy dwie substancje czynne: protiokonazol i fluksapyroksad. Produkt działa zapobiegawczo, interwencyjnie, i wyniszczająco zwalczając choroby takie jak: septorioza paskowana liści, rdza brunatna i żółta, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów. W jęczmieniu ozimym działa na plamistość siatkową jęczmienia, rynchosporiozę czy rdzę.

Jak informuje firma, dodatkowo efekt „zieloności” zapewnia zdrowsze rośliny i wyższy plon. Także ten produkt został opracowany z zastosowaniem technologii formulacji Asorbital i wykazuje wszystkie pozytywne cechy z tego wynikające – lepsze pobieranie, większą odporność na zmywanie z powierzchni liści, szybsze przemieszczanie się wewnątrz tkanek rośliny chronionej, mniejsze straty cieczy roboczej i mniejsze narażenie na działanie promieni UV.

Maganic – fungicyd przeznaczony do ochrony kłosa w terminie T-3, szczególnie w walce z fuzariozą. Opracowany w technologii Asorbital, chroni liść flagowy oraz kłos przed septoriozą, rdzą, fuzariozą oraz chorobami jęczmienia – rynchosporiozą czy rdzą jęczmienia. Pomaga utrzymać niski poziom mykotoksyn w ziarnie.

Kompozycja ww trzech fungicydów zapewnia kompleksową ochronę zbóż w okresie wiosennym od od pierwszego kolanka zbóż do rozwoju kłosa

Maxentis – to kolejny fungicyd w ofercie firmy. Oparty jest o azoksystrobinę z grupy strobilurin oraz protiokonazol z grupy triazoli. Możemy go użyć w rzepaku oraz zbożach. Działa na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych oraz najpowszechniejsze choroby zbóż. Zalecany jest w dawce 0,8-1 l/ha.

Do ochrony przed chwastami

Edaptis – herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych w zbożach. Bazuje na dwóch substancjach czynnych z różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty – pinoksadenie i mezosulfuronie. Taka kompozycja zapewnia wysoką skuteczność zwalczania trudnych gatunków chwastów, jak np. miotła zbożowa, wyczyniec polny, życice czy owies głuchy.

Firma proponuje preparat jako narzędzie do ograniczania rozwoju i przełamywania odporności biotypów chwastów trawiastych na herbicydy zawierające substancje z grupy ALS lub ACCase. Środek charakteryzuje się szerokim oknem aplikacyjnym, może być stosowany od fazy braku rozkrzewień do fazy liścia flagowego. Stosowany z partnerem na chwasty dwuliścienne np. Camaro 306 SE stanowi kompletne rozwiązanie do kontroli zachwaszczenia w zbożach.

Timeline Power Pak – zestaw herbicydowy do kompleksowej ochronę zbóż przed szerokim spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych. Zawiera nowy herbicyd firmy ADAMA – Timeline FX, który bazuje na trzech substancjach czynnych o różnym sposobie działania na chwasty. Pozwala to m.in. na skuteczną ich eliminację i zapobiega rozwojowi odporności chwastów. W składzie ma mieszaninę fabryczną fluroksypyru, florasulamu i pinoksaden. Ma też wbudowany adiuwant. Drugim herbicydem w proponowanym paku jest Lumeru 50 WG. Jego dodatek wzmacnia efekt chwastobójczy, bowiem preparat opiera się o tribenuron metylowy.

Gotowy do użycia zestaw Timeline Power Pak zapewnia pełną ochronę chwastobójczą na wiosnę na powierzchni 3,3 ha. Możemy go z powodzeniem stosować od fazy trzeciego liścia do widocznego liścia flagowego (BBCH 13-37), natomiast rekomendowany jest od fazy krzewienia do 2. kolanka zbóż (BBCH 29-32). Zarejestrowany jest w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i jarym.

Ponad 200 produktów w kolejnych 5 latach

ADAMA oferuje swoje rozwiązania spełniające potrzeby rolników w ponad 100 krajach. W swojej strategii opiera się o dobór najwyższej jakości sprawdzonych i uznanych przez naukę i praktykę rolniczą substancjach czynnych. W procesie formułowania produktów firma stosuje innowacyjne technologie formulacji, które wpływają bezpośrednio na szybkość pobierania produktu, ograniczenie strat spowodowanych zmywaniem czy działaniem promieni UV, lepsze działanie systemiczne w tkankach roślin, co skutkuje wyższą skutecznością działania i uzyskiwaniem wyższych plonów. Jak podkreślali prelegenci nowe technologie i formulacje są odpowiedziami na aktualne potrzeby rolników. Aktualnie ADAMA prowadzi badania nad nowymi oryginalnymi substancjami np. flumetylsulforim, które w kolejnych latach będą wprowadzane na rynek

– W kolejnych pięciu latach wprowadzimy na rynek 37 nowych formulacji, a liczba produktów w Unii Europejskiej sięgnie 214. Gros z tego trafi na polski rynek, który także odgrywa znaczenie na mapie Europy. Jego wartość szacuje się na 780 mln dolarów i jeżeli chce się odnieść sukces na rynku europejskim, to trzeba odnieść sukces na rynku polskim – mówił Dedominici Paz, prezes ADAMA.